La moitié de la population mondiale exposée au risque de dengue : qu’est-ce que c’est, comment se transmet-elle et quels en sont les symptômes

L’OMS a annoncé que 3,9 milliards de personnes sont exposées au risque de dengue, une maladie virale transmise par les piqûres de moustiques infectés. Le changement climatique favorise la propagation des insectes vecteurs. Voici ce que nous savons des symptômes, de la transmission et du traitement de la maladie.

Un moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti)

Dans un récent rapport d’actualisation sur la propagation des maladies infectieuses transmises par les moustiques, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné l’augmentation drastique des épidémies de dengue dans le monde. En fait, nous sommes passés d’environ 500 000 cas officiels diagnostiqués en 2000 à 5,2 millions en 2019, bien que selon certains modèles, le nombre total de cas en un an serait de 390 millions, dont une centaine de millions avec des manifestations cliniques (symptômes). Dans la plupart des cas, cette infection survient sans symptômes, mais chez certains patients, elle peut être si grave qu’elle peut entraîner la mort. La maladie, principalement transmise par la piqûre des moustiques de la fièvre jaune (Aedes aegypti) infectés par le virus de la Dengue, comme l’indique l’OMS est actuellement endémique dans 100 pays, principalement dans la zone tropicale et subtropicale, mais élargit son éventail de distribution également en raison de la mondialisation et du changement climatique. En effet, des températures plus élevées favorisent l’adaptation des insectes vecteurs aux latitudes plus élevées. Ce n’est pas un hasard s’il se propage également en Europe et en 2010 des foyers importants ont été enregistrés même en France et en Croatie. Selon l’OMS, environ la moitié de la population mondiale (3,9 milliards de personnes) risque de contracter la maladie virale. Il n’y a pas de remède et il existe un vaccin (Dengvaxia) qui s’adresse uniquement à ceux qui ont déjà été infectés et vivent dans les pays les plus à risque. La seconde infection est en effet souvent beaucoup plus grave que la première. La seule façon de se protéger est d’éviter de se faire piquer par les moustiques. Voici ce que nous savons de cette maladie.

Larves d’Aedes aegypti

Qu’est-ce que la dengue et comment se transmet-elle ?

La dengue est une maladie virale causée par un virus à ARN (virus de la dengue, un flavivirus) dont plusieurs sérotypes sont connus. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) signale Den-1, Den-2, Den-3 et Den-4 sur son site Internet. La maladie est transmise par les piqûres de moustiques infectés du genre Aedes, dont le moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti) est le principal coupable. L’aire de répartition de ce diptère, responsable d’autres maladies infectieuses graves telles que le Zika, le chikungunya et la fièvre jaune, s’étend en raison du transport de marchandises et de personnes et du réchauffement climatique. Heureusement, il ne peut pas survivre aux rigueurs des hivers dans les régions tempérées. Néanmoins, des cas de dengue ont également été transmis par le moustique tigre (Aedes albopictus), une espèce qui s’est rapidement adaptée aux climats tempérés et qui est maintenant extrêmement répandue en France également. La transmission ne se produit pas de personne à personne (par exemple avec un contact étroit, comme dans le cas du COVID-19 ou de la grippe). Le virus circule dans le sang du patient de 2 à 7 jours et dans cette phase, précise l’ISS, un moustique peut le piquer, attraper le virus et le transmettre à une autre personne par la piqûre. C’est pourquoi toute personne infectée est protégée par une moustiquaire.

Un patient atteint de dengue

Quels sont les symptômes de la dengue

La plupart des personnes infectées par le virus de la dengue développent des symptômes bénins ou sont asymptomatiques, comme l’indique l’OMS. Dans certains cas, l’infection peut être grave et potentiellement mortelle. En cas d’apparition de symptômes, la période d’incubation – c’est-à-dire la fenêtre temporelle entre l’infection et la manifestation clinique – varie de 4 à 10 jours. Les symptômes durent généralement de 2 à 7 jours et guérissent en deux semaines, bien que ceux qui s’en remettent puissent ressentir de la fatigue pendant des semaines. Parmi les symptômes, l’OMS rapporte : forte fièvre de 40°C ; maux de tête sévères (maux de tête); myalgie (douleurs musculaires); douleurs articulaires; troubles gastro-intestinaux (nausées et vomissements); éruptions cutanées; douleur derrière les yeux lors des mouvements oculaires; et ganglions gonflés. Les complications possibles, qui touchent principalement les personnes déjà infectées pour la première fois, comprennent des vomissements persistants ; Respiration rapide; avoir très soif; douleur abdominale importante; agitation; saignement du nez et des gencives; présence de sang dans les selles et les vomissements ; peau froide et pâle. Les manuels MSD faisant autorité indiquent que « des symptômes respiratoires, tels que toux, mal de gorge et rhinorrhée peuvent survenir » et que la dengue peut entraîner une « fièvre hémorragique potentiellement mortelle avec une diathèse hémorragique et un état de choc ». Les symptômes neurologiques rares comprennent l’encéphalopathie, les convulsions et le syndrome de Guillain Barré. Souvent, les complications les plus graves apparaissent après la disparition de la fièvre.

Comment traiter et prévenir la dengue

Les manuels MSD soulignent que l’immunité à la souche causale est persistante, tandis que l’immunité aux autres souches « ne dure que 2 à 12 mois ». Pour cette raison, on peut attraper la dengue deux fois ou plus. Le diagnostic repose sur des tests sérologiques et PCR, qui sont effectués sur des patients présentant des symptômes suspects – comme des douleurs derrière les yeux – qui ont fréquenté des territoires où la pathologie est endémique. Les personnes qui en ont besoin sont traitées avec des soins symptomatiques, car il n’y a pas de remède contre la dengue. Le paracétamol peut être utilisé pour soulager la douleur, mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l’acide acétylsalicylique (aspirine) et l’ibuprofène doivent être évités car ils peuvent favoriser les saignements. L’OMS recommande aux patients de se reposer, de boire beaucoup de liquides et de contacter leur médecin dès l’apparition de l’un des symptômes graves. Puisqu’il n’existe aucun remède et que le vaccin susmentionné n’est destiné qu’aux personnes déjà infectées dans les pays à risque, la prévention est essentielle. Pour éviter les piqûres de moustiques, l’OMS recommande des vêtements qui couvrent au maximum le corps ; l’utilisation de moustiquaires (si vous dormez pendant la journée) traitées avec un insectifuge ; vaporisateurs; l’utilisation de répulsifs et autres.

