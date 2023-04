La Pleine Lune Rose aujourd’hui jeudi 6 avril 2023 : quand la voir et pourquoi on l’appelle ainsi

Le ciel d’aujourd’hui sera embelli par la Pleine Lune Rose, la pleine lune d’avril. L’événement aura lieu exactement à 06h35, mais sera également visible le soir à partir du 20/21 dans toute de France.

À 06h35 aujourd’hui, jeudi 6 avril 2023, aura lieu la pleine lune de ce mois, qui prend le nom de Pleine Lune Rose. C’est la première Pleine Lune après l’équinoxe de printemps – qui a eu lieu le 20 mars à 22h44 – donc elle prend aussi le nom de Pleine Lune de Pâques ; la raison réside dans le fait que Pâques tombe toujours le dimanche suivant la première pleine lune après l’équinoxe de printemps, l’événement astronomique qui sanctionne la transition entre l’hiver et le printemps. Bien que la pleine lune soit un moment précis, le disque lunaire apparaît plein (ou presque plein) à nos yeux pendant environ 3 jours, comme l’indique également la NASA. Le nom n’a rien à voir avec la couleur de la lune (très normal) mais est lié à la tradition amérindienne, qui rendait hommage à la floraison d’une plante sauvage appelée Phlox subulata, dite « mousse rose ». En avril, ses fleurs rosissent le paysage nord-américain et représentent pour les indigènes un symbole de renaissance, d’évasion des souffrances subies pendant l’hiver. Comme le précise Alamanc.com, parmi les autres noms bien connus de la pleine lune d’avril figurent ceux de Lune de la glace qui se brise (Algonchini) ; Apparaissant lune d’herbe rouge (Oglala); Lune quand les oies pondent des œufs (Dakota); Lune au retour des canards (Lakota) ; Moon Quand les rivières redeviennent navigables (Dakota) ; et Lune des plantes et arbustes bourgeonnants (Tlingit). Voici tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer du spectacle dans le ciel.

Parce que la Pleine Lune d’aujourd’hui jeudi 6 avril s’appelle ainsi

Les noms communs des pleines lunes sont généralement liés à la tradition amérindienne, en particulier celle de la tribu algonquienne, qui est encore aujourd’hui la plus nombreuse et la plus influente. Ces peuples marquaient les mois de l’année à travers un calendrier lunaire (différent de notre grégorien), associant à chaque Pleine Lune le nom d’un événement significatif pour l’ensemble de la communauté. Pas étonnant qu’il y ait des cultures, de la chasse, des animaux, des événements météorologiques, etc. La pleine lune d’avril, comme précisé, est dédiée à la floraison d’une plante sauvage, le Phlox subulata, qui appartient à la famille des Polémoniacées. C’est une plante rampante – elle ne dépasse pas 10 centimètres de hauteur – appelée « mousse rose », en raison de la couleur de ses fleurs délicates. Il est capable de couvrir des pelouses entières dans l’est et le centre des États-Unis. C’était le signe le plus clair du passage de l’hiver au printemps, c’est pourquoi les Amérindiens ont décidé de célébrer la pleine lune en avril sous le nom de Pink Full Moon, rendant hommage à la couleur qui embellissait les paysages lors de la renaissance.

Quand voir la Pleine Lune Rose aujourd’hui jeudi 6 avril : horaires

Comme précisé, la pleine lune se produira exactement à 06h35 aujourd’hui, un moment très particulier puisqu’il est juste à côté du coucher de la Lune. Cela indique que dans certaines régions, le disque du satellite de la Terre deviendra « plein » lorsqu’il sera encore au-dessus de l’horizon, tandis que dans d’autres, il aura déjà disparu au-delà. À Nice, par exemple, la lune se couche à 06h37, deux minutes après la pleine lune, tandis qu’à Naples à 06h30, à peine 5 minutes avant la véritable pleine lune. À Milan et Cagliari, la lune se couchera à 06h51, une demi-heure après la pleine lune, tandis qu’à Brindisi à 06h15, 20 minutes avant. Que vous puissiez ou non admirer la pleine lune réelle, comme précisé la Lune apparaît pleine à nos yeux plusieurs heures avant et après cet événement (pour un total de 3 jours, comme indiqué par la NASA). Par conséquent, si vous manquez la Pleine Lune tôt le matin, attendez environ 20h00 aujourd’hui, lorsque le disque lunaire apparaîtra à nouveau à l’horizon oriental, au cœur de la constellation de la Vierge. Vous pourrez admirer la Pleine Lune Rose toute la nuit.

Le calendrier des prochaines pleines lunes 2023 et des autres phénomènes célestes d’avril

Avril 2023 sera un mois plein de conjonctions astrales. Comme l’a rapporté l’Unione Astrofili Italiani (UAI), il commence avec Vénus et les Pléiades le 10 avril et se poursuit avec la Lune et Saturne le 16 avril ; Lune et Mercure le 21 avril ; Lune et Pléiades le 22 avril ; Lune et Vénus le 23 avril ; et Lune et Mars les 25 et 26 avril. En ce qui concerne les météores, seuls des courants mineurs apparaissent en ce mois de printemps, notamment des Virginides alpha, des Virginides gamma et des Virginides sigma, dont les pics maximaux seront respectivement les 11, 14 et 18 du mois. Le pic maximum de la pluie de météores des Ursides est également attendu pour le 19, pour les 22/23 avril celui des Lyrides et pour le 27 avril celui des alpha Bootides. Qui possède un télescope peut essayer d’observer la comète 364P/PANSTARRS et les astéroïdes Iris et Tethis. Voici la liste des prochaines pleines lunes de l’année.

Pleine Lune des Fleurs : 5 mai

Pleine lune aux fraises : 4 juin

Pleine lune du cerf : 3 juillet

Pleine lune de l’esturgeon : 1er août

Lune bleue : 31 août

Pleine lune des moissons : 29 septembre

Pleine lune du chasseur : 28 octobre

Pleine lune du castor : 27 novembre

Pleine lune froide : 27 décembre

