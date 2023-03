Au cours de la première semaine de grippe, le risque de crise cardiaque est multiplié par six

Une équipe de recherche néerlandaise a montré que les personnes atteintes de la grippe ont un risque 6 fois plus élevé de crise cardiaque au cours de la première semaine de maladie. Les médecins recommandent la vaccination pour se protéger.

Toute personne qui tombe malade de la grippe a un risque six fois plus élevé de crise cardiaque au cours de la première semaine d’infection que l’année précédente ou suivante. En d’autres termes, le virus de la grippe augmente considérablement les chances d’avoir un infarctus du myocarde. C’est ce qu’a démontré une étude approfondie menée aux Pays-Bas, qui a confirmé un concept déjà largement connu dans la littérature scientifique, à savoir que les infections causées par des virus respiratoires peuvent déclencher des événements cardiovasculaires graves. Par exemple, il est apparu que même le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19 peut catalyser le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de thrombose et d’autres maladies cardio-cérébrovasculaires.

Une équipe de recherche néerlandaise dirigée par des scientifiques du Julius Center for Life Sciences and Primary Care de l’université d’Utrecht a montré qu’au cours de la première semaine de grippe, les chances d’avoir un infarctus du myocarde sont multipliées par six. laboratoire Hengelo et de la microbiologie médicale et du contrôle des infections à Utrecht. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Annemarijn de Boer, chargé de cours au Centre médical universitaire (UMC) de l’université, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une enquête statistique approfondie, comparant plus de 26 000 cas de grippe aux Pays-Bas – confirmés entre 2008 et 2019 dans 16 laboratoires distincts – avec des registres hospitaliers et extra-hospitaliers dédiés à l’infarctus du myocarde. L’étude est une sorte de propagation d’une recherche menée au Canada par le professeur Kwong en 2018, mais dans ce cas, les données sur la mortalité hors hôpital ont été ajoutées.

Au cours de la période de suivi, 419 crises cardiaques sont survenues chez des patients testés positifs pour le virus de la grippe après prélèvement oronasopharyngé. Vingt-cinq de ces infarctus ont été enregistrés dans les sept jours suivant le diagnostic de l’infection ; 217 dans l’année précédant l’infection et 177 dans la suivante (hors semaine de l’infection). Environ 30% des patients qui ont eu une crise cardiaque sont décédés dans l’année suivant le diagnostic de grippe. Le croisement de toutes les données a révélé une probabilité 6,16 fois plus élevée d’avoir une crise cardiaque dans la semaine suivant le diagnostic de grippe. Habituellement, le temps d’incubation de la grippe, c’est-à-dire la période entre l’infection et l’apparition des symptômes, est généralement de 1 à 2 jours, comme l’indique l’Istituto Superiore si Sanità (ISS). Le chiffre du risque est similaire à la valeur détectée par le professeur Kwong et ses collègues en 2018, égale à 6,05 fois plus élevée.

Mais pourquoi la grippe catalyse-t-elle le risque d’infarctus du myocarde ? Les raisons sont multiples, comme le soulignent les auteurs de l’étude. L’infection, par exemple, peut augmenter la coagulation du sang, ce qui, de concert avec l’inflammation – déterminée par la libération de cytokines suite à la réponse immunitaire – « pourrait contribuer à la rupture des plaques artérielles conduisant à une crise cardiaque », expliquent Annemarijn de Boer et ses collègues. dans un communiqué de presse. D’autres facteurs potentiellement impliqués incluent la fièvre, qui déclenche une tachycardie (rythme cardiaque rapide), et une réduction potentielle de la saturation en oxygène. Ce sont toutes des conditions qui peuvent amplifier le risque d’événement cardiovasculaire.

À la lumière de ces résultats, les auteurs de l’étude soulignent l’importance du vaccin contre la grippe également dans la prévention des crises cardiaques : « Nos résultats soutiennent les stratégies de prévention de l’infection grippale, y compris la vaccination », a commenté le professeur de Boer. Les détails de la recherche «Influenza virus infection and aigu myocardial infarction: a replication study 18 avril.

