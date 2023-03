Quelle est l’infection respiratoire du pape François et quels sont les risques pour sa santé

C’est une maladie infectieuse affectant les organes et les tissus qui composent le système respiratoire, comme la gorge, les voies respiratoires ou les poumons. Ils peuvent être causés par des virus, des bactéries et d’autres agents infectieux mais dans le cas du Pontife, ce n’est pas le Covid.

Les nouvelles sur l’état de santé du pape François, hospitalisé depuis hier 29 mars à la polyclinique Gemelli de Nice pour une infection respiratoire, suscitent de nombreux doutes sur la maladie qui a frappé le pontife après l’audience de mercredi. La pluralité des pathologies associées aux infections de l’appareil respiratoire a en effet contraint le Bureau de presse du Vatican à préciser que « l’infection au Covid-19 est exclue », soulignant d’emblée à quel point les communications vagues et incomplètes sont sujettes à des ambiguïtés qui ne créent que la confusion sur l’étendue réelle de la situation. En plus de faire ressortir l’intention naïve de minimiser le danger posé par d’autres infections respiratoires, en particulier chez les personnes âgées. Mais comment est vraiment le pape François ? Et quel risque une infection respiratoire représente-t-elle pour votre santé ?

Qu’est-ce qu’une infection respiratoire: causes et symptômes

Les infections des voies respiratoires supérieures ou inférieures, selon la zone touchée, sont des infections impliquant les différents organes et tissus qui composent le système respiratoire, tels que le nez, les sinus, le pharynx et le larynx dans les infections des voies respiratoires supérieures, ainsi que la trachée, les voies respiratoires et les poumons dans les infections des voies respiratoires inférieures. Elles peuvent être causées par diverses bactéries, virus et autres agents infectieux – on connaît actuellement plus de 200 agents pathogènes liés aux infections respiratoires – qui parviennent à vaincre les défenses du système immunitaire.

Les virus les plus fréquemment associés aux infections des voies respiratoires sont les adénovirus, les bocavirus, les coronavirus, les entérovirus, les virus influenza et para-influenza, les rhinovirus et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les infections bactériennes les plus courantes sont plutôt causées par différentes souches de Streptococcus (S. pneumonie, S. pyogenes, S. pneumonia) et par Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, la bactérie hémophilique de la grippe (Haemophilus influenzae) et Mycoplasma pneumonia.

Différentes infections peuvent être classées par des noms qui varient selon l’agent infectieux (par exemple, la grippe) ou selon le type de maladie (par exemple, le rhume, la pharyngite, la bronchite, la pneumonie). Alors que des agents pathogènes spécifiques provoquent généralement des manifestations cliniques caractéristiques (par exemple, les rhinovirus provoquent le rhume, le virus respiratoire syncytial provoque généralement une bronchiolite), chacun d’eux peut provoquer plusieurs syndromes respiratoires viraux, comme indiqué dans l’aperçu des infections respiratoires des Manuels MSD.

Par conséquent, les symptômes des infections respiratoires sont divers et peuvent inclure des maux de tête, de la fièvre, de la toux, des éternuements, un nez bouché ou qui coule, mais aussi des courbatures, une respiration sifflante, des douleurs thoraciques, une respiration sifflante et une sensation générale de malaise.

Bronchite et pneumonie

Les infections des voies respiratoires inférieures (qui comprennent la bronchite, la bronchiolite et la pneumonie) sont les plus graves, en particulier la pneumonie. La bronchite, comme la bronchiolite, implique une inflammation de l’arbre bronchique et est généralement précédée d’une infection des voies respiratoires supérieures ou survient à la suite d’autres infections, dont la grippe. Elle peut également être déclenchée par d’autres virus, dont les virus parainfluenza, les adénovirus (ainsi que parfois M. pneumoniae). La pneumonie, quant à elle, est une inflammation du parenchyme pulmonaire, c’est-à-dire de toute la région des poumons autour de l’arbre bronchique, et peut fréquemment être associée à une pleurésie, une inflammation de la plèvre, la membrane qui recouvre les poumons.

Les principaux symptômes sont la toux, les douleurs thoraciques, la fièvre, l’essoufflement et la production d’expectorations. En cas de pneumonie « les patients sont tachycardiques – précisent les experts de la microbiologie médicale -. Des maux de tête, de la confusion, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et de la diarrhée peuvent être présents, selon l’âge du patient et les organismes impliqués. »

Traitement des infections respiratoires

Le traitement d’une infection respiratoire dépend de la cause de l’infection elle-même, de sorte que la thérapie peut être dirigée vers l’agent spécifique responsable ou, par exemple, dans le cas où les médicaments ciblés ne sont pas disponibles, elle peut concerner la gestion des symptômes de la maladie. Par exemple, la pharyngite bactérienne et la pneumonie bactérienne sont traitées avec des antibiotiques, tandis que la plupart des infections virales sont traitées pour les symptômes associés à l’infection.

Quels sont les risques d’infections respiratoires

Un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en évidence que les infections des voies respiratoires sont la cause de plus de 3 millions de décès par an dans le monde, en particulier chez les personnes âgées. La plupart des décès sont dus à des infections des voies respiratoires inférieures, principalement des pneumonies, qui restent les maladies mortelles les plus transmissibles.

En France, en 2019, il y a eu 16 000 décès attribués à ces pathologies, dont plus de 14 000 chez des patients de plus de 75 ans. En comparaison, avant le déclenchement de la pandémie de Covid, les décès dus aux infections des voies respiratoires inférieures chez les patients de plus de 75 ans s’élevaient à un peu plus de 13 000, montrant à quel point dans la vieillesse ces infections figurent toujours parmi les principales causes de décès et d’invalidité.

Parmi les risques les plus importants, une étude australienne publiée dans l’Internal Medicine Journal a indiqué un risque accru d’événements cardiaques causés par des infections respiratoires, notant que le risque d’infarctus augmente jusqu’à 17 fois dans la semaine suivant une atteinte des voies respiratoires inférieures. infection. Même les patients atteints de pathologies inflammatoires affectant les voies respiratoires supérieures (rhume, pharyngite, rhinite, sinusite) se sont avérés à haut risque d’infarctus, dont le risque serait multiplié par 13. En effet, les infections respiratoires peuvent déclencher une augmentation de la coagulation sanguine, des dommages vasculaires induits par l’inflammation et les toxines, et des perturbations du flux sanguin.

Comment va le pape François ?

Le pape François a passé une première nuit tranquille à l’hôpital, où il poursuivra le traitement d’une infection respiratoire et poursuivra les tests qui, pour l’instant, ont exclu les problèmes cardiaques et la pneumonie. L’hospitalisation se poursuivra « quelques jours », donc le temps nécessaire au rétablissement de l’état de santé du pape, soulevant des interrogations sur ses célébrations prévues le dimanche des Rameaux et la semaine sainte de Pâques. « Le tableau clinique s’améliore progressivement et les traitements prévus se poursuivent – précise la dernière mise à jour publiée par le Bureau de Presse du Saint-Siège -. Ce matin après le petit déjeuner, il a lu quelques journaux et est retourné travailler. Avant le déjeuner, il est allé à la petite chapelle de l’appartement privé, où il s’est réuni en prière et a reçu l’Eucharistie ».

D’après ce qui a été appris, le pape François aurait une forme bénigne de bronchite, donc une inflammation des muqueuses de l’arbre bronchique qui transportent l’air vers les poumons et qui, comme indiqué, peut être déclenchée par un virus qui a déjà touché le premières voies respiratoires, telles que le larynx et la trachée, et s’étendant jusqu’aux bronches. Le symptôme le plus important est la difficulté à respirer, qui se manifeste par une respiration sifflante, une toux, un essoufflement, des troubles du sommeil et une oppression thoracique.

