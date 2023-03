Trop de décès par surdose, la FDA approuve le vaporisateur nasal de naloxone sans ordonnance

En un an aux États-Unis, plus de 100 000 personnes sont mortes d’une surdose d’opioïdes, en particulier de fentanyl. Pour arrêter ce massacre, la FDA a décidé de fabriquer un spray nasal de naloxone « over the counter », qui contrecarre les effets d’une surdose médicamenteuse.

La Food and Drug Administration (FDA) a d’abord approuvé l’utilisation d’un médicament contre lasurdosage depuis opioïdes sans ordonnance. En pratique, c’est devenu un médicament en vente libre, qui peuvent également être vendus dans les supermarchés, en ligne, dans les stations-service et partout où il est possible d’acheter ce type de produit. Le médicament en question est le chlorhydrate de naloxone (nom commercial Narcan), administré comme spray nasal à des doses de 4 milligrammes. C’est un vrai médicament salvateur, capable d’inverser rapidement les conséquences déclenchées par une surdose d’opioïdes, telles que la dépression du système nerveux central et Système respiratoirequi peut entraîner la mort des toxicomanes.

Mais pourquoi l’agence fédérale américaine a-t-elle décidé d’approuver un tel médicament sans ordonnance ? La raison en est le véritable massacre que les opioïdes causent chaque année au pays des stars and stripes. La FDA souligne que ce n’est qu’entre octobre 2021 et octobre 2022 qu’ils sont morts plus de 100 mille personnes en raison de surdoses d’opioïdes, en particulier de formulations synthétiques telles que le notoire Fentanyl (ou Fentanyl) illégal. C’est un analgésique très puissant, environ 100 fois plus puissant que la morphine. Il est utilisé pour le contrôle de la douleur chronique et comme anesthésique en chirurgie, mais il est également largement utilisé comme substance narcotique, qui déclenche une très forte dépendance. Les décès par surdose de drogue aux États-Unis ont explosé au cours de la Pandémie de covid-19on pense également qu’en raison des effets dévastateurs impact psychologique causés par l’isolement social, le confinement, les problèmes économiques, le deuil et d’autres conséquences déclenchées par la propagation de Coronavirus SARS-CoV-2. Beaucoup de gens ont commencé à abuser de la drogue et beaucoup de ceux qui étaient sortis sont retombés dans le tunnel. On estime qu’environ 70% des décès par surdose aux États-Unis sont causés par des opioïdes synthétiques tels que le fentanyl. D’autres opioïdes potentiellement mortels sonthéroïne et leoxycodonequi peuvent tous deux être « désamorcés » par le Narcan.

Face à ce véritable massacre, la FDA a décidé d’intervenir en rendant le médicament capable de bloquer les effets des stupéfiants répandus « en vente libre ». Cependant, les conséquences à long terme de cette décision devront toutes être évaluées. La vente libre devrait avoir lieu dans le courant de l’été, mais uniquement pour les formulations administrées en spray nasal, tandis que celles pour injection et avec des dosages différents ils resteront plus longtemps sous prescription médicale stricte. « La FDA reste déterminée à faire face aux complexités évolutives de la crise des surdoses. Dans le cadre de cette transaction, l’agence a utilisé son autorité réglementaire pour faciliter un meilleur accès à la naloxone en encourageant le développement et l’approbation d’un produit de naloxone en vente libre pour répondre aux besoins aigus de santé publique, a déclaré le commissaire de l’agence, le Dr Robert M. Califf. dans un communiqué de presse. « L’approbation aujourd’hui du vaporisateur nasal de naloxone en vente libre contribuera à améliorer l’accès à la naloxone, à augmenter le nombre d’endroits où elle est disponible et à réduire les décès par surdose d’opioïdes partout au pays. Nous encourageons le fabricant à faire de l’accessibilité du produit une priorité en le rendant disponible dès que possible et à un prix abordable », a ajouté le dirigeant.

Le faire approuver comme médicament en vente libre pourrait avoir des conséquences sur les assureurs-maladie, qui pourraient décider de ne plus le couvrir en tant que médicament sur ordonnance. Aussi, parce qu’il pourrait devenir beaucoup moins rentable, certains craignent que les fabricants arrêtent de le fabriquer. Deux doses de naloxone se vendent environ 50 $. La FDA souligne également l’importance de prendre correctement la naloxone, dont plusieurs doses peuvent être nécessaires pour contrer les effets d’une surdose d’opioïdes (qui peuvent durer plus longtemps que ceux de l’inhibiteur). L’agence américaine souligne que chez les personnes dépendantes aux opioïdes, l’utilisation du médicament peut déclencher de graves symptômes de sevrage, notamment diarrhée, tachycardie, nausées, vomissements, agitation, tremblements, fièvre et bien d’autres.

