Aurores merveilleuses et insolites en Nouvelle-Zélande : que se passe-t-il ?

Des aurores polaires particulièrement intenses et colorées sont apparues dans le ciel de la Nouvelle-Zélande. Certains étaient encore plus au nord que d’habitude. Voici ce qui se passe.

Crédit : Matty Pester / Aurora Australis (NZ) / Facebook – https://www.facebook.com/groups/NZaurora/posts/6903034723043900/

Ces dernières semaines, le ciel de la Nouvelle-Zélande s’est embelli de magnifiques aurores polaires teintées de vert, de rouge et de magenta, capables de donner un spectacle littéralement époustouflant à tous les heureux observateurs. Ces phénomènes optiques étaient non seulement plus intenses que l’année dernière, comme l’a expliqué à la BBC le photographe naturaliste Richard Zheng, qui se tenait sur la plage de Brighton (Dunedin) juste pour les capturer, mais ils se sont également produits plus au nord que d’habitude, assurant ainsi l’observation de plus de personnes. . Qu’est-il exactement arrivé?

Tout d’abord, il faut souligner que l’apparition d’aurores près du début du printemps n’est pas inhabituelle, étant donné que, comme l’explique l’Australian Space Weather Forecasting Center, ces phénomènes se produisent plus fréquemment en mars et septembre, près des solstices en hiver et en été (dans l’hémisphère sud). La raison est purement astronomique et dépend de l’inclinaison de l’axe de la Terre, qui est incliné de 23 degrés et 27 minutes. En effet, lors de la révolution autour du Soleil, la Terre expose sa « face » à l’étoile avec des inclinaisons différentes, précisément à cause de l’axe non parfaitement vertical. Cela détermine l’alternance des saisons et une exposition différente au rayonnement solaire et aux particules du vent solaire, qui est le « moteur » des aurores polaires. Il est émis par des événements tels que les trous coronaux, les éruptions, les éjections de masse coronale (CME) et d’autres phénomènes liés à l’activité magnétique de l’étoile.

Les aurores polaires, qui prennent le nom d’aurores boréales (aurores boréales) dans l’hémisphère nord et d’aurores australes (aurores australes) dans l’hémisphère sud, résultent de l’interaction entre les particules chargées électriquement – le plasma – du vent solaire et les gaz présents dans l’ionosphère, l’une des couches supérieures de l’atmosphère terrestre. En termes simples, lorsque cette réaction se produit, de la lumière est libérée, dont la couleur est liée à la concentration des gaz. Le vert le plus courant est dû à l’oxygène, tandis que le bleu et le rougeâtre sont déclenchés par l’azote.

La forme d’arc caractéristique des aurores est due au fait que les particules excitées s’alignent sur les lignes de champ magnétique terrestre (qui convergent aux pôles), donnant vie aux arcs dits auroraux. Un spectacle absolument magnifique. Mais pourquoi en Nouvelle-Zélande cette saison ont-ils été plus intenses et à des latitudes plus au nord que d’habitude ?

La raison est liée au fait que le Soleil se dirige vers le pic maximum de l’activité magnétique de son cycle de onze ans, qui est attendu pour l’été 2025. Plus l’intensité de cette activité est importante, plus le nombre d’événements est élevé. qui libèrent des flux rapides et énergiques de vent solaire vers la Terre. Tout comme les CME, les taches solaires et les éruptions susmentionnées. Pour cette raison, des aurores plus intenses se produisent à des latitudes plus proches de l’équateur. Lorsque le vent solaire est particulièrement violent, des orages géomagnétiques se déclenchent, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques sur Terre. D’autres trous coronaux se forment également vers le centre de l’étoile à cette époque, comme ceux des 20 et 28 mars, qui envoient plus facilement le vent solaire vers la Terre. En bref, il y a une série de conditions physiques et astronomiques à la base des merveilleux spectacles colorés, comme ceux montrés en photos et vidéos dans le groupe Facebook « Aurora Australis (NZ) ».

Parmi les films les plus suggestifs, il y a sans aucun doute celui de Dan Dirks, un time-lapse capté à Motunau Beach dans lequel l’aurore se manifeste dans un magnifique rouge et jaune, avec quelques nuances bleutées. L’aurore de Richard Zheng surmontée de l’arc de la Voie lactée est également magnifique. « Face à une telle scène, vous pouvez instantanément oublier tous vos problèmes et ne vous plaindre que de l’insignifiance de l’être humain face à la nature », a commenté l’astrophotographe à la BBC. À ne pas manquer également, la vidéo de Matty Pester capturée depuis Otago, avec l’aurore moitié verte et moitié magenta.

