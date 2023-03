Pourquoi il ne faut pas s’asseoir les jambes croisées : l’explication de l’expert en anatomie

Même si cela peut sembler anodin, être assis les jambes croisées peut avoir des effets très désagréables sur notre santé. Les conséquences potentielles expliquées par un expert en anatomie clinique.

La plupart des gens sont assis les jambes croisées au genou ou à la cheville. Ce comportement apparemment inoffensif peut cependant avoir des effets décidément indésirables sur notre santé, ainsi qu’augmenter le risque de déformations squelettiques. Pour expliquer les conséquences possibles des jambes croisées est le professeur Adam Taylor, professeur et directeur au Centre d’études d’anatomie clinique de l’Université de Lancaster (Royaume-Uni). L’expert en anatomie a écrit un article détaillé dans The Conversation, étayant son raisonnement par une série de recherches qui soulignent à quel point la posture particulière, considérée comme confortable par beaucoup, peut être malsaine et potentiellement dangereuse.

Tout d’abord, le médecin a souligné que croiser les jambes au niveau du genou crée décidément plus de problèmes que de le faire au niveau de la cheville, même si les deux croisements sont fortement déconseillés. Curieusement, selon une étude de l’Université de Dresde, 62 % des personnes croisent leur jambe droite sur la gauche, 26 % préfèrent la solution inverse, tandis que 12 % n’ont aucune préférence. Alors pourquoi croiser les jambes est-il mauvais pour la santé ?

Tout d’abord, le professeur Taylor souligne que cette position peut entraîner un désalignement des hanches, rendant l’une plus haute que l’autre (entraînant une perturbation de la marche). Deuxièmement, il provoque une modification de la vitesse du flux sanguin, favorisant la stagnation du sang et catalysant le risque de thrombose due aux caillots sanguins qui pourraient se former. C’est particulièrement vrai en position debout avec les jambes croisées au niveau des genoux, une position qui pousse le cœur à travailler plus fort pour compenser la stagnation et entraîne une augmentation de la tension artérielle, avec tout ce qui va avec. Cette condition « peut augmenter le risque de dommages aux vaisseaux sanguins, c’est pourquoi vous devez avoir les pieds à plat sur le sol lorsque votre tension artérielle est prise », explique le professeur Taylor.

Les problèmes éventuels au niveau du squelette, des muscles, des nerfs et de la posture en général sont assez importants, surtout lorsque cette position est tenue très longtemps. Pour donner un exemple pratique, en raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu une augmentation significative du travail intelligent et de l’apprentissage à distance ; beaucoup ont travaillé à la maison avec des chaises « de fortune », trouvant peut-être des sièges plus confortables qui ne conviennent pas exactement à un environnement travail-études. Un croisement prolongé des jambes peut entraîner des modifications de la longueur des muscles et de l’organisation des os du bassin, entraînant éventuellement un désalignement de la colonne vertébrale et des épaules. La tête peut également se désaligner en raison de changements dans les os du cou, « car la colonne vertébrale compense pour maintenir le centre de gravité au-dessus du bassin », explique l’expert en anatomie. Le bassin lui-même peut se désaligner en raison des contraintes d’étirement continues sur les muscles fessiers.

Parmi les autres effets cités par le professeur Taylor, il y a aussi un risque plus élevé de scoliose – ou une courbure anormale de la colonne vertébrale – et d’autres déformations structurelles du squelette. Croiser les jambes peut entraîner une compression et même une lésion du nerf péronier, qui se manifeste par une faiblesse dans certains mouvements du pied. De plus, dans le cas des mâles, cette position peut augmenter la température des testicules jusqu’à 3,5°C : comme en témoigne l’étude « Evaluation of Lasting Effects of Heat Stress on Sperm Profile and Oxidative Status of Ram Semen and Epididymal Sperm », elle a un impact négatif sur la concentration et la vitalité des spermatozoïdes, entraînant des conséquences sur la fertilité.

Malgré tous ces effets négatifs, le scientifique souligne que garder les jambes croisées peut aider les personnes qui ont une jambe plus longue que l’autre, en équilibrant la différence de hauteur du bassin, d’ailleurs, comme en témoigne l’étude « The Effects of Cross-Legged Assis sur les angles du tronc et du bassin et la pression fessière chez les personnes avec et sans lombalgie », il y a des avantages pour certaines articulations. Sans oublier à quel point le yoga est bénéfique pour la santé générale, notamment la position assise caractéristique (au sol) avec les jambes croisées. À la lumière de ces prémisses, le professeur Taylor indique qu’en général « il vaut mieux éviter de croiser les jambes, si possible », mais souligne également que bon nombre des conséquences négatives de cette position peuvent être exacerbées par des conditions sous-jacentes, comme une sédentarité Mode de vie et obésité.

