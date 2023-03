Uranus devient plus lumineux à l’approche de l’été dans l’hémisphère nord

Les images capturées par le télescope spatial Hubble le révèlent : le pôle nord de la géante gazeuse montre une brume croissante à haute altitude semblable au smog au-dessus de nos villes.

Les deux images d’Uranus capturées par le télescope HUbble en 2014 et 2022 / Crédit : NASA, ESA, STScI, A. Simon (NASA–GSFC), MH Wong (UC Berkeley), J. DePasquale (STScI)

Comme sur Terre, les saisons changent aussi sur d’autres planètes, notamment sur Uranus, qui met 84 ans pour boucler son orbite autour du Soleil, avec un axe de rotation quasi « horizontal », incliné de seulement huit degrés par rapport à son plan orbital. Il s’ensuit que, pendant environ 42 ans, une grande partie d’un hémisphère reste complètement dépourvu de lumière solaire tandis que l’autre est pointé presque directement vers le Soleil.Ce qui n’avait cependant jamais encore été directement observé, ce sont les changements climatiques liés aux saisons qui se déroulent sur le géant lointain, mais certaines images Hubble ont fourni plus de détails pour examiner ce qui se passe.

Dans le détail, la comparaison entre deux clichés, capturés en 2014 – sept ans après l’équinoxe vernal dans l’hémisphère nord – et en 2022, révèle qu' »une brume photochimique épaissie s’est formée au pôle nord d’Uranus, qui ressemble au smog ». sur nos villes » explique l’Agence spatiale européenne (ESA) qui collabore avec la NASA dans les observations spatiales avec Hubble.

À l’approche du solstice d’été dans l’hémisphère nord, une brume photochimique épaissie apparaît au-dessus du pôle nord d’Uranus / Crédit : NASA, ESA, STScI, A. Simon (NASA–GSFC), MH Wong (UC Berkeley), J DePasquale (STScI)

« Plusieurs petites tempêtes sont visibles près du bord de la brume polaire – précise l’Agence européenne -. Hubble a surveillé la taille et la luminosité de la calotte glaciaire du pôle nord et elle continue de s’éclaircir d’année en année. »

Les astronomes identifient de multiples effets – de la circulation atmosphérique aux propriétés des particules et aux processus chimiques – qui contrôlent la façon dont la calotte glaciaire atmosphérique change avec les saisons. « Lors de l’équinoxe d’Uranus en 2007, aucun pôle n’était particulièrement brillant – ajoute l’ESA -. À l’approche du solstice d’été du nord en 2028, la calotte glaciaire pourrait devenir encore plus brillante et sera pointée directement vers la Terre, permettant une bonne vue des anneaux et du pôle nord. »

