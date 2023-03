Un immense trou coronal de la taille de 30 terres est apparu sur le Soleil : son vent solaire est sur le point de nous frapper

Le 24 mars, la Terre sera frappée par un flux très rapide de vent solaire « projeté » par le Soleil, déclenché par un gigantesque trou coronal apparu sur l’étoile. Voici quelles en seront les conséquences.

Un gigantesque trou coronal est apparu sur le Soleil et projette un flux très rapide de vent solaire vers la Terre, qui sera frappée par la vague la plus énergique le vendredi 24 mars. En plus de magnifiques aurores boréales que l’on pourrait même apercevoir dans le ciel de New York, une tempête géomagnétique de classe G2 est attendue pour ce jour, comme l’indique le Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un organisme américain agence fédérale qui s’occupe des études océaniques, atmosphériques et météorologiques, y compris la météo spatiale.

Les trous coronaux ne sont pas de vrais trous sur le Soleil, mais des régions où le plasma de la couronne est plus froid et moins dense que celui qui l’entoure. Pour cette raison, comme l’explique la NOAA, dans les images ultraviolettes et à rayons X, elles apparaissent comme des zones sombres par rapport aux régions lumineuses environnantes. Celle qui s’est formée lundi 20 mars près du pôle sud de l’étoile a un diamètre compris entre 300 000 et 400 000 kilomètres, comme l’a souligné à Business Insider le Dr Alex Young, qui dirige la division des sciences héliophysiques au Goddard Space Flight Center de la NASA. Pour faire une comparaison, elles ont la taille de 20/30 Terres juxtaposées, notre planète ayant un diamètre d’un peu moins de 13 000 km.

Ces phénomènes, pourtant massifs, fascinants et mystérieux, sont tout à fait normaux sur notre étoile et sont plus fréquents lorsque l’activité magnétique du Soleil approche de son minimum. Au lieu de cela, nous nous dirigeons maintenant vers le pic maximal du cycle de 11 ans du Soleil, qui est projeté pour l’été 2025. Le maximum solaire est associé à une fréquence et une intensité accrues d’événements tels que les éjections de masse coronale (CME), éruptions, taches solaires et autres, qui peuvent conduire à d’importantes tempêtes géomagnétiques sur Terre, potentiellement capables de déclencher des dommages catastrophiques en cas de classe G5 (la plus élevée). Les trous coronaux, en revanche, sont associés à des conséquences moins violentes et résolument spectaculaires.

La raison réside dans le fait que ces zones sombres du Soleil sont liées à des « champs magnétiques unipolaires ouverts », comme spécifié par la NOAA. Cette condition permet au vent solaire de « s’échapper » plus facilement et à très grande vitesse, entre 500 et 800 kilomètres par seconde. Ces flux, techniquement appelés coronal hole high speed stream ou CH HSS s’ils sont dirigés vers notre planète – comme c’est le cas de nos jours – peuvent donner lieu à des tempêtes solaires peu intenses et à de magnifiques aurores polaires, à des latitudes plus basses que d’habitude. Pour le 24 mars, comme indiqué, le phénomène est également attendu dans le ciel de New York, bien plus au sud que la normale. Les aurores proviennent de particules chargées électriquement (plasma) du vent solaire qui interagissent avec les gaz de l’ionosphère et s’alignent sur les lignes de champ magnétique de la Terre, ce qui donne de beaux arcs auroraux colorés.

Selon les prévisions de la NOAA, il y aura des tempêtes géomagnétiques locales de classe G1 (la plus faible) le 23 mars ; Orages de classe G2 le 24 mars ; et à nouveau les classes G1 le 25, lorsque le flux de vent solaire cesse son influence majeure. Les orages G2, définis comme « modérés », peuvent causer des dommages aux lignes électriques, des perturbations des communications radio HF et des problèmes de positionnement/orientation des satellites, du fait que le vent solaire peut réchauffer et épaissir l’air, augmentant la résistance pour satellites qui le traversent. En février 2022, une tempête géomagnétique a détruit 40 satellites StarLink nouvellement lancés (un projet Elon Musk), qui n’ont pas réussi à atteindre leur orbite désignée en raison d’une résistance accrue de l’air. Ils étaient condamnés à se désorbiter et à se désintégrer dans l’atmosphère terrestre.

À la mi-mars, nous avons évité l’une des pires tempêtes géomagnétiques de tous les temps, grâce au vent solaire libéré par une très puissante éjection de masse coronale. Heureusement, le courant principal – voyageant à la vitesse phénoménale de 3 000 kilomètres par seconde – a été projeté de l’autre côté de la Terre. Selon les scientifiques, cependant, nous n’aurons pas toujours autant de chance.

