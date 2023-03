Pourquoi le champignon tueur Candida auris résistant aux médicaments inquiète maintenant les experts

Les infections ont plus que triplé aux États-Unis, les souches résistantes devenant plus courantes. Un cas a également été récemment constaté en France. Voici quels sont les symptômes.

Un groupe de réflexion américain de premier plan met en garde contre les dangers de l’infection par des souches résistantes aux médicaments antifongiques de Candida auris (C. auris), un type de champignon qui provoque la candidose chez l’homme et provoque parfois des infections invasives qui peuvent être mortelles dans un cas sur trois . Une nouvelle enquête des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a révélé qu’il y a eu une augmentation des cas depuis le déclenchement de la pandémie de Covid. Ces derniers jours, de France a également signalé la première infection de cette année, constatée en Toscane. Les symptômes varient, peuvent inclure de la fièvre, des frissons, des otites, une inflammation des plaies (rougeur, gonflement, pus) et des infections sanguines, et dépendent de la zone touchée.

L’augmentation des cas enregistrés à travers l’Amérique, qui a plus que triplé entre 2020 et 2021, a conduit le CDC à définir l’infection « une menace grave pour la santé mondiale ». Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a également souligné récemment qu’en raison de la propension de l’espèce à provoquer des épidémies et de sa capacité à devenir résistante à plusieurs médicaments antifongiques, Candida auris « présente un risque pour les patients dans les établissements de santé en Europe ». .

Qu’est-ce que le Candida auris résistant aux médicaments et quels sont les symptômes de l’infection

Candida auris est un champignon décrit pour la première fois en 2009, qui doit son nom (auris) au latin oreille, car il a été initialement identifié dans le conduit auditif d’un patient admis dans un hôpital japonais. Comme indiqué, sous sa forme invasive, il peut infecter non seulement l’oreille, mais aussi le sang, le système nerveux central, les reins, le foie, les os, les muscles, les articulations, la rate et les yeux, provoquant des symptômes qui varient selon la zone du corps touchée. . . Les symptômes les plus courants sont la fièvre et les frissons et les tableaux cliniques les plus fréquemment rencontrés sont les infections du sang, les infections intra-abdominales, les infections des plaies et les otites.

Les personnes âgées, les enfants, les personnes fragiles, les fumeurs et les patients présentant des déficiences immunologiques ou les patients revenant d’une intervention chirurgicale sont plus à risque de contracter l’infection. La littérature documente la possibilité de poussées épidémiques dans les milieux de soins et la forte létalité des formes invasives (60%).

Sa capacité à acquérir une résistance à plusieurs médicaments antifongiques parmi ceux couramment utilisés pour traiter les infections, un phénomène que les experts appellent la multirésistance aux médicaments, donne l’alarme. Étant un organisme très contagieux, qui peut se transmettre par contact avec des surfaces contaminées ou par contact avec des personnes infectées, la flambée des cas enregistrés aux États-Unis a été définie comme « particulièrement préoccupante » par l’American College of Physicians (ACAP).

Pourquoi le champignon tueur inquiète désormais les experts

La nouvelle enquête du CDC, publiée lundi dans les Annals of Internal Medicine, a révélé que les souches résistantes aux médicaments de Candida auris sont de plus en plus courantes. Le nombre de cas cliniques de C. auris a augmenté d’année en année, passant d’une augmentation de 44 % en 2019 à une augmentation de 95 % en 2021, avec un certain nombre d’infections causées par des souches résistantes aux échinocandines (une nouvelle classe de médicaments antifongiques) qui en 2021 était environ 3 fois plus élevé qu’au cours de chacune des 2 années précédentes.

« Les cas et la transmission de C. auris – lit la publication – ont augmenté ces dernières années, avec une augmentation spectaculaire en 2021 ». L’augmentation des cas d’infections dues à des souches résistantes aux échinocandines, en particulier, est « particulièrement préoccupante car les échinocandines sont le traitement de première intention des infections invasives à Candida, y compris C. auris ».

Les experts américains soulignent la nécessité de « meilleures pratiques de détection et de contrôle des infections pour prévenir la propagation de C. auris », comme l’a également noté récemment l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui, dans la liste des agents pathogènes émergents constituent une menace pour la santé publique, inclut C. auris dans le groupe critique prioritaire des champignons, avec Aspergillus fumigatus, Candida albicans et Cryptococcus neoformans. « Les infections fongiques se multiplient et deviennent plus résistantes aux traitements, devenant un problème de santé publique dans le monde entier », a déclaré Hanan Balkhy, directrice générale adjointe de l’OMS pour la résistance aux antimicrobiens (RAM) lors de la publication de la liste.

