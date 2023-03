Que faire pour éviter la catastrophe climatique : recommandations des scientifiques du GIEC

En plus de souligner la gravité des dangers imminents du changement climatique, les scientifiques de l’IPPC ont souligné les mesures que nous pouvons prendre pour nous défendre. Voici ce qu’il faut faire maintenant pour éviter l’apocalypse climatique.

Nous sommes en pleine crise climatique et tous les indicateurs suggèrent que très bientôt, si nous ne faisons rien pour lutter contre les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et autres gaz à effet de serre, nous passerons le seuil critique de réchauffement de 1,5°C, le « vertueux » objectif de l’Accord de Paris sur le climat de 2015. En effet, selon des estimations accréditées, nous sommes largement projetés vers une température moyenne de 2,5°C par rapport à l’époque préindustrielle, avec des conséquences encore plus catastrophiques et irréversibles. Malgré l’abîme de plus en plus proche – selon l’horloge de l’Apocalypse Climatique, il ne reste plus que 9 ans avant que les 1,5°C ne soient dépassés – il y a encore de l’espoir, une lueur de lumière pour pouvoir se défendre de l’avalanche d’« innommables souffrance » à l’horizon. C’est ce qu’ont souligné les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies, qui ont publié le 20 mars le résumé du sixième rapport d’évaluation sur les implications du réchauffement climatique. En fait, le document, en plus de décrire l’impact et les risques d’un monde plus chaud, met en évidence les mesures qui peuvent être prises pour éviter les pires effets. Mais elles doivent être prises immédiatement et avec la collaboration de tous les pays, des instances institutionnelles, de la société civile et du secteur privé. Nous avons besoin d’un changement de rythme collectif et sans précédent pour faire face à l’apocalypse climatique qui se profile. La fenêtre d’action est d’ailleurs très étroite et les prémisses laissent peu de confiance, mais on peut quand même le faire.

Puisque le réchauffement climatique est catalysé par les émissions de gaz à effet de serre, leur réduction drastique et immédiate – et leur élimination si possible – est au cœur de toute la question. Pour cela, il est indispensable d’abandonner les énergies fossiles et de privilégier la transition énergétique, étape nécessaire qui demande certains sacrifices et renoncements, mais indispensable si l’on veut redonner espoir à l’avenir de l’humanité et des écosystèmes. Les experts soulignent qu’il s’agit de la décennie charnière, car ce que nous décidons de faire maintenant affectera l’avenir de la Terre pour les centaines, voire les milliers d’années à venir. « Nous sommes dans une décennie critique pour l’action climatique. Les émissions mondiales doivent être réduites de près de 43 % d’ici 2030 pour que le monde puisse atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’augmentation de la température mondiale à 2 °C et poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C. Le rapport de synthèse souligne à quel point nous sommes loin de la bonne voie », a déclaré le Dr Simon Stiell, l’un des plus grands experts mondiaux du climat et un employé de l’ONU. Malgré la menace imminente, le scientifique confirme qu’il n’est pas trop tard pour agir. « Le GIEC démontre clairement qu’il est possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C avec des réductions rapides et profondes des émissions dans tous les secteurs de l’économie mondiale. Il nous a fourni de nombreuses options d’atténuation et d’adaptation réalisables, efficaces et peu coûteuses qui sont évolutives pour tous les secteurs et pays. Quelles sont donc les recommandations du GIEC ?

Le premier concerne l’approvisionnement énergétique, qui passe sans aucun doute par des sources renouvelables et la nécessité d’adopter des systèmes énergétiques plus fiables et plus efficaces, capables de lutter contre le gaspillage. L’énergie solaire est considérée par les experts comme la principale source à utiliser pour réduire les émissions de CO2 de 50% (d’ici 2030) par rapport à celles de 2019. Viennent ensuite l’éolien, la réduction de l’utilisation du méthane, l’utilisation de la bioélectricité (en concert avec BECCS – Bioénergie avec des systèmes de captage et de stockage du carbone, qui captent le CO2) et des sources géothermiques et hydroélectriques. La séquestration/stockage du carbone nucléaire et fossile a moins d’impact pour atteindre le zéro net, bien que pour certains experts ces « stratégies » puissent être indispensables pour contenir le réchauffement.

Un autre facteur clé de l’atténuation des émissions est une meilleure gestion des terres, de l’eau et de la production alimentaire : allant de l’élevage, de l’aquaculture et de la pêche durables à la défense côtière, en via les changements d’utilisation des terres et une plus grande protection de la biodiversité et des écosystèmes. Ce n’est pas un hasard si le GIEC insiste sur l’importance de protéger 30 à 50 % des terres, des eaux douces et des océans. Parmi les étapes nécessaires figurent la réduction de la conversion des écosystèmes naturels, l’introduction de systèmes de captage du CO2 dans l’agriculture, le reboisement, le boisement et la restauration des tourbières, séquestrants naturels du carbone. Le passage à des régimes principalement basés sur des produits d’origine végétale a également un impact, compte tenu de l’énorme gaspillage d’eau et de terres (par exemple pour cultiver du fourrage) à la base des élevages de viande et de lait, surtout intensifs.

En ce qui concerne les agglomérations et les infrastructures urbaines, un rôle clé dans la réduction des émissions est de rendre les bâtiments « verts », en améliorant considérablement leur efficacité énergétique avec des pompes à chaleur, des manteaux thermiques, des chaudières de dernière génération, etc. Ces systèmes sont capables de réduire considérablement les déchets et le CO2 produit en raison du chauffage et de la climatisation. D’autres mesures importantes, selon le document du GIEC, sont le renforcement des transports publics, l’utilisation de vélos et de biocarburants, le remplacement des véhicules à combustion interne par des véhicules électriques, l’utilisation de flottes aériennes et navales plus efficaces. Collectivement, en améliorant tous ces facteurs, d’ici 2050, nous pourrions atteindre une réduction de 44 % des émissions dans les secteurs alimentaires ; de 67 % du transport routier ; 66 % des bâtiments ; 29 % du secteur industriel ; et 73 % de la production d’électricité.

Le GIEC souligne qu’il existe « des options multiples, réalisables et efficaces » pour éviter 1,5°C de réchauffement et que les technologies pour les mettre en pratique ne manquent pas, mais il est essentiel de financer la transition écologique avec des ressources adéquates et de poursuivre une plus grande coopération internationale . Pour atteindre l’objectif vertueux et passer à une économie bas carbone, il faut multiplier par 3 à 6 les fonds actuellement alloués et supprimer les contributions aux énergies fossiles. Le directeur général de l’ONU, Antonio Guterres, a également déclaré qu’il était nécessaire d’accélérer les plans d’action pour le climat visant à atteindre le zéro net, en rapprochant le plus possible les objectifs de 2040 pour les pays développés et de 2050 pour les pays en développement. Dans tout cela, l’aspect de la justice climatique ne doit pas être sous-estimé, étant donné que les principales victimes du réchauffement climatique, à l’heure actuelle, sont les pays les plus vulnérables qui ont émis des concentrations de gaz qui modifient le climat infiniment moins que les pays riches. « Près de la moitié de la population mondiale vit dans des régions très vulnérables au changement climatique. Au cours de la dernière décennie, les décès dus aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes ont été 15 fois plus élevés dans les régions très vulnérables », a déclaré le Dr Aditi Mukherji, l’un des auteurs du rapport de synthèse du GIEC.

Le changement climatique menace de plus en plus les écosystèmes, la biodiversité et les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des générations actuelles et futures, explique l’organisme onusien, c’est pourquoi la réduction des émissions doit être forte et rapide. Le problème fondamental réside dans le fait qu’il semble y avoir un manque de volonté sous-jacente forte, similaire à celle mise en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 (qui a indirectement conduit à une réduction de 6 % des émissions en 2020). Pourtant, nous sommes confrontés à une menace existentielle. Nous ne pouvons certainement pas vivre confinés pendant les prochaines années, mais il existe des options pour nous défendre contre la catastrophe climatique et le GIEC les a mises sur la table. Aurons-nous l’intelligence de comprendre l’énorme danger posé par le changement climatique et d’agir en conséquence au cours de cette décennie ? Il existe une fenêtre d’opportunité « qui se ferme rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour tous », a déclaré le GIEC, et nous devons tous en être conscients.

