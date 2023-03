Car il est possible que bientôt nous ne trouvions plus de lait frais dans les rayons des supermarchés

Il pourrait être remplacé par un nouveau produit pasteurisé avec une date de péremption de 10 jours.

Ce qui est proposé comme une véritable transition dans le secteur laitier fait débat, visant à réduire le gaspillage alimentaire et à satisfaire les habitudes des Italiens, qui ne font plus leurs courses tous les jours et, surtout à l’ère post-Covid, sont de plus en plus enclins à acheter des aliments avec une espérance de vie plus longue. Pour cette raison, le groupe Granarolo, l’un des principaux acteurs du marché du lait en France, s’oriente vers un allongement de la « durée de conservation » de ses produits laitiers, évaluant le remplacement du lait frais par un nouveau produit pasteurisé avec une date de péremption de 10 jours. Actuellement, la loi française – unique en Europe – fixe le délai maximum dans lequel la marque « lait frais » peut être obtenue à 6 jours.

Adieu au lait frais à partir de 2023

La stratégie d’allongement de la durée de vie commerciale du lait frais, donc du temps qui s’écoule entre sa production et sa consommation sans risque pour la santé du consommateur « bénéficierait sur toute la durée de vie du produit, en réduisant le gaspillage alimentaire et en valorisant toutes les phases de transformation des précédents qui ont apporté le produit dans le frigo de nos consommateurs – explique le Groupe sur son site internet -. Une durée de vie résiduelle plus longue que celle actuelle permettrait aux familles qui consomment nos produits tous les jours de faire leurs courses efficacement, avec une seule visite hebdomadaire au supermarché, et de bénéficier plus longtemps de la qualité du produit, en minimisant les déchets et le gaspillage ».

Selon l’entreprise, le nouveau lait a été testé par des dégustateurs qui n’ont trouvé aucune différence de goût avec le lait frais. Et les valeurs nutritionnelles ont été maintenues.

En évaluant également les données du marché, qui confirment la préférence des consommateurs pour le lait qui dure plus longtemps, et l’ouverture de la grande distribution au lait avec une date de péremption de 10 jours, il est probable que le remplacement aura lieu courant 2023.

La consommation « raisonnée et durable » du lait

Le changement permettrait non seulement d’éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi d’envisager l’avenir de chacun d’entre nous en termes de durabilité. « Le nouvel emballage a un meilleur impact environnemental – déclare Gianpiero Calzolari, président de la coopérative bolognaise -. Le bouchon réduit le plastique de 35% et ne se détache pas de la bouteille comme l’exige l’Union européenne ». Ensuite, il y a le problème de la sécheresse, qui s’est accru ces dernières décennies, entraînant des répercussions de plus en plus négatives sur la chaîne d’approvisionnement. « Aujourd’hui, il n’y a pas de problème de manque de lait, mais il n’est pas exclu qu’il y en ait à l’avenir – ajoute Calzolari -. Après la crise de l’an dernier, nous avons beaucoup entendu parler, mais il n’y a pas eu de réelle initiative. Nous avons besoin de plus de rapidité, la sécheresse est une urgence et doit être traitée comme telle ».

