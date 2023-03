Parce que les crocodiles seraient les seuls à se sauver d’une pandémie fongique

Des chercheurs australiens ont découvert que les crocodiles possédaient une protéine extrêmement efficace contre les infections fongiques, un candidat possible pour de nouveaux médicaments antifongiques.

Certaines protéines liées au système immunitaire du crocodile sont capables de protéger les puissants reptiles des infections, bien que beaucoup vivent dans un environnement particulièrement riche en agents pathogènes tels que les eaux stagnantes et marécageuses. Leur efficacité protectrice est extraordinaire, si l’on considère que les crocodiles ont une certaine tendance à se blesser lors de disputes entre rivaux ou lorsqu’ils partent à la chasse. Ces protéines, appelées défensines (techniquement ce sont des peptides riches en cystéine), représentent un élément important de la réponse immunitaire chez toutes les espèces animales et végétales, mais chez les crocodiles, elles ont un avantage, notamment contre les infections fongiques, comme le montre une nouvelle étude publiée dans Nature Communications. Ils pourraient représenter la base de médicaments révolutionnaires capables de lutter également contre les infections fongiques chez l’homme.

Une équipe de recherche australienne composée de scientifiques du Département de biochimie et de chimie de l’Université Trobe de Melbourne a décrit et caractérisé les défensines des crocodiles. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Marc Kvansakul et Mark D.Hulett, sont parvenus à leurs conclusions après s’être concentrés sur les défensines des crocodiles marins (Crocodylus porosus), le plus grand reptile vivant pouvant atteindre 6 mètres de long. Ils ont découvert que l’un d’eux, appelé CpoBD13, était très efficace pour tuer le champignon Candida albicans, « la principale cause d’infections fongiques humaines dans le monde », comme l’explique un article de commentaire dans The Conversation. D’autres défensines animales et végétales ont également démontré leur efficacité contre ce champignon, mais celle du crocodile possède un mode d’action unique qui la rend particulièrement intéressante d’un point de vue pharmacologique.

« Le CpoBD13 peut autoréguler son activité en fonction du pH du milieu environnant. À pH neutre (par exemple dans le sang), la défensine est inactive. Cependant, lorsqu’elle atteint un site d’infection qui a un pH acide plus bas, la défensine est activée et peut aider à éliminer l’infection. C’est la première fois que ce mécanisme est observé dans une défensine », ont écrit les co-auteurs de l’étude, Scott Williams et Mark Hulett. A partir de cette découverte, il pourrait être possible de développer un médicament antifongique innovant capable de contrecarrer les champignons pathogènes. De plus, les infections fongiques sont considérées comme une menace importante pour la santé publique, qui risque de s’aggraver du fait de l’émergence de nouvelles souches résistantes aux antibiotiques et de l’impact du changement climatique, capables de favoriser la prolifération d’espèces dans des zones jusque-là exclues.

Il suffit de penser à Candida auris, un champignon de la famille des levures isolé pour la première fois seulement en 2009 (dans l’oreille d’une femme japonaise) et responsable d’une candidose invasive et potentiellement mortelle. Le fameux « champignon noir » qui cause la mucormycose mortelle – qui a un taux de mortalité de 50 % – a également récemment fait la une des journaux internationaux, en raison d’une augmentation des cas associés à la pandémie de COVID-19. Les infections fongiques tuent jusqu’à 1,5 million de personnes chaque année, il existe peu de médicaments pour les combattre et le risque d’espèces résistantes – comme Candida auris lui-même – est toujours proche. Il n’y a actuellement aucun spectre de pandémie fongique, à l’instar de ce qui est raconté dans la série télévisée The Last Of US basée sur le jeu vidéo du même nom, mais il est certain que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) les garde strictement sous contrôle.

Avec les recherches dans Nature, des scientifiques australiens ont jeté les bases du développement d’un nouvel antifongique à base de CpoBD13, mais pour voir un nouveau médicament sur les tablettes il peut falloir jusqu’à 20 ans d’études, entre les investigations précliniques et les essais cliniques nécessaires à la voie d’approbation. Les détails de la recherche « Activité antifongique de la défensine de crocodile (CpoBD13) via le ciblage des phospholipides dépendant du pH et la perturbation de la membrane » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.

