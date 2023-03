Ne manquez pas la lumière zodiacale, le magnifique phénomène visible ces jours-ci après le coucher du soleil

Ces jours-ci, après le coucher du soleil, une magnifique fontaine de lumière est visible à l’Ouest, une lueur éthérée et évocatrice appelée la lumière zodiacale. C’est ce qu’est ce phénomène lumineux.

Lumière zodiacale de l’observatoire de La Silla au Chili Crédit : ESO/Y. Beletski

De nos jours, il est possible d’admirer dans le ciel un phénomène lumineux spectaculaire appelé lumière zodiacale, une lueur vaguement triangulaire qui s’élève à l’ouest, après le coucher du soleil.Cette « fontaine de lumière » n’est visible que dans certaines conditions et à des moments précis de l’année. l’année. Tout d’abord, il est essentiel d’être dans un endroit sans pollution lumineuse – oubliez que vous pouvez l’observer depuis les villes italiennes -, de plus il ne doit pas y avoir de perturbation de la Lune. La meilleure période de l’année pour profiter de la lumière zodiacale est proche du printemps, après le coucher du soleil, mais il est possible de l’admirer avant même que l’automne n’apparaisse. Mais qu’est-ce que ce phénomène exactement ?

Comme l’explique le parc national du Teide, situé sur l’île de Tenerife aux Canaries (Espagne), il s’agit d’un « phénomène physique dans lequel la lumière du soleil est réfléchie – le terme exact est diffusée – par la poussière interplanétaire trouvée dans le plan du ‘écliptique’. In parole semplici, la luce del Sole viene riflessa dalla miriade di particelle, polveri e minuscoli detriti lasciati dal passaggio di comete e asteroidi, che accumulandosi nell’atmosfera del nostro pianeta danno vita allo spettacolare cono di luce, che si restringe dal basso verso l ‘haut. La lueur est due à la capacité de diffusion importante des poudres précitées.

Crédit : Dominic Cantin/Wikipédia

Pour ce qui est de l’écliptique, c’est la trajectoire apparente que le Soleil parcourt en l’espace d’un an au cœur de la sphère céleste, l’énorme globe imaginaire qui enveloppe la Terre (placée en son centre) et sur laquelle toute la étoiles et autres objets célestes que nous voyons dans le firmament. Puisque l’écliptique traverse la bande du zodiaque (où il y a 13 constellations et non 12, Ophiuchus a été « coupé » des signes) et que la lueur se produit juste à l’intérieur, le phénomène a été appelé lumière zodiacale.

Pour l’admirer ces jours-ci, comme indiqué, il faut un ciel sombre et l’absence de la Lune. Le conseil est d’aller dans un endroit en pleine nature, comme une prairie en montagne sans pollution lumineuse. Une fois sur place, il suffit de s’habituer un peu à l’obscurité et de tourner le regard vers l’Ouest – Sud Ouest, après le coucher du soleil, à l’horizon où l’astre a « disparu ». A cette période en Occident il y a aussi Vénus et Jupiter, les deux objets les plus brillants de la voûte céleste après le Soleil et la Lune, qui ont donné naissance début mars à de merveilleuses conjonctions. Après avoir fait l’œil des « ténèbres », vous devriez pouvoir détecter la lueur de la lumière zodiacale, éthérée et presque fantomatique, mais absolument magnifique.

Crédit : StarryEarth / Flickr / Parc national du Teide

Si vous êtes sous un ciel très sombre vous devriez également pouvoir identifier la lueur de la Voie lactée à quelques degrés sur la droite, avec laquelle il ne faut pas confondre le phénomène. En période d’automne, la lumière zodiacale observable avant l’aube peut plutôt être confondue avec l’aube, c’est pourquoi elle est communément appelée « fausse aube ». A l’approche de l’équinoxe vernal et de la Nouvelle Lune, prévus respectivement le 20 mars à 21h24 UTC et le 21 mars à 18h23 UTC, nous sommes dans la meilleure période de l’année pour essayer d’observer ce phénomène, ne manquez pas le possibilité (si le ciel dégagé et étoilé le permet).

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :