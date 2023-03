Spray nasal anti-migraine approuvé, rapide et efficace : comment agit Zavegepant

La FDA a approuvé le médicament zavegepant, un spray nasal sûr, rapide et efficace pour les symptômes de la migraine. Voici comment cela fonctionne.

Le premier spray nasal pour lutter contre la migraine – avec ou sans aura – a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale américaine chargée de réglementer les médicaments, les produits alimentaires et les thérapies expérimentales. Généralement, quelque temps après le feu vert de l’organisme américain, celui de l’Agence européenne des médicaments (EMA) arrive également, suivi de celui de l’AIFA. Par conséquent, le médicament, qui promet de soulager les souffrances de millions de personnes touchées par cette forme de mal de tête, devrait également être disponible en France dans un proche avenir. Nous parlons de Zavegepant (nom commercial Zavzpret), développé par le géant pharmaceutique américain Pfizer.

Techniquement, le zavegepant est un antagoniste des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP). C’est le premier et le seul spray nasal de ce type. Le CGRP est un neuropeptide – connu pour sa puissante capacité de vasodilatation – qui est activé par le système trijumeau lorsqu’une crise de migraine est sur le point d’arriver, comme l’explique le portail spécialisé « La Neurologia Italiana ». Elle est étroitement associée à la transmission de la douleur. Agissant comme un antagoniste, il bloque le CGRP et permet un soulagement rapide. Comme expliqué dans un communiqué de presse de Pfizer, la FDA a approuvé le zavegepant sur la base de deux essais cliniques de phase 3 randomisés, en double aveugle et contrôlés par placebo, le «gold standard» de la recherche scientifique.

Particulièrement significatifs sont les résultats de l’étude « Safety, tolerability, and effective of zavegepant 10 mg nasal spray for the aigu treatment of migraine in the USA: a phase 3, double-blind, randomised, placebo-control multicenter trial » qui vient d’être publiée dans la prestigieuse revue de recherche The Lancet Neurology. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Richard Lipton de l’Albert Einstein College of Medicine de New York et par le professeur Peter Goadsby du King’s College de Londres, ont participé à l’étude d’environ 1 300 patients âgés de 18 ans et plus ayant des antécédents de 2 à 8 crises d’intensité modérée / migraines sévères par mois. 623 participants ont reçu 10 milligrammes de spray nasal, les 646 autres le placebo (au hasard). Les résultats ont montré que 24 % des patients du groupe zavegepant étaient sans douleur 2 heures après le traitement, contre 15 % dans le groupe placebo. Une différence statistiquement significative. Le soulagement de la douleur est déjà déterminé 15 à 30 minutes après le traitement.

« L’approbation de ZAVZPRET par la FDA marque une percée importante pour les personnes souffrant de migraine qui ont besoin d’un soulagement de la douleur et préfèrent des options alternatives aux médicaments oraux », a déclaré le Dr Angela Hwang, présidente de l’activité biopharmaceutique mondiale de Pfizer. « ZAVZPRET souligne l’engagement de Pfizer à fournir une option de traitement supplémentaire pour aider les personnes souffrant de migraine à obtenir un soulagement et à reprendre leur vie quotidienne. Pfizer continuera à développer sa franchise migraine pour soutenir davantage les milliards de personnes dans le monde touchées par cette maladie débilitante », a déclaré l’exécutif. « En tant que spray nasal à absorption rapide des médicaments, ZAVZPRET offre une option de traitement alternative pour les personnes qui ont besoin d’un soulagement de la douleur ou qui ne peuvent pas prendre de médicaments par voie orale en raison de nausées ou de vomissements, afin qu’elles puissent rapidement revenir à une fonction normale », a fait écho le professeur Kathleen Mullin, chef médecin au New England Institute for Neurology & Headache.

La substance active zavegepant s’est avérée sûre et bien tolérée, mais certains effets secondaires ont été enregistrés. Dans l’étude publiée dans The Lancet, par exemple, une dysgueusie (trouble du goût) a été trouvée chez 21 % des patients du groupe zavegepant contre 5 % dans le groupe placebo ; inconfort nasal chez 4 % du premier groupe et 1 % du second ; et des nausées chez 3 % des premiers contre 1 % des seconds. Le communiqué de presse de Pfizer mentionne également l’agueusie (perte du goût) et les vomissements. Aucun cas d’hépatotoxicité due au médicament n’a été signalé. La migraine est une affection neurologique qui touche un nombre important de personnes (en particulier les femmes) et est capable de réduire la qualité de vie dans les cas graves ; le médicament représentera donc une aide précieuse grâce à la rapidité d’action et au fait qu’il peut être pris lorsqu’il n’est pas possible d’intervenir avec des solutions buvables. Pfizer précise qu’il ne s’agit pas d’un médicament indiqué pour le traitement préventif de la maladie.

