La pleine lune du ver aujourd’hui 7 mars 2023, pourquoi elle s’appelle ainsi et à quelle heure elle brille dans le ciel

Vers 18h00 (heure de Nice) ce soir, nous pourrons admirer la spectaculaire Full Worm Moon dans le ciel. C’est pourquoi il s’appelle ainsi et par quels autres noms il est connu.

Aujourd’hui soir, mardi 7 mars 2023, nous pourrons admirer dans le ciel la Pleine Lune du Ver, la dernière pleine lune d’hiver, celle qui précède l’équinoxe de printemps. Comme l’indique l’Union française des astronomes amateurs (UAI), la phase de plénitude sera atteinte exactement à 13h40, lorsque la Lune sera encore au-dessus de l’horizon, il faudra donc attendre environ 18h00 pour la voir se lever en Le ciel. Le nom « del Verme » est lié à la tradition amérindienne et est un hommage aux larves d’insectes coléoptères qui ressurgissent de l’écorce des arbres pour le « réveil » du printemps. Elle est également connue sous le nom de Lune du vent fort, Lune de l’aigle, Lune du sucre, Lune du retour du corbeau, Lune de l’oie et Lune des yeux endoloris. Voici tout ce que vous devez savoir sur la pleine lune en mars.

Parce que la pleine lune d’aujourd’hui mardi 7 mars s’appelle ainsi

Les pleines lunes ont toutes des noms communs (sans réelle signification astronomique) et dérivent généralement de la tradition des Amérindiens, qui marquaient les mois et les saisons avec un calendrier lunaire au lieu de notre calendrier grégorien. Les noms font généralement référence à des événements et des phénomènes liés à la nature qui ont été particulièrement significatifs pour la vie des tribus. La pleine lune de vers de mars fait référence aux larves de coléoptères qui émergent de l’écorce des arbres à l’arrivée du printemps. Dans le passé, on croyait que le nom de cette pleine lune était lié aux vers de terre, qui en mars commencent à remonter à la surface en profitant du sol printanier plus doux et plus chaud. Cependant, comme l’explique Almanac.com, le nom dérive des larves d’insectes qui sortent des arbres. Cela a été révélé par le capitaine de l’armée américaine Jonathan Carver, qui en 1760 a visité les colonies de nombreuses tribus, en particulier les Dakotas. Les autres noms communs sont principalement associés au retour printanier des animaux, mais il en existe aussi dédiés à des phénomènes curieux. Les Dakotas, les Lakotas et les Assiniboines, par exemple, l’appelaient Moon of Sore Eyes en raison des reflets gênants des rayons du soleil sur la fonte des neiges, tandis que les Pueblos l’appelaient Moon of the Strong Wind en raison des journées venteuses caractéristiques de mars. . Les Ojibwés ont célébré la Pleine Lune de sucre pour la sève sucrée produite par les érables, tandis que les Algonquins, les Cris et d’autres tribus ont célébré le retour des oies, des aigles, des corbeaux et d’autres animaux.

Quand voir la pleine lune d’aujourd’hui mardi 7 mars: horaires

Comme indiqué, la phase réelle de pleine lune d’aujourd’hui sera atteinte à 13h40, lorsque la Lune sera encore sous les horizons italiens. Il faudra attendre entre 17h45 et 18h30 environ (selon la situation géographique) pour le voir se lever à l’horizon. A Nice, par exemple, il se lèvera à 18h07, à Milan à 18h17, à Naples à 18h01, à Lecce à 17h45 et à Turin à 18h24. Le disque lunaire apparaîtra à l’Est niché entre les constellations du Lion (en haut), du Sextant (à droite), de la Vierge (en bas) et de Chioma di Berenice à gauche. Il voyagera dans le firmament jusqu’à environ 07h00 le mardi 8 mars. Étant donné que le disque lunaire apparaît plein plusieurs heures avant et après la phase de pleine lune, le spectacle Full Worm Moon se poursuivra également le soir du 8 mars, Journée de la femme.

Le calendrier des prochaines pleines lunes de 2023 et autres phénomènes célestes en mars

Parmi les phénomènes astronomiques les plus significatifs du mois de mars, il y a certainement l’équinoxe de printemps, le moment qui établit la transition de l’hiver au printemps. En 2023, comme l’indique l’Unione Astrofili Italiani, il tombera exactement le lundi 20 mars à 21h24 UTC. C’est en fait un moment précis. Parmi les autres phénomènes célestes, mentionnons également la spectaculaire conjonction Lune – Jupiter – Mercure au crépuscule du soir du 22 ; la rencontre entre la Lune et Vénus le 24 et celle entre la Lune et Jupiter le 29. A ne pas manquer également les pics maximaux des pluies de météores âge vierge, thêta Virginidés Et bêta Léonides entre le 19 et le 21 mars. A apprécier également la comète C/2020 V2 ZTF et celle des « Néandertaliens » au loin, mais toujours bien visible grâce à des instruments dédiés. Voici la liste des pleines lunes restantes de 2023 :

Pleine lune rose : 6 avril

Pleine Lune des Fleurs : 5 mai

Pleine lune aux fraises : 4 juin

Pleine lune du cerf : 3 juillet

Pleine lune de l’esturgeon : 1er août

Lune bleue : 31 août

Pleine lune des moissons : 29 septembre

Pleine lune du chasseur : 28 octobre

Pleine lune du castor : 27 novembre

Pleine lune froide : 27 décembre

