La sonde Juno a survolé Io, une lune de Jupiter : les images spectaculaires du monde volcanique

Le 1er mars, la sonde « Juno » de la NASA a survolé la lune Io de Jupiter à 50 000 km d’altitude, nous offrant des images extraordinaires. Voici les différences constatées par rapport aux clichés précédents.

Crédit : NASA/JPL–Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill/Jason Perry/Twitter)

La sonde « Juno » de la NASA a pris des images extraordinaires d’Io, l’une des quatre principales lunes de Jupiter. Avec Ganymède, Callisto et Europe, il fait partie des satellites dits Médicis ou Galiléens, ainsi appelés parce qu’ils ont été découverts par Galileo Galilei en 1610. Les nouvelles photographies de la lune ont été prises le 1er mars 2023, lorsque la sonde a fait un survol à seulement 51 000 kilomètres de la surface. Ce sont les images les plus détaillées d’Io depuis qu’il a été survolé par New Horizons en 2006, qui à l’époque se dirigeait vers sa véritable cible : Pluton.

Dans les nouveaux clichés de Juno, vous pouvez admirer les caractéristiques particulières d’Io, le corps lunaire avec la plus grande activité volcanique du système solaire. Sa surface est en effet tapissée de volcans, de caldeiras et de cratères qui crachent des fleuves de lave et de cendres sur des centaines de kilomètres. Il y a au moins 300 volcans actifs sur la Lune en même temps, dont la géologie grésillante est influencée par l’attraction gravitationnelle exercée par Jupiter – la plus grande planète de notre système stellaire – et les autres lunes. Les variations chromatiques spectaculaires, qui embrassent des nuances de noir, jaune, orange, marron et rouge, sont précisément liées aux composés chimiques libérés lors de l’activité volcanique constante. De plus, des panaches très puissants de soufre et de dioxyde de soufre sont projetés depuis la surface multicolore, atteignant jusqu’à 500 kilomètres d’altitude. C’est un vrai monde infernal.

Comme l’a expliqué sur Twitter le Dr Jason Perry, un scientifique en imagerie planétaire qui a participé à plusieurs missions spatiales, quelques différences intéressantes sont apparues dans les nouveaux clichés par rapport à ceux pris par New Horizons en 2006. « Les changements de surface sont assez légers, mais il y en a au moins deux. Le premier est un petit ruisseau de l’extrémité orientale d’East Girru. Il s’agit d’un hotspot vu pour la première fois par New Horizons au milieu d’une mini-explosion », a écrit le Dr Perry sur le réseau social d’Elon Musk. La deuxième différence concerne un changement de couleur du cratère volcanique Chors Patera, qui est plus rouge que par le passé. « Le matériau rougeâtre sur Io indique la présence de S3-S4, du soufre à chaîne courte qui doit être reconstitué régulièrement par le volcanisme actif à haute température », a-t-il déclaré.

Les images d’Io ont été capturées par l’instrument JunoCam (JCM), qui se compose d’une caméra et d’un télescope. Curieusement cela ne fait pas partie de la charge scientifique proprement dite ; il a en fait été inséré pour capturer des images spectaculaires à partager avec le grand public. En pratique, sa tâche principale est de sensibiliser aux sciences spatiales, même s’il peut capter des détails scientifiques intéressants, comme les variations observées par le Dr Perry. De plus, le but de Juno n’est pas de prendre des photos, mais d’étudier le champ magnétique de Jupiter et d’autres caractéristiques de la géante gazeuse, à l’aide d’une série d’instruments sophistiqués. Parmi eux on retiendra la JIRAM, la JEDI, la MWR et la GSE.

Depuis son lancement le 5 août 2011, la sonde Juno a effectué une cinquantaine d’orbites autour de Jupiter – qu’elle a atteintes en 2016 – et analyse également avec profit ses lunes. Le survol d’Io le 1er mars était le troisième des neuf survols qui auront lieu au cours des prochains mois. Le plus spectaculaire se produira le 3 février 2024, lorsque la sonde passera à seulement 1 500 kilomètres de la surface de la Lune. Un survol qui nous offrira des clichés époustouflants et inédits du monde volcanique chaotique d’Io. Rappelons que 12 autres lunes de Jupiter ont récemment été découvertes, un nombre qui l’a amenée à devenir la planète du système solaire avec le plus de satellites naturels jamais créés (92), contre 83 pour Saturne. Les experts, cependant, s’attendent à en découvrir plusieurs autres à l’avenir.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :