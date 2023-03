L’activité physique est 1,5 fois plus efficace que les médicaments contre l’anxiété et la dépression : l’étude

Une équipe de recherche australienne a déterminé que faire du sport est très efficace contre l’anxiété, la dépression et la détresse psychologique, plus que la drogue. Voici ce que l’activité physique garantit des résultats et pour qui.

L’activité physique est un allié précieux contre la dépression, l’anxiété et l’inconfort psychologique en général, montrant une efficacité contre les symptômes – du moins dans des conditions légères et modérées – 1,5 fois supérieure à celle garantie par les médicaments et le conseil, un accompagnement destiné aux personnes en difficulté de différents types (relations, au travail, avec les enfants, etc.). Plusieurs études avaient précédemment montré la forte association positive entre la pratique d’un sport et les bienfaits pour la santé mentale ; ces avantages, entre autres, se manifestent dès le plus jeune âge, comme l’ont démontré les recherches de l’Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU), dans lesquelles un risque réduit de symptômes dépressifs a été observé chez les enfants engagés dans des activités sportives. Il n’est même pas nécessaire de trop « travailler dur », étant donné qu’une seule heure de sport par semaine suffirait à contrer la dépression, comme en ressort une autre étude du Black Dog Institute publiée dans l’American Journal of Psychiatry.

Une équipe de recherche dirigée par des scientifiques d’Allied Health & Human Performance de l’Université d’Australie du Sud (UniSA) a déterminé que l’activité physique est 1,5 fois plus efficace contre la dépression et l’anxiété que les médicaments, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Health and Use of Groupe horaire (HUT). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Ben Singh, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude particulière appelée « revue parapluie », dans laquelle ils ont analysé statistiquement les résultats de multiples revues systématiques et méta-analyses d’essais contrôlés randomisés , tous consacrés à la relation entre l’exercice et la santé mentale. Plus précisément, ils ont impliqué un peu moins d’une centaine d’articles scientifiques dans l’enquête, pour un total de plus de 1 000 essais et près de 130 000 participants. Comme indiqué dans le résumé de l’étude, les populations concernées étaient composées d’adultes sains, avec des troubles mentaux et avec diverses comorbidités (affections sous-jacentes à caractère chronique).

L’analyse statistique a révélé les bénéfices significatifs offerts par l’activité physique contre la dépression, l’anxiété et l’inconfort psychologique en général. Le professeur Singh et ses collègues ont noté que ces avantages étaient particulièrement efficaces lorsque les programmes d’exercices s’étendaient sur une période de 3 mois (12 semaines) ou moins ; ceux qui étaient trop longs avaient peu d’impact. De plus, l’activité physique de haute intensité – qui doit toujours être évaluée avec votre médecin – était associée aux meilleurs résultats. Bien que l’activité physique profite à pratiquement tout le monde, certains groupes en profitent davantage. Il s’agit notamment de patients souffrant de dépression, d’infections par le VIH et de maladies rénales, ainsi que de femmes enceintes, de nouvelles mères et de sujets en bonne santé, comme l’explique l’étude.

Les chercheurs ont également constaté que tous les exercices ne sont pas aussi efficaces. Le yoga et d’autres activités qui impliquent également l’esprit, par exemple, semblent plus efficaces contre l’anxiété, tandis que des activités plus résistantes telles que la course, le vélo et autres offrent les meilleurs résultats contre la dépression. Mais malgré les bienfaits déjà mis en évidence par de nombreuses enquêtes passées, confirmés et amplifiés par de nouvelles recherches, l’activité physique n’est toujours pas « prescrite » comme traitement à privilégier pour certaines affections de santé mentale.

« Notre revue montre que les interventions d’activité physique peuvent réduire de manière significative les symptômes de dépression et d’anxiété dans toutes les populations cliniques, certains groupes montrant des signes d’amélioration encore plus importants. Nous avons également constaté que tous les types d’activité physique et d’exercice étaient bénéfiques, y compris les exercices aérobiques tels que la marche, l’entraînement en résistance, le Pilates et le yoga », a déclaré le professeur Singh dans un communiqué de presse. « Il est important de noter que la recherche montre qu’il ne faut pas longtemps pour que l’exercice entraîne un changement positif dans votre santé mentale », a-t-il ajouté.

Nous rappelons qu’en France, selon les données publiées par la Société française de psychiatrie (SIP), environ 7,5 millions de personnes (12,5% de la population) sont touchées par la dépression, alors qu’à l’échelle mondiale, 1 personne sur 8 (environ 1 milliard de personnes) souffre d’un trouble mental. Les données se sont considérablement détériorées en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en raison des restrictions – telles que les confinements – introduites pour briser la chaîne des infections. Les détails de la recherche « Efficacité des interventions d’activité physique pour améliorer la dépression, l’anxiété et la détresse : un aperçu des revues systématiques » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité The British Journal of Sports Medicine.

