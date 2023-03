Quelles sont les causes de la perte auditive et comment la prévenir : elle touche 1,5 milliard de personnes

À l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, l’OMS rappelle l’énorme diffusion et les conséquences de la perte auditive, une maladie qui touchera plus de 2,5 milliards de personnes d’ici 2050. Quelles sont les principales causes et comment les prévenir.

Depuis 2007, la Journée mondiale de l’audition est célébrée le 3 mars de chaque année, une campagne développée par le Bureau de prévention de la cécité et de la surdité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à sensibiliser à la prévention de la perte auditive et aux mesures de protection du sens précieux . Initialement, la campagne était connue sous le nom de Journée internationale des soins de l’oreille, mais depuis 2016, elle a pris son nom définitif, pour embrasser un concept plus large. Chaque année, l’OMS présente un nouveau thème pour promouvoir la campagne ; celui de 2023 est « Soins de l’oreille et de l’audition pour tous ! Faisons en sorte que cela se produise », qui a pour principal objectif de souligner l’importance d’intégrer les soins de l’oreille et de l’audition dans les soins primaires, « en tant que composante essentielle de la couverture sanitaire universelle ». Mais combien de personnes dans le monde souffrent de perte auditive ? Et quelles sont les principales causes de cette condition?

L’OMS précise qu’il y a plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde avec une perte auditive, un chiffre qui devrait augmenter de manière significative au cours des trois prochaines décennies. En fait, on estime que d’ici 2050, plus de 2,5 milliards de personnes seront touchées par ce problème, capable de réduire la qualité de vie. La perte d’un sens si précieux, par exemple, peut entraîner des difficultés de communication, des retards de développement du langage, des déficits cognitifs et d’apprentissage chez les enfants, avec tout ce que cela entraîne plus tard dans la vie. La condition peut également conduire à la frustration, à la solitude et à l’isolement social, en particulier chez les personnes âgées, comme l’a souligné l’Organisation mondiale de la santé.

Sur les 1,5 milliard de personnes malentendantes, 430 millions ont une condition invalidante, avec des effets potentiellement dévastateurs sur la vie sociale et professionnelle. Il y a près de 35 millions d’enfants avec divers degrés de surdité et de perte auditive ; beaucoup naissent avec des malformations congénitales qui altèrent l’audition, mais environ 60 % des cas sont des conditions évitables. C’est pourquoi l’OMS souligne l’importance de promouvoir les soins de l’oreille et de l’audition, en intégrant l’oto-rhino-laryngologie de manière systématique et généralisée dans les services de soins primaires.

Il y a aussi beaucoup à faire en matière de prévention. Qu’il suffise de dire qu’il y a environ 1 milliard de jeunes entre 12 et 35 ans exposés au risque de perte auditive due à une exposition à un bruit trop fort, comme la musique forte dans les clubs ou la musique projetée dans les oreilles via des écouteurs et des écouteurs. . « Des millions d’adolescents et de jeunes sont à risque de perte auditive en raison de l’utilisation dangereuse d’appareils audio personnels et de l’exposition à des niveaux sonores nocifs dans des endroits tels que les discothèques, les bars, les concerts et les événements sportifs », a déclaré l’an dernier le Dr Bente. Mikkelsen, directeur du Département des maladies non transmissibles de l’OMS. La recommandation des experts est de s’exposer à un niveau sonore moyen maximum de 100 décibels, dans des lieux et événements où la musique et le son sont les maîtres.

Bien sûr, il n’y a pas que l’exposition à des bruits forts pour catalyser le risque de perte auditive, dont la manifestation, comme l’indique l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), varie tant du point de vue de l’origine que de l’intensité . Elle va de l’hypoacousie (déficience auditive) de degrés divers – léger, modéré, sévère et profond – jusqu’à la surdité totale, qui peut toucher une seule oreille (unilatérale) ou les deux. La surdité est définie comme « transmise » lorsqu’elle est causée par « des malformations, des traumatismes mais surtout des processus inflammatoires affectant l’appareil de transmission du son dans l’oreille externe et moyenne », explique l’ISS, alors que la surdité de perception implique des troubles/atteintes de l’oreille interne. et le nerf auditif.

Il existe de nombreuses maladies qui peuvent déclencher une perte auditive, conduisant à une surdité totale pour les cas les plus graves. Il s’agit notamment d’affections très courantes telles que la rougeole, la rubéole et les oreillons, ainsi que la méningite et d’autres otites chroniques. Pour cette raison, les médecins soulignent l’importance de se faire vacciner et de toujours faire attention à l’hygiène, en particulier au lavage soigneux des mains, une procédure dont on a tant parlé pendant la pandémie de COVID-19 mais fondamentale dans la prévention de nombreuses maladies infectieuses.

D’autres causes pouvant déclencher une perte auditive comprennent les troubles génétiques héréditaires et l’utilisation de médicaments ototoxiques, tels que certains antibiotiques et traitements contre le paludisme, connus pour endommager la cochlée (un canal en forme de spirale dans l’oreille interne de l’escargot). La prise de certains médicaments pendant la grossesse, l’accouchement prématuré, la jaunisse et le manque d’oxygène peuvent également entraîner une perte auditive ou une surdité. De plus, il ne faut pas oublier l’altération de la capacité auditive liée au vieillissement naturel de l’organisme.

La perte auditive, outre l’impact sanitaire et social important, a également un coût économique extrêmement important, que l’OMS estime à 980 milliards de dollars par an. Un chiffre énorme, destiné à augmenter dans les années à venir avec l’augmentation du nombre de patients touchés par la maladie. Des prothèses auditives peu coûteuses, la diffusion de directives de prévention et l’intégration de l’ORL dans les soins primaires sont considérés comme trois des principaux outils dont nous disposons pour lutter contre la perte auditive.

