Un insecte rare de l’ère jurassique établit un record historique

C’est la première du genre à avoir été identifiée depuis plus de 50 ans dans l’est de l’Amérique du Nord et la première espèce à avoir été signalée dans l’État de l’Arkansas. Il était accolé à la façade d’un supermarché.

Uun Polystoechotes punctata ou chrysope géante, un insecte rare de l’ère jurassique trouvé par l’entomologiste Michael Skvarla sur la façade d’un supermarché de l’Arkansas. Michael Skvarla / État de Pennsylvanie

Un insecte rare, attaché à la façade d’un supermarché de l’Arkansas, a établi un record historique. Il s’agit d’un Polystoechotes punctata, un insecte volant de l’ère jurassique également connu sous le nom de chrysope géante, qui est devenu le premier du genre à être identifié en plus de 50 ans dans l’est de l’Amérique du Nord, ainsi que la première de l’espèce à être jamais rapporté dans l’état de l’Arkansas. Dans le passé, la chrysope géante était répandue dans toute l’Amérique du Nord mais a mystérieusement disparu dans les États de l’Est depuis les années 1950.

Il a été retrouvé alors qu’il faisait ses courses par l’entomologiste Michael Skvarla, directeur du laboratoire d’identification des insectes de la Pennsylvania State University qui l’a repéré en 2012, mais ne l’a reconnu qu’après avoir suivi un cours en ligne pendant la pandémie de Covid, en 2020. Récemment, Skvarla a publié un article scientifique dans les Actes de l’Entomological-Society de Washington avec son collègue Ray Fisher du Mississippi Entomological Museum, dans lequel il détaille sa découverte.

« Je m’en souviens très bien, parce que j’entrais dans un Walmart pour aller chercher du lait et j’ai vu cet énorme insecte sur le côté du bâtiment », a déclaré Skvarla, qui était alors doctorant à l’Université de l’Arkansas -. J’ai pensé que c’était intéressant, alors je l’ai pris et j’ai fait le reste de mes achats en le tenant entre mes doigts. Je suis rentré chez moi, je l’ai mis dans un coffret de collection et je l’ai oublié pendant près d’une décennie. »

Comme mentionné, lors du verrouillage de l’automne 2020, Skvarla enseignait un cours universitaire via Zoom, au cours duquel il a montré aux étudiants certains des insectes de sa collection personnelle. Et en illustrant les caractéristiques d’un spécimen qu’il avait précédemment identifié comme étant un fourmilion (Antilion), il a remarqué que les caractéristiques ne correspondaient pas tout à fait à celles de l’insecte en question, notant qu’elles ressemblaient davantage à celles d’une chrysope. En fait, ces insectes ont une envergure d’environ 50 cm, ce qui est assez inhabituel pour un insecte, un indicateur clair que le spécimen n’était pas un fourmilion. Les étudiants se sont alors mis au travail, comparant les caractéristiques de l’insecte à celles de la chrysope, et ainsi la découverte est arrivée en direct sur Zoom.

« Nous regardions ce que le professeur Skvarla voyait au microscope, et alors qu’il parlait des caractéristiques de l’insecte, il s’est soudainement arrêté », se souvient Codey Mathis, doctorant en entomologie à l’université d’État de Pennsylvanie. Nous avons tous réalisé ensemble que l’insecte n’était pas celui initialement identifié, et qu’il s’agissait en fait d’une chrysope géante très rare. Je me souviens encore du sentiment de le découvrir au milieu d’un cours de laboratoire en ligne ».

Pour plus de confirmation, Skvarla a effectué des analyses de l’ADN de l’insecte et, après avoir confirmé sa véritable identité, l’a déposé dans les collections du Frost Entomological Museum de l’Université d’État de Pennsylvanie, où les scientifiques et les étudiants ont un accès libre pour des recherches plus approfondies.

Le fait que l’insecte ait été trouvé dans une zone urbaine de l’Arkansas suggère la possibilité que dans les zones environnantes il y ait encore d’autres spécimens à découvrir. Sa découverte pourrait également apporter une explication différente à la disparition de ces insectes d’Amérique du Nord, dont les causes restent encore un mystère. Les scientifiques ont émis l’hypothèse que cela était dû à la quantité toujours croissante de lumière artificielle et à la pollution due à l’urbanisation, ou aux incendies de forêt ou à l’introduction de prédateurs non indigènes, qui altéraient considérablement l’habitat de ces espèces. Mais la découverte du spécimen a tout remis en question.

« L’entomologie peut fonctionner comme un indicateur avancé pour l’écologie – a ajouté Skvarla -. Le fait que cet insecte ait été trouvé dans une région où il n’a pas été vu depuis plus d’un demi-siècle peut nous en dire plus. »

Le fait qu’il ait été trouvé de nuit, attaché à la façade d’un bâtiment bien éclairé suggère qu’il a probablement été attiré par les lumières et qu’il a peut-être volé à au moins quelques centaines de mètres de son emplacement initial. « Cela fait peut-être jusqu’à cent ans que ces insectes n’ont pas habité cette région, et cela fait des décennies qu’un tel insecte n’a pas été vu à proximité. L’endroit le plus proche où ils avaient été identifiés est à près de 2 000 kilomètres, il est donc très peu probable qu’il provienne d’aussi loin.

Skvarla soupçonne que le spécimen faisait partie d’une rare population survivante qui a probablement échappé à la détection et à l’extinction.

