Pourquoi les achats en ligne tuent les baleines

De plus en plus de baleines sont retrouvées mortes, dans l’eau ou échouées. Les victimes comprennent des baleines à bosse, diverses espèces de rorquals communs et des baleines franches de l’Atlantique Nord. Incroyablement, l’augmentation des achats en ligne due à la pandémie de Covid fait également partie des causes.

Crédit : Institut d’éducation, de recherche et de réhabilitation marines.

Cela peut sembler absurde, mais l’augmentation significative des achats en ligne ces dernières années tue les baleines. Littéralement. La raison réside dans l’augmentation du trafic maritime pour le transport de marchandises ; il suffit de dire que les autorités portuaires des États de New York et du New Jersey ont signalé à elles seules un boom de 27 % par rapport aux niveaux de la pandémie pré-COVID-19. Les va-et-vient constants pour la libération et la récupération des conteneurs ont inondé les routes fréquentées par les grands mammifères marins de gigantesques navires marchands, qui souvent ne se déplacent pas à temps et sont percutés et tués, ou horriblement blessés par les hélices. Emblématiques sont les images de la baleine à la colonne vertébrale cassée qui a effectué une migration de 5 000 kilomètres (du Canada vers les îles hawaïennes) l’an dernier.

Selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de janvier 2016 à aujourd’hui, le 1er mars 2023, des centaines de baleines mortes ont été retrouvées le long de la côte atlantique des États-Unis, dont près de 200 baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) . Pas moins de 23 carcasses ont été identifiées au cours des trois derniers mois. En plus des baleines à bosse déjà mentionnées, les victimes comprennent les petits rorquals (Balaenoptera acutarostrata) et les très rares baleines franches de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). Cette dernière est une espèce classée en danger critique d’extinction (code CR) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; on estime qu’il n’en reste que 300 en tout, les générations qui ont survécu aux massacres baleiniers.

Lune. la bosse blessée. Crédit : Pacific Whale Foundation / BC Whales

Parmi les principales causes de ce massacre, presque entièrement imputable à l’homme, figurent le changement climatique, les engins de pêche « fantômes » (tels que les filets abandonnés ou perdus) et les collisions avec les navires précitées, qui représentent également la première cause de mortalité des rorquals communs en la mer Méditerranée. La situation est si grave que la NOAA Fisheries a convoqué une conférence de presse ad hoc pour expliquer en détail les raisons des échouages ​​continus de baleines mutilées. Comme le rapporte le New York Times, la directrice des relations publiques de l’agence – le Dr Lauren Gaches – a tout d’abord expliqué que l’impact du réchauffement climatique est à la base, ce qui modifie le comportement des animaux et leur répartition. Les poissons, en effet, en raison de l’eau de mer plus chaude sont poussés à s’approcher de la côte; les baleines, leurs prédateurs naturels, les suivent et se retrouvent sur les routes fréquentées des navires marchands, qui les écrasent souvent.

Crédit : Cade Mooney/Facebook

Malheureusement, les baleines continuent de mourir en grand nombre même si des limitations de vitesse ont été introduites dans les zones les plus critiques, précisément pour permettre aux cétacés de se déplacer à temps. Comme demandé par les scientifiques, un détour des routes serait nécessaire, pour contourner les endroits où les grands cétacés sont les plus concentrés. Heureusement, cela se produit déjà dans certaines parties du monde. Certaines grandes compagnies maritimes ont accepté la proposition des scientifiques de préserver ces animaux, mais pas toutes. De plus, la multiplication des bateaux pour transporter l’énorme quantité de produits achetés en ligne ne fait qu’aggraver une situation déjà dramatique.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :