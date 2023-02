Maman cerf aide son nouveau-né à traverser la route – adorable vidéo

Un automobiliste a filmé une douce scène en pleine nuit ; un faon né il y a quelques heures aidé par sa mère à traverser la route. Le petit, titubant, s’était accroupi au centre de la chaussée.

Un chevreuil nouveau-né tente de traverser la route d’un pas incertain, mais dérape et s’arrête exactement au milieu de la route, au milieu de la nuit. La mère, non loin, observe la scène et s’approche du bébé, après avoir vérifié qu’il n’y avait pas de danger immédiat. D’un pas doux, il atteint le faon et commence à l’éperonner avec quelques tendres coups de langue dans le dos. Au bout d’un moment, le chiot se remet sur ses pattes et parvient difficilement à reconquérir le bois, où il disparaît accompagné de sa mère.

La mère s’approche du chiot pour l’aider. Crédit : TikTok/accordéoniste de Toronto

C’est la scène très douce qui est apparue sous les yeux d’un automobiliste, qui a tout filmé avec son smartphone se comportant de manière exemplaire, sans effrayer en rien les deux splendides animaux. En fait, il a gardé ses distances, se limitant à observer le spectacle de la nature et à le filmer depuis l’intérieur du véhicule. La séquence entière prend environ une minute avant que les cerfs ne disparaissent dans les bois environnants.

L’endroit exact où la belle scène a été filmée n’est pas clair, mais il s’agit certainement du continent américain, étant donné que les protagonistes sont deux cerfs de Virginie ou cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus), une espèce d’ongulé de taille moyenne qui vit dans toute l’Amérique du Nord. et l’Amérique centrale. Certaines populations sont également présentes en Colombie et au Venezuela. Ce sont des cerfs si communs (et chassés) qu’ils ont été largement étudiés même dans le contexte de la pandémie de COVID-19, compte tenu des contacts constants avec les humains.

Qu’il suffise de dire que des recherches menées fin 2021 sur des spécimens captifs et sauvages ont révélé la présence du coronavirus SARS-CoV-2 dans plus de 80 % des cas. En pratique, nous avons également propagé le virus chez ces animaux, qui heureusement ne semblent pas trop touchés (bien qu’il existe un risque de mutations et de retour du virus à l’homme sous une forme différente, peut-être plus agressive). Bref, rencontrer des cerfs de Virginie n’est pas du tout rare, comme le démontrent ces circonstances, mais il l’est certainement plus de tomber sur une scène aussi tendre que celle filmée par l’automobiliste. Mais pourquoi le petit chancelle-t-il ainsi ?

Heureusement, le faon n’a aucun problème de santé, du moins pas évident. Le pas incertain est simplement lié au fait qu’il vient de naître. De la taille et du rythme, il est possible d’estimer qu’il a de quelques heures à pas plus de quelques jours de vie. C’est un « Bambi » tendre qui a besoin de toute l’attention et de l’amour de sa mère. Les éthologues soulignent que lorsque de si petits faons sont rencontrés, peut-être cachés et accroupis dans l’herbe, même s’ils peuvent paraître en difficulté, ils ne doivent jamais être touchés, déplacés ou pire, pris. Notre odeur, en effet, pousserait la mère à ne jamais revenir et à abandonner le bébé, le condamnant à une fin atroce dans la solitude.

Curieusement, le cerf de Virginie est précisément l’espèce choisie pour l’adaptation cinématographique de Bambi, qui était à l’origine un livre écrit par l’auteur autrichien Felix Salten et mettait en scène un petit chevreuil. Comme cette espèce n’existe pas aux États-Unis, Walt Disney a décidé d’utiliser l’espèce nord-américaine la plus commune.

