Le lancement de SpaceX vers l’ISS annulé à peine 2 minutes après le décollage : que s’est-il passé ?

La navette sur la rampe de lancement. Crédit : SpaceX

Le lancement de la fusée Falcon 9 de SpaceX qui devait transporter quatre astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a été annulé à la dernière minute, avec moins de 150 secondes (2 minutes et demie) avant le décollage. Une douche glaciale pour l’équipage, hébergée dans la navette Crew Dragon « Endeavour » placée au sommet de la fusée de lancement. Le décollage, c’est-à-dire le détachement de la plate-forme de lancement du centre spatial John F. Kennedy de la NASA, aurait dû avoir lieu à 07h45 heure française aujourd’hui, lundi 27 février 2023, mais le compte à rebours a été brusquement interrompu par le centre de commande. Qu’est-il exactement arrivé?

Comme l’a expliqué le commentateur de la NASA, Gary Jordan, lors d’une conférence Web post-lancement, il y avait des problèmes avec le TEA-TEB (abréviation de triéthylaluminium et de triéthylboro, respectivement), un mélange fluide qui interagit avec l’oxydant et permet aux moteurs de fusée de s’enflammer. Les ingénieurs le surveillaient de près depuis un certain temps, mais ils n’ont pas pu résoudre le problème avec le « système au sol » à temps.

La société aérospatiale privée d’Elon Musk a écrit sur Twitter qu’avant de permettre aux astronautes de descendre, la décharge du propulseur était terminée, le dispositif d’évacuation (qui s’active en cas d’urgence lors du lancement) et le bras de lancement ont été désarmés et l’accès a été remis en place. Heureusement, aucun dommage n’a été signalé au vaisseau spatial. Les ingénieurs espèrent résoudre définitivement le problème avec le TEA-TEB rapidement ; ce n’est pas un hasard si la nouvelle tentative de lancement est déjà prévue pour demain, à 07h22 heure française.

L’équipage de la mission Crew-6 est composé de quatre astronautes : Stephen Bowen de la NASA et Warren ‘Woody’ Hoburg, respectivement commandant et pilote de la navette SpaceX ; Le cosmonaute russe ROSCOMOS Andrey Fedyaev et le sultan Al Neyadi des Émirats arabes unis, tous deux spécialistes de mission. Pour le pays du Moyen-Orient, il s’agit d’une mission historique, étant donné que pour la première fois, l’un de ses citoyens effectuera une mission de longue durée à bord de la Station spatiale internationale. Avant lui, en 2019, son compatriote Hazzaa Ali Almansoori était monté à bord du laboratoire orbital, mais il n’est resté à bord que huit jours.

On rappelle que ce soir la navette russe Soyouz MS-23 est amarrée à l’ISS, envoyée pour remplacer le MS-22 endommagé par un météoroïde à la fin de l’année dernière. Le vaisseau spatial est considéré comme un véritable canot de sauvetage pour les deux cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio, qui se sont retrouvés pendant trois mois sans navette sûre pour retourner sur Terre. Les trois, cependant, ne reviendront pas en mars comme initialement prévu, mais resteront dans l’espace au moins jusqu’en septembre, prolongeant leur séjour dans l’espace de 6 mois. La mission longue servira à étudier les effets de la microgravité sur le corps humain, données précieuses en vue de la future conquête de la planète Mars.

