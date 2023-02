Que se passe-t-il si la grippe aviaire commence à se propager chez l’homme : simulations des scientifiques

La grippe aviaire hautement pathogène (H5N1) tue des millions d’oiseaux. Les scientifiques craignent qu’il ne se propage également aux humains; voici ce qui se passerait selon les simulations développées par des épidémiologistes britanniques.

Particules virales de la souche H5N1. Crédit : Wikipédia

Une très grave épidémie de grippe aviaire (H5N1) est en cours depuis 2021, qui extermine des colonies entières d’oiseaux protégés tant en Europe que dans les Amériques. Des millions de poulets, de dindes et d’autres oiseaux d’intérêt commercial sont également tués pour éteindre les épidémies qui ont émergé dans les fermes et réduire le risque de propagation du virus hautement pathogène (et extrêmement infectieux). La grippe aviaire est un danger important non seulement pour la faune et les animaux domestiques, mais aussi pour l’homme, comme en témoignent certains cas détectés au Cambodge. Une fillette de 11 ans de la province de Prey Veng est décédée ces jours-ci après avoir contracté le virus, mais plus de 10 habitants de la zone sont positifs. Dans la plupart des cas, les personnes sont infectées en entrant en contact avec des oiseaux positifs (vivants ou morts), mais il existe un risque de contagion interhumaine, une éventualité rare mais pas impossible. Comme l’écrit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en fait, la souche H5N1 « n’infecte pas facilement les humains et la propagation de personne à personne semble inhabituelle ».

Ce n’est pas un hasard si les foyers apparus depuis l’isolement du virus ont toujours été limités et essentiellement liés aux familles. Ce sont souvent des événements sporadiques, comme cela s’est produit récemment au Royaume-Uni comme cela s’est produit récemment au Royaume-Uni. Mais cela pourrait changer, a déclaré le Dr Meera Chand, chef du groupe de travail surveillant les cas de grippe aviaire à l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), a déclaré dans un communiqué. « Les dernières preuves suggèrent que les virus de la grippe aviaire que nous voyons actuellement circuler chez les oiseaux ne se propagent pas facilement aux humains. Cependant, les virus évoluent constamment et nous restons vigilants quant à toute preuve d’un risque changeant pour la population, ainsi que la collaboration avec des partenaires pour combler les lacunes dans les preuves scientifiques. Juste une équipe de scientifiques collaborant avec l’UKHSA, dont l’épidémiologiste Neil Ferguson qui a joué un rôle important dans la gestion de la pandémie de Covid au Royaume-Uni, développe des modèles et des simulations qui prévoient des scénarios d’épidémie de grippe aviaire H5N1 chez l’homme, certains d’entre eux avec des résultats plutôt inquiétants. Nous rappelons, entre autres, que le virus a déjà été trouvé chez divers mammifères, il pourrait donc développer des mutations capables de faciliter l’infection chez l’homme également.

La propagation chez les oiseaux au Royaume-Uni. 1 crédit : UKHSA

Tout d’abord, il faut souligner le taux de mortalité de la grippe aviaire. Comme spécifié par l’OMS, le taux de mortalité chez les personnes infectées est d’environ 60 %. En d’autres termes, plus de la moitié des personnes infectées meurent. Le virus est donc décidément plus agressif que les agents pathogènes de la grippe commune ou que le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie que nous vivons depuis 3 ans. Heureusement, comme précisé, le virus H5N1 – du moins pour le moment – n’infecte pas facilement l’homme. « À ce jour, il y a peu ou pas de preuves d’une transmission interhumaine soutenue des virus de la grippe aviaire car le tropisme tissulaire limite la transmission du virus des oiseaux aux humains et, de la même manière, des humains aux humains. . Il y avait des preuves de petits groupes familiaux et d’un potentiel de transmission nosocomiale limité », ont précisé les scientifiques de l’UKHSA.

Cependant, il ne peut être exclu que les choses puissent changer, comme l’a indiqué le Dr Chand, c’est pourquoi des chercheurs britanniques ont développé des modèles pour prédire la propagation et l’impact du virus sur le sol britannique. Tout d’abord, ils ont émis l’hypothèse qu’une transmissibilité liée à un facteur R est comprise entre 1,2 et 2, c’est-à-dire supérieure au seuil épidémique, chaque positif infectant plus d’une personne (jusqu’à 2 dans une population non vaccinée). Les délais de doublement des infections considérés dans les simulations sont plutôt compris entre 5 et 20 jours. Dans le scénario « léger », un taux de mortalité par infection (IFR) a été considéré comme similaire à celui de la pandémie de COVID-19 à la mi-2021, qui était d’environ 0,25 % (avec une variabilité régionale importante). L’épidémie de grippe de 2009 a également eu un taux similaire. Dans ce cas, une épidémie de H5N1 causerait 1 décès pour 400 personnes infectées, tandis que le taux d’hospitalisation serait de 1 %.

Dans le deuxième scénario, plus sérieux, les chercheurs ont supposé un taux de mortalité de 2,5 %, ce qui entraînerait 1 décès pour 40 personnes infectées. Le scénario est similaire à celui de la catastrophique « grippe espagnole » qui a éclaté au tournant de la Première Guerre mondiale, qui a fait environ 50 millions de morts dans le monde (au moment de la pandémie de COVID-19, selon les données officielles du Johns University Hopkins, a tué près de 7 millions de personnes, 190 000 en France). Selon les chercheurs, une épidémie/pandémie de grippe aviaire toucherait plus les jeunes que les personnes âgées, tout comme cela s’est produit avec la grippe espagnole.

Il faut garder à l’esprit que la mortalité indiquée par l’OMS pour la grippe aviaire est bien supérieure à celle des deux scénarios proposés ; au cours des 20 dernières années, en effet, sur les quelque 870 cas d’infection enregistrés, plus de 450 ont été mortels. Nous ne savons pas si nous nous retrouverons un jour dans une situation épidémique, ou pire, une pandémie due à la grippe aviaire H5N1, mais ces simulations sont nécessaires pour mieux prévoir toute restriction et accroître la surveillance. Nous avons récemment connu des confinements et d’autres mesures draconiennes en raison du coronavirus SARS-CoV-2 ; intervenir rapidement contre un agent pathogène hautement infectieux (en cas de mutations appropriées) et mortel pourrait au moins partiellement éviter les scénarios les plus catastrophiques. Nous devons également nous rappeler que les maladies infectieuses extrêmement mortelles, telles que les fièvres hémorragiques (Ebola, virus de Marburg), ne se propagent pas aussi largement en raison de la gravité des symptômes, qui réduisent inévitablement les mouvements des malades et par conséquent réduisent le potentiel transmission.

