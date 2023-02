L’appareil prévient la fatigue vocale et les blessures de ceux qui utilisent leur voix pour le travail : comment cela fonctionne

Une équipe de recherche multidisciplinaire a créé un appareil révolutionnaire pour prévenir la fatigue vocale et les blessures pour ceux qui utilisent beaucoup leur voix pour le travail, comme les chanteurs, les enseignants et les opérateurs de centres d’appels. Voici comment cela fonctionne.

Crédit : Université du Nord-Ouest

Des chercheurs américains ont mis au point un appareil révolutionnaire capable de prévenir la fatigue vocale et les blessures potentielles des cordes vocales. Cela peut sembler un outil « superflu » pour la plupart des gens, mais en réalité, il y a des millions de travailleurs qui utilisent leur voix pour gagner leur vie. Au-delà des chanteurs, qui sont en tête de la catégorie, il y a des professeurs, des opérateurs de centres d’appels, des journalistes, des coachs sportifs et bien d’autres professionnels qui lui font constamment confiance. Ceux qui ne sont pas correctement formés au contrôle et à la gestion de leur voix peuvent ressentir un enrouement et une perte temporaire de la voix. Dans les cas les plus graves, peut-être en combinaison avec une maladie, des lésions peuvent également survenir qui peuvent sérieusement altérer la voix. Le nouveau dispositif est précisément conçu pour prévenir ces risques. Mais comment ça marche exactement ?

Tout d’abord, l’instrument a été développé par des chercheurs américains de la Northwestern University, un groupe de biophysiciens, d’ingénieurs en matériaux, d’orthophonistes et d’autres spécialistes qui ont collaboré étroitement avec des chanteurs, des professeurs de chant et d’autres experts en voix. Ils étaient dirigés par les professeurs John A. Rogers et Theresa Brancaccio, respectivement professeur de science et génie des matériaux et professeur principal à la Bienen School of Music de l’Université de Chicago. L’appareil, de la taille d’un timbre-poste, souple et flexible, est conçu pour être porté sur le haut de la poitrine, juste en dessous de la base du cou. Grâce à ses capteurs, il surveille en permanence l’activité vocale d’une personne, pouvant distinguer si elle parle ou chante. Les données collectées sont envoyées via Bluetooth à une application (sur smartphones, tablettes, etc.) qui s’appuie sur des algorithmes de machine learning capables d’analyser l’évolution de la voix et de comprendre quand la fatigue est sur le point de se produire. À ce stade, l’appareil se met à vibrer et recommande de faire une pause pour éviter les conséquences négatives.

Crédit : Université du Nord-Ouest

« L’appareil mesure avec précision l’amplitude et la fréquence de la parole et du chant », a déclaré le professeur Rogers dans un communiqué de presse. «Ces deux paramètres sont très importants pour déterminer la charge globale qui se produit sur les cordes vocales. Être conscient de ces paramètres, à la fois à un instant donné et de manière cumulative dans le temps, est essentiel pour gérer des schémas de vocalisation sains. « C’est facile pour les gens d’oublier à quel point ils utilisent leur voix », a fait écho le professeur Brancaccio. « Les chanteurs classiques expérimentés ont tendance à être plus conscients de leur utilisation vocale parce qu’ils ont appris. Mais certaines personnes, en particulier les chanteurs moins formés ou des personnes comme les enseignants, les politiciens et les entraîneurs sportifs, qui doivent beaucoup parler pour leur travail, ne réalisent souvent pas à quel point ils poussent. Nous voulons les sensibiliser davantage pour aider à prévenir les blessures », a commenté l’expert en pédagogie vocale, professeur de musique et chanteur.

Le problème n’est pas les événements individuels, même si, comme l’explique l’Institut Humanitas, des cris forts (par exemple pour un but) peuvent provoquer l’apparition de polypes sur une corde vocale, mais l’accumulation d’événements qui font souffrir l’appareil vocal. Par exemple, après une journée au centre d’appels, vous pourriez vous rendre à une fête avec de la musique forte et être obligé de crier pour être entendu. Ces expériences continues, surtout si elles sont associées à des maladies des voies respiratoires supérieures, peuvent favoriser l’apparition de blessures et par conséquent compromettre la voix.

L’appareil, comme indiqué, est né en combinant plus de professionnalisme. Tout a commencé avec une application conçue par le professeur Brancaccio pour ses élèves de chant. Il servait à surveiller son « budget voix », en gardant à l’esprit les nombreux facteurs qui catalysent la fatigue vocale. Les principes de cette application ont été combinés avec ceux d’un appareil sans fil créé pour surveiller la capacité de déglutition des victimes d’AVC et la toux des patients COVID-19. Ainsi, en combinant les technologies, est né le nouvel outil de surveillance de la fatigue vocale, qui a été finalisé grâce au machine learning, basé sur des milliers de séquences de chant et de parole enregistrées en studio. Les détails de la recherche « Réseau en boucle fermée d’appareils sans fil à interface cutanée pour quantifier la fatigue vocale et fournir des commentaires aux utilisateurs » seront publiés prochainement dans la revue scientifique PNAS.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :