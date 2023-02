Il y a une nébuleuse en forme de dauphin dans l’espace : la splendide astrophotographie prise depuis les Abruzzes

L’astrophotographe des Abruzzes Marco Feliciani a réussi à capturer une magnifique image de la nébuleuse Delfino, une nébuleuse d’émission située à 5 000 années-lumière de la Terre qui ressemble à la tête d’un petit cétacé.

Nébuleuse du Dauphin, Crédit : Marco Feliciani

Au cœur de l’espace lointain se cachent des objets célestes aux formes et aux couleurs extraordinaires, qui bien souvent ne peuvent émerger que grâce à la photographie en pose longue. C’est le cas de la nébuleuse du dauphin ou nébuleuse de la tête de dauphin (anciennement Sh2-308), une merveilleuse nébuleuse d’émission située à 5 000 années-lumière de la Terre, située dans la constellation du Canis Major (Canis Major). Sur la voûte céleste, il n’est pas loin de Sirius, l’étoile la plus brillante du firmament. C’est un objet extrêmement peu lumineux, un véritable défi pour les astrophotographes professionnels et amateurs, du fait aussi des très longues heures d’exposition nécessaires pour le faire apparaître dans toute sa splendeur.

Grâce à une combinaison d’outils, de compétences techniques et de beaucoup de dévouement, Marco Feliciani, astronome et astrophotographe des Abruzzes, a pu le capturer avec un résultat vraiment époustouflant au nord de L’Aquila. En effet, pour obtenir l’image extraordinaire que vous voyez en tête d’article, un total de 11 heures de pose a été nécessaire, combinant des dizaines et des dizaines de clichés de 600 secondes (10 minutes) chacun. Pour les non-initiés, en effet, l’astrophotographie est basée sur la « fusion » – appelée empilement en anglais – de nombreuses photographies individuelles à longue exposition, qui sont alignées et jointes à l’aide d’un logiciel spécial.

Pour immortaliser la nébuleuse du Dauphin, l’astrophotographe des Abruzzes a utilisé un généreux télescope newtonien 200/800 mm f4 ; une monture équatoriale motorisée (indispensable pour « chasser » les étoiles qui se déplacent au firmament du fait des mouvements de la Terre autour du Soleil) ; une caméra astronomique refroidie et d’autres instruments, pratiquement indispensables pour l’astrophotographie de haut niveau. Une fois les prises de vue individuelles alignées, elles doivent être traitées par un logiciel spécifique qui, s’il est utilisé à bon escient, parvient à faire ressortir tous les détails capturés par le capteur de la caméra. Le résultat, comme dans le cas de l’objet capturé par Feliciani, est absolument époustouflant.

Le nom commun de la nébuleuse bleue est immédiatement compréhensible ; en effet, il ressemble à la tête d’un dauphin émergeant d’un océan scintillant d’étoiles. Du rostre (le « museau ») on pouvait aussi se hasarder à deviner l’espèce, un petit dauphin (Tursiops truncatus), le dauphin par excellence comme le célèbre Flipper. Seulement dans ce cas c’est gigantesque. En fait, les astronomes estiment que la nébuleuse a un diamètre d’environ 60 années-lumière, comme l’indique l’Institut national de physique et d’astronomie (INAF) de Bologne. Les dimensions dans le ciel sont légèrement plus grandes que celles de la Pleine Lune, mais c’est un objet complètement invisible à l’œil nu, même dans un ciel totalement sombre et exempt de pollution lumineuse comme celui du désert d’Atacama.

La nébuleuse du Dauphin, telle que spécifiée par la NASA, est une véritable bulle cosmique (composée d’atomes d’oxygène ionisés) générée par les vents rapides du corps céleste particulier situé en son cœur, une étoile Wolf-Rayet. C’est un type d’étoile chaude, massive et très active, vraisemblablement au stade pré-supernova, comme l’indique l’Agence aérospatiale américaine. Les vents générés par son activité ont entraîné dans l’espace le spectaculaire dauphin cosmique dont l’âge est estimé à environ 70 000 ans. Aujourd’hui, nous pouvons l’admirer dans les moindres détails grâce à l’image de Marco Feliciani prise des Abruzzes.

