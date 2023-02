On sait enfin ce qu’est la « sirène » d’Enjuin, vénérée dans un temple japonais

Le rapport final des analyses menées sur la « Sirène d’Enjuin », la mystérieuse créature momifiée conservée dans un temple japonais, est sorti. Voici ce que c’est.

La Sirène d’Enjuin. Crédit : Université des sciences et des arts de Kurashiki

Le mystère de la célèbre « sirène momifiée » d’Enjuin, gardée et vénérée dans un temple japonais à Asakuchi, a enfin été révélé. La créature, en fait, en mars de l’année dernière, avait été soumise à une série d’enquêtes scientifiques telles que des tomodensitogrammes, des échantillonnages et des rayons X pour déterminer exactement sa nature cryptique. Près d’un an plus tard, les scientifiques ont publié les résultats des analyses et maintenant nous savons de quoi il s’agit. Comme il était évident, même à la lumière de cas similaires documentés dans le passé, la sirène momifiée d’Enjuin n’est rien de plus qu’une marionnette, fabriquée en combinant différents matériaux, à la fois organiques et inorganiques. Il se compose de diverses parties animales telles que des nageoires et de la peau de poisson, de la kératine et de la fourrure de mammifère, soigneusement montées sur un rembourrage de tissus, de papier, de colle et plus encore.

Pour démontrer la nature exacte de la « créature », les scientifiques de l’Université des sciences et des arts de Kurashiki l’ont reçue directement des mains du grand prêtre Hiroyoshi Kusuda du temple d’Asakuchi l’année dernière. Certains chercheurs d’un laboratoire dentaire de Yokohama ont également collaboré à l’étude pour des examens sur les dents (prélevées sur certains poissons).

La momie d’Enjuin est conservée dans un temple protégé depuis au moins 40 ans, mais son histoire est vieille de plusieurs siècles. En fait, elle a été retrouvée dans la préfecture d’Okayama accompagnée d’une note indiquant que la créature était une « sirène prise dans un filet de pêche au large de Tosa durant l’ère Genbun », c’est-à-dire entre 1736 et 1741 après Jésus-Christ, comme le rapporte le portail Unsee Japan.

Crédit : Université des sciences et des arts de Kurashiki

On ne sait pas comment il est arrivé au temple, mais dans le passé, il a été acheté et conservé par des membres de différentes familles. Une fois amenée au lieu de culte, elle était vénérée comme une sorte de créature divine, à tel point que le grand prêtre et d’autres religieux la prièrent de tenir à distance la pandémie de COVID-19. Dès les premières observations on avait pensé à l’union macabre de la moitié du corps d’un petit singe (pour la partie supérieure) et d’un saumon pour la partie inférieure, comme cela s’était d’ailleurs déjà produit pour d’autres « sirènes », mais en réalité c’est surtout il s’agit d’une marionnette faite de papier, de coton, de tissu, de colle et d’une substance semblable à du plâtre.

Les matériaux étaient recouverts de peau de fugu (poisson-globe) et de nageoires dorsales, pectorales et anales de différents poissons, très probablement des courbines, afin de lui donner l’apparence d’une créature marine. Le duvet est de la fourrure de mammifère, tandis que les ongles ont été obtenus à partir de la kératine d’autres animaux. Aucun os n’a été trouvé à l’intérieur, mais des signes évidents laissés par des vers qui ont mangé ce qu’ils pouvaient. La surface du corps est plutôt peinte avec du sable ou de la poussière de charbon, mélangée à une substance pâteuse.

Une « sirène » momifiée semblable à celle du temple japonais. Crédit : Thom Atkinson / Wellcome Image

Il s’agit d’un travail particulièrement précis, sachant que, selon les scientifiques, la momie a été fabriquée vers le milieu du XVIIIe siècle, tout comme la note de la « découverte » dans le filet de pêche le rapporte. C’était probablement une farce d’un pêcheur farceur qui a été prise beaucoup trop au sérieux par les personnes influençables.

Plusieurs sirènes de ce genre sont connues, dont la plus célèbre est la soi-disant « sirène fidjienne », fabriquée par un pêcheur japonais pour se moquer de ses concitoyens crédules. Il leur annonça l’arrivée d’une malédiction qui rendrait tout le monde stérile, mais pour se protéger il suffirait de prendre une photo avec, payant bien sûr. La « sirène » a également fini exposée dans le musée d’un entrepreneur. Dans ce cas, c’était un demi-singe cousu sur un poisson. Les détails des recherches menées sur la momie d’Enjuin ont été publiés sur le portail de l’Université des sciences et des arts de Kurashiki.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :