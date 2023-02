Combien polluent les voitures essence et diesel par rapport aux émissions mondiales de CO2

Pour lutter contre le changement climatique, la vente de voitures neuves à essence ou diesel sera interdite dans les pays de l’UE à partir de 2035. Mais quelles sont les émissions de CO2 de ces véhicules ? Et dans quelle mesure affectent-ils les mondiaux en pourcentage ?

Le 14 février 2023 restera dans les mémoires comme une date historique pour l’industrie automobile, étant liée à la décision finale du Parlement européen d’interdire – à partir de 2035 – la vente de voitures neuves à essence ou diesel. Dans 12 ans, en termes simples, celui qui va en concession ne trouvera plus de voitures neuves à moteur thermique, c’est-à-dire basées sur la consommation d’énergies fossiles. A moins d’entrer dans celles des marques ultra-luxe telles que Ferrari et Lamborghini, qui bénéficieront d’une dérogation ad hoc liée au faible nombre de véhicules produits chaque année. La mesure, du moins pour le moment, ne concerne pas les voitures d’occasion, qui même après 2035 peuvent être régulièrement commercialisées et vendues entre particuliers.

Émissions de l’UE

La décision du Parlement européen a été prise pour une raison évidente : la lutte contre le changement climatique. L’objectif est de réduire complètement les émissions de dioxyde de carbone (CO2) rejetées dans l’atmosphère par les véhicules à moteur à combustion interne. Ce composé est en effet le principal gaz à effet de serre, catalyseur du réchauffement climatique lié aux activités humaines. De plus, si nous ne réduisons pas fortement et drastiquement les émissions humaines, non seulement nous ne parviendrons pas à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, l’objectif vertueux du « net zéro » au cœur du Green Deal européen, mais nous ferons face à des conséquences de plus en plus catastrophiques. en raison du changement climatique. Canicules mortelles, sécheresses, famines, maladies tropicales, migrations massives sans précédent, perte de biodiversité, phénomènes météorologiques extrêmes et régions entières submergées sous la mer ne sont que quelques-uns des effets à l’horizon. En partie, nous les vivons déjà maintenant, mais dans un proche avenir, ils deviendront de plus en plus intenses et fréquents. L’objectif de maintenir les températures à moins de 1,5°C de l’époque préindustrielle est pratiquement perdu, quoi que nous fassions, mais tout doit être fait pour ne pas dépasser 2°C de réchauffement. Parce que plus la « fièvre » est élevée sur la planète, plus la souffrance à laquelle nous serons confrontés sera aggravée. Il est nécessaire de réduire les émissions, y compris celles du transport routier. Mais combien polluent réellement les voitures à combustibles fossiles (ou plutôt modifient le climat) ? Dans quelle mesure affectent-ils le calcul des émissions mondiales ?

Crédit : Notre monde en données

Pour un calcul précis, vous pouvez vous fier aux données collectées par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) traitées par Our World in Data, une organisation internationale qui analyse les données dites « big data » et fournit des informations précieuses et détaillées sur l’évolution des phénomènes mondiaux, tels que la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les émissions de CO2 provenant des transports, elles représentent environ 24 % des émissions totales à l’échelle mondiale. Le chiffre de 2018 indique environ 8 milliards de tonnes sur un total de près de 37 milliards. La majorité des émissions liées au transport (74,5 %) proviennent des véhicules circulant sur la route, tels que les voitures, les camions, les motos, les bus, etc. Environ 45 % de cette « part » sont représentés par les émissions des véhicules de transport de personnes, comme les voitures particulières, tandis que 30 % sont liés au transport de marchandises. Étant donné que le transport, dans l’ensemble, est responsable de 20 % des émissions totales et que le transport routier en représente 75 %, un calcul mathématique rapide permet de déterminer que le transport routier représente 15 % des émissions anthropiques totales de CO2.

Du point de vue quantitatif, selon les calculs de l’AIE, les véhicules de transport de personnes rejettent dans l’atmosphère en moyenne environ 3 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. Le graphique ci-dessous élaboré par l’agence montre qu’en 2000 les émissions de ces véhicules s’élevaient à 2,5 milliards de tonnes ; est passé à 3 milliards de tonnes en 2009 et a culminé à 3,6 milliards de tonnes en 2018 (suite en 2020). Selon les estimations des experts, la courbe est appelée à descendre à 3,1 Gigatonnes d’ici 2030. Rappelons qu’une seule voiture qui émet cent grammes de CO2 par kilomètre, parcourant 10 000 kilomètres par an, est responsable de l’émission de 1 000 kilogrammes de carbone dioxyde de carbone tous les 12 mois. Bien sûr, il y a des voitures qui ont des émissions beaucoup plus élevées – comme les gros et lourds VUS avec des moteurs de centaines de chevaux – et d’autres qui ont moins d’émissions, comme les petites voitures utilitaires hybrides.

Émissions des véhicules par an dans l’UE. Crédit : Parlement européen

En ce qui concerne les pays de l’UE, selon les données publiées par le Parlement européen, les transports représentent 25 % des émissions totales de CO2, le trafic routier étant responsable de 71,7 %. Les valeurs ne sont pas trop différentes des valeurs globales calculées par Our World in Data. Les voitures, très nombreuses, sont considérées par le Parlement européen « parmi les véhicules les plus polluants » puisqu’elles génèrent « 60,7% des émissions totales de CO2 ». C’est pourquoi l’interdiction de la vente de véhicules neufs à essence et diesel à partir de 2035 permettra une réduction significative des émissions en Europe. C’est sans doute une décision forte, mais nécessaire et d’une importance vitale pour vraiment lutter contre le changement climatique. Net des nombreux défis infrastructurels et industriels qui nous attendront dans les années à venir. Au lieu de cela, ceux qui ont décidé de faire la guerre aux voitures électriques, qui ont de toute façon des limites, démontrent au contraire que le réchauffement climatique ne veut pas l’affronter.

Émissions des voitures. Crédit : Parlement européen

Ce qui est inquiétant, cependant, c’est l’impact de la réduction européenne sur les émissions mondiales si d’autres pays ne suivent pas. En 2019, les transports de l’UE ont émis environ 800 millions de tonnes de CO2, dont 500 millions provenaient des voitures (les 60,7 % susmentionnés). Globalement, la même année, 50 milliards de tonnes de CO2 ont été émises dans l’atmosphère. Cela indique que les voitures européennes étaient responsables de 1 % des émissions globales. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1 % peut sembler très, très peu, mais ce n’est pas du tout, ne serait-ce que pour la simple raison que nous pouvons devenir un phare, un exemple pour de nombreux autres pays qui devront nécessairement réduire leurs émissions. Si nous ne voulons pas affronter des « souffrances indicibles » et la fin probable de la civilisation, comme les scientifiques tentent de nous en avertir depuis des années – en vain -.

