Un vortex polaire colossal s’est formé sur le Soleil, un phénomène jamais vu auparavant

Au pôle nord du Soleil, un phénomène encore jamais documenté a été observé, la formation d’un monstrueux vortex de plasma avec des vents à 96 kilomètres par seconde. Que se passe-t-il.

Crédit : Observatoire de la dynamique solaire de la NASA / Tamitha Skov / Twitter

Un gigantesque filament de plasma s’est dégagé de la surface du Soleil et a créé un vortex colossal au pôle nord de l’étoile. D’après les observations des scientifiques, le phénomène spectaculaire se caractérisait par des vents à une vitesse folle : pas moins de 96 kilomètres par seconde. Il a duré environ 8 heures en tout, faisant rage autour de 60 degrés de latitude nord. L’aspect le plus intéressant de cet événement est que rien de tel n’a jamais été vu auparavant. Les chercheurs tentent de comprendre ce qui s’est exactement passé, comme l’a expliqué à Space.com le Dr Scott McIntosh, physicien solaire et directeur adjoint du National Center for Atmospheric Research à Boulder, Colorado.

Le détachement de l’énorme filament de plasma solaire s’est produit le 2 février dernier et a été filmé par le Solar Dynamics Observatory de la NASA, qui est responsable de nombreuses vidéos spectaculaires de notre étoile. Le phénomène a été accueilli avec beaucoup d’intérêt par la communauté scientifique. « Tu parles d’un vortex polaire ! La matière d’une proéminence nord vient de se détacher du filament principal et circule maintenant dans un énorme vortex polaire autour du pôle nord de notre étoile », a déclaré la physicienne de l’espace et de l’impact Tamitha Skov sur Twitter. des tempêtes géomagnétiques. Très actif sur le réseau social d’Elon Musk, le vulgarisateur scientifique est de retour avec un nouveau post et une animation spectaculaire sur le mystérieux phénomène, confirmant la vitesse des vents et sa durée.

Des chercheurs collectent les données de plusieurs observatoires solaires pour les combiner et déterminer la dynamique de cette « tempête polaire » de particules électriquement chargées. Bien que le vortex de plasma soit inhabituel, le phénomène qui l’a déclenché, à savoir la gigantesque proéminence solaire qui s’est produite autour de 55 degrés de latitude, ne l’était pas. Ces jets de plasma émanent de la chromosphère – une fine couche caractéristique de l’atmosphère de l’étoile – et peuvent atteindre des centaines de milliers de kilomètres dans l’espace environnant. Ce sont des événements courants, qui deviennent plus fréquents avec l’augmentation de l’activité magnétique du Soleil.Notre étoile a en effet un cycle de 11 ans au cours duquel cette activité atteint un minimum et un maximum, ce qui détermine l’inversion des pôles magnétiques. À ce stade, nous nous dirigeons tout droit vers le pic maximal, qui est attendu pour juillet 2025, bien qu’il ne soit pas possible d’en être sûr.

Ce qui est certain, c’est que depuis environ un an l’activité du Soleil n’a cessé d’augmenter et les éruptions de classes puissantes (X et M), les éjections de masse coronale (CME), l’apparition de grosses taches solaires et d’autres phénomènes sont de plus en plus fréquents liés aux champs magnétiques. Fin janvier, par exemple, le Soleil a lancé un éclair de plasma (particules chargées électriquement) d’un demi-million de kilomètres de long, qui s’était formé entre deux énormes taches solaires. De nombreuses dynamiques sous-jacentes à ces événements ne sont pas encore claires pour les experts et peuvent également donner lieu à des effets sans précédent, tels que le gigantesque vortex polaire. Dans un avenir proche, après avoir analysé toutes les données, il est probable que l’on en saura beaucoup plus sur son origine.



