La Pleine Lune de Neige aujourd’hui 5 février 2023 : pourquoi on l’appelle ainsi et à quelle heure la voir

Ce soir brillera dans le ciel la Pleine Lune de Neige, la deuxième pleine lune de 2023. Le nom est lié à la tradition des Dakotas amérindiens : voici sa signification.

Aujourd’hui, dimanche 5 février 2023, nous pourrons admirer la Pleine Lune de Neige dans le ciel, la deuxième pleine lune de l’année. Le satellite de la Terre atteindra sa plénitude réelle à 19h29 (heure française), comme l’a rapporté l’Unione Astrofili Italiani (UAI), mais son disque apparaîtra « complet » à nos yeux même plusieurs heures avant et après l’événement. La Pleine Lune de février est dite « des Neiges » car des chutes de neige particulièrement importantes se produisent durant ce mois, notamment en Amérique du Nord, où se concentrent les plus abondantes de toute l’année. Le nom commun, comme ceux de la plupart des pleines lunes, est lié à la tradition amérindienne, dans ce cas précis à celle des tribus Dakota. D’autres noms connus pour la pleine lune de février incluent Black Bear Moon (Tlingit); Coon Moon (un autre nom utilisé par les Dakota) ; Bone Moon et Hungry Moon (Cherokee); Pygargue à tête blanche Lune ; Marmotte Lune (Algonquins); Goose Moon (Haïda) et autres.

La Pleine Lune n’est qu’un des spectacles astronomiques que nous pourrons admirer ce mois-ci : nous signalons entre autres le passage de la « comète de Néandertal » C/2022 E3 (ZTF), qui a atteint le 1er février la distance minimale de la Terre (périgée); les pics maximaux du delta Leonid (24 février) et du sigma Leonid (25 – 26) pluies de météores qui offrent de spectaculaires « étoiles filantes » ; et les conjonctions astrales entre la Lune, Vénus et Jupiter (22), la Lune et les Pléiades (26) et la Lune et Mars (27 – 28). Voici tout ce que vous devez savoir sur la pleine lune de neige d’aujourd’hui.

La signification de la pleine lune de neige aujourd’hui 5 février

Comme précisé, les noms communs des pleines lunes dérivent principalement de la tradition des Amérindiens, qui utilisaient un calendrier lunaire pour marquer les mois et les années, au lieu de notre calendrier grégorien. Étant donné que les événements naturels jouaient un rôle fondamental dans la survie des tribus, chaque pleine lune recevait un nom lié à un phénomène pertinent. Il y a ainsi des pleines lunes dédiées aux animaux, aux floraisons, à la chasse, aux récoltes et évidemment aux événements atmosphériques, comme la Pleine Lune de février, appelée « della Neve ». La raison est simple. Comme le confirment les données du National Weather Service, en fait, aux États-Unis, c’est le mois avec les chutes de neige les plus abondantes de toute l’année, il n’est donc pas étonnant que les Dakotas – parmi les tribus les plus influentes de la grande alliance Sioux – ont choisi ce nom. Après tout, l’hiver a été une véritable odyssée pour les Amérindiens et les événements atmosphériques ont profondément influencé les chances de survie.

Comme indiqué par Almanac.com, le nom « Full Snow Moon » a été noté pour la première fois par le capitaine de l’armée américaine Jonathan Carver, qui a visité les tribus Dakota au milieu du 18e siècle. La pleine lune de février a également d’autres noms communs assez connus. Les Tlingit et les Ojibwe, par exemple, l’appelaient « de l’ours » parce qu’à cette période de l’année les oursons mettent bas ; les Dakotas l’appelaient aussi la « Lune du raton laveur » car ces mammifères se reproduisent entre janvier et mars. Plusieurs noms sont liés aux animaux précisément en raison des changements de leur comportement, en vue du printemps naissant. Les Cherokee, quant à eux, pour la Pleine Lune de février utilisaient les noms de Bone Moon et Hungry Moon en raison des souffrances causées par les rigueurs de l’hiver, durant lesquelles il était très difficile de trouver de la nourriture et donc de perdre beaucoup de poids. .

À quelle heure voir la pleine lune de neige aujourd’hui

Comme indiqué, la pleine lune d’aujourd’hui atteindra sa plénitude effective à 19h29, heure française, alors qu’elle sera déjà suffisamment haute dans le ciel oriental. Le satellite de la Terre, en effet, se lèvera à l’Est à 17h06 heure de Nice, niché entre les constellations du Lion (ci-dessous) et celle du Cancer (ci-dessus). Les deux constellations s’inverseront pendant le tour du disque lunaire dans le ciel, qui durera toute la nuit et se terminera peu après 07h30 le lundi 6 février. Même si la pleine lune est un moment précis, à nos yeux le disque lunaire apparaîtra encore plein toute la journée et au-delà (même la nuit du 4 février est apparue pratiquement pleine).

Quand y aura-t-il les prochaines pleines lunes : le calendrier 2023

La pleine lune de neige est la deuxième pleine lune de 2023, qui comptera un total de 13 pleines lunes. Habituellement, il y en a 12, un par mois, mais il peut arriver que certains mois il y en ait deux, un au début et un à la fin. Cette année, l’événement aura lieu en août, avec la pleine lune de l’esturgeon le premier du mois et la « lune bleue » le 31. Toutes les deuxièmes pleines lunes d’un mois qui en compte deux sont appelées la lune bleue. les prochaines pleines lunes de 2023 :

Pleine lune du ver : 7 mars

Pleine lune rose : 6 avril

Pleine Lune des Fleurs : 5 mai

Pleine lune aux fraises : 4 juin

Pleine lune du cerf : 3 juillet

Pleine lune de l’esturgeon : 1er août

Lune bleue : 31 août

Pleine lune des moissons : 29 septembre

Pleine lune du chasseur : 28 octobre

Pleine lune du castor : 27 novembre

Pleine lune froide : 27 décembre

