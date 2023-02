Ce soir, la comète de Néandertal sera à la distance minimale de la Terre et plus brillante : comment la voir

Ce soir, la « comète de Néandertal » atteindra le périgée – la distance minimale de la Terre – et sera à son maximum de luminosité. Voici où et comment le voir, même à l’œil nu.

La « comète de Néandertal » photographiée dans le ciel au-dessus des Castelli Romani entre le 24 et le 25 janvier 2023. Crédit : Andrea Centini

À 18h11 heure française aujourd’hui, mercredi 1er février 2023, la désormais célèbre comète de Néandertal sera au périgée, ou à la distance minimale de la Terre dans son fantastique voyage spatial. Cela indique que l’objet céleste atteindra les meilleures conditions d’observabilité possibles (luminosité) pour ce passage, plus de 50 000 ans après le précédent. La comète – dont le vrai nom est C/2022 E3 (ZTF) – a été surnommée « des Néandertaliens » précisément parce que, avant nous, il y avait aussi nos ancêtres cousins ​​parmi les derniers à l’avoir vue. De plus, selon les calculs des experts, la comète a maintenant une orbite hyperbolique ; cela indique qu’après cette excursion dans le système solaire, il ne reviendra jamais. Admirer ce merveilleux objet céleste dans le ciel est donc une opportunité unique, à ne surtout pas manquer. Et ce soir/nuit est le meilleur absolu pour le faire, même à l’œil nu (si possible). Voici ce que vous devez savoir pour trouver l’emplacement exact de votre ville dans le ciel.

Comme précisé, la comète de Néandertal sera au périgée à 18h11 aujourd’hui, soit environ 50 minutes après le coucher du soleil (heure de Nice). À ce moment-là, alors qu’elle se trouvera à environ 42,5 millions de kilomètres de la Terre, elle transitera entre les constellations de la Petite Ourse et de la Grande Ourse, juste en dessous de l’étoile polaire qui se situe exactement au Nord. Pour connaître votre position précise dans le ciel en fonction de l’heure et de votre position géographique, il vous suffit d’utiliser un planétarium virtuel mis à jour en temps réel. Une application comme Stellarium peut l’indiquer facilement, en utilisant les données de géolocalisation, mais le tableau de bord du portail TheSkyLive est également parfait, où vous pouvez ajouter manuellement le nom de la ville où vous ferez l’observation ou les coordonnées (elles peuvent être facilement trouvées avec Google). Il est également possible de déplacer une épingle sur toute la carte de la Terre. Sur la base des données saisies, vous saurez exactement où regarder sur la voûte céleste depuis votre position. Si, par contre, vous ne voulez pas perdre de temps avec des planétariums virtuels et autres, vous pouvez vous fier à la carte des étoiles ci-dessous, qui montre la position de la comète sur plusieurs jours. Il a été développé par l’astrophysicien Gianluca Masi, directeur scientifique du projet de télescope virtuel, qui diffusera un flux en direct juste avant l’aube demain matin, à 05h00 heure française, pour le montrer pendant le survol.

La carte de la position de la comète dans le ciel entre janvier et février. Crédit : Gianluca Masi / Projet de télescope virtuel

En ce qui concerne la visibilité à l’œil nu, selon les calculs des scientifiques aujourd’hui, la comète de Néandertal a atteint une luminosité apparente – appelée magnitude – de 5, un point en dessous de la limite d’observabilité pour l’œil humain, qui est égale à 6 (la plus la valeur est basse, plus l’objet est lumineux). La comète étant dilatée et non punctiforme comme une étoile, pouvoir la voir au firmament est encore compliqué, voire pratiquement impossible en présence de pollution lumineuse. Pour le voir à l’œil nu, un ciel très sombre et étoilé est nécessaire, mais les experts recommandent tout de même d’avoir avec soi des jumelles ou un petit télescope, avec lesquels le spectacle est garanti.

Ce soir, nous devrons cependant composer avec la Lune proche de la phase de pleine lune (prévue pour le 5 février), ce qui représentera une perturbation importante de l’observation. Le disque du satellite de la Terre sera en fait presque plein et haut dans le ciel pendant la majeure partie de la nuit, donc le meilleur moment absolu pour observer la comète sera juste avant l’aube. Rappelons-nous que l’astre, une fois passé le périgée, commencera à s’éloigner de notre planète et deviendra progressivement de moins en moins lumineux. Jusqu’à ce qu’il disparaisse de nos cieux pour toujours. La comète de Néandertal restera circumpolaire (c’est-à-dire visible toute la nuit au Nord, dans la zone de l’Etoile polaire) jusqu’au 5 février.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :