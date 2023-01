Une énorme comète extraterrestre s’apprête à toucher le Soleil : celle des Néandertaliens est « à un pas » de la Terre

La comète 96P/Machholz atteint aujourd’hui le périhélie, la distance minimale du Soleil.C’est un objet énorme et provient probablement d’un autre système stellaire. Le 2 février, la comète de Néandertal sera plutôt à la distance minimale de la Terre (périgée)

Comète 96P/Machholz près du Soleil Crédit : SOHO

Aujourd’hui, mardi 31 janvier 2023, une grande comète atteint le périhélie, ou la distance minimale du Soleil. Le protagoniste de cette approche est le spectaculaire 96P/Machholz, une comète aux caractéristiques plutôt inhabituelles, à tel point que les scientifiques pensent qu’elle pourrait être venue d’un autre système stellaire. En d’autres termes, ce serait une comète extraterrestre. Il s’agit tout d’abord d’un objet immense, d’un diamètre estimé à environ 6 kilomètres, donc bien plus grand que les comètes qui s’approchent généralement de notre étoile, généralement de quelques mètres de long seulement. Les petites dimensions les amènent à se vaporiser complètement à proximité du Soleil, en raison des températures très élevées qu’elles rencontrent. Mais 96P/Machholz est une comète géante, elle résiste donc à ces passages rapprochés en libérant de grandes quantités de poussières et de gaz à la base de ses queues spectaculaires.

Aujourd’hui, la comète sera à seulement 18 millions de kilomètres de l’étoile. D’un point de vue humain c’est une distance énorme, mais d’un point de vue purement astronomique c’est vraiment une bagatelle. Qu’il suffise de dire que Mercure, la planète la plus intérieure du système solaire, orbite à une distance trois fois supérieure à celle qui sera atteinte dans la journée par 96P/Machholz. Et ce n’est pas nouveau ces passages « imprudents » près du Soleil, étant donné que c’est au moins la sixième fois qu’il les fait depuis sa découverte en 1986. Il a été identifié par le regretté astronome américain Donald Edward Machholz, décédé le 9 août 2022 en raison des complications du COVID-19, l’infection causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Le savant, qui a découvert une dizaine de comètes au cours de sa vie, l’a identifiée le 12 mai depuis l’observatoire de Loma Prieta en Californie.

Comète 96P/Machholz. Crédit : Wikipédia

L’orbite particulière qui rapproche la comète du Soleil suggère aux chercheurs qu’il pourrait s’agir d’un objet extraterrestre, c’est-à-dire provenant d’un autre système stellaire, d’où il aurait pu être expulsé en raison de l’interaction gravitationnelle avec une grande planète. Après avoir longtemps erré dans l’espace, elle aurait été déviée vers le système solaire par un passage rapproché vers Jupiter, se mettant ainsi en orbite autour de l’étoile. Pour étayer cette hypothèse également sa composition, très différente de celle des comètes typiques qui traversent le système solaire. Comme l’explique LiveScience, une étude menée en 2008 qui comparait 150 comètes, par exemple, a déterminé que 96P/Machholz avait une teneur en cyanogène chimique beaucoup plus faible que les autres. Ce n’est pas une confirmation absolue, étant donné que la composition particulière pourrait être la fille des passages continus vers le Soleil. En fait, il n’est pas exclu que la comète puisse arriver d’un endroit éloigné du système solaire, et non de l’extérieur. .

Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une comète particulière et fascinante, ciblée par le vaisseau spatial SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a déjà capté quelques vidéos spectaculaires, même s’il est prévu d’étudier le Soleil Au cours du périhélie d’aujourd’hui, les scientifiques espèrent collecter des données importantes pour en savoir plus sur la mystérieuse comète. « 96P est une comète très atypique, tant par sa composition que par son comportement, nous ne savons donc jamais exactement ce que nous pourrions voir », a déclaré à spaceweather.com le Dr Karl Battams, astrophysicien au Naval Research Lab de Washington DC. « J’espère que nous pourrons en tirer une science merveilleuse et la partager avec tout le monde dès que possible », a ajouté le scientifique. On pense que la comète est à l’origine de la pluie de météores Quadrantids.

La « comète de Néandertal » photographiée dans le ciel au-dessus des Castelli Romani entre le 24 et le 25 janvier 2023. Crédit : Andrea Centini

Alors que la comète géante 96P/Machholz s’apprête à caresser le Soleil, la comète C/2022 E3 (ZTF) – surnommée « des Néandertaliens » car on ne l’a pas vue depuis 50 000 ans – est à un pas d’atteindre le périgée, la distance minimale de la terre. Il sera atteint exactement le 2 février, alors qu’il se trouvera à 46 millions de kilomètres de la surface de la terre. Une occasion incontournable de l’admirer dans le ciel, même à l’œil nu pour ceux qui vivent sous des ciels très sombres et étoilés, exempts de pollution lumineuse. Sur ce lien vous trouverez toutes les informations pour le retrouver facilement dans le ciel de votre ville. Le regard doit être dirigé vers le nord, non loin de l’étoile polaire ; en effet, jusqu’au 5 février, la comète de Néandertal sera circumpolaire et visible toute la nuit (si la perturbation lunaire le permet, qui se rapproche de plus en plus de la phase de pleine lune). Dans le passé, 96P/Machholz était également visible à l’œil nu, mais elle était trop proche du Soleil pour être vue facilement.

