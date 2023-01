Une pandémie de champignons comme dans The Last of US peut-elle vraiment se produire ? Ce que disent les experts

Les champignons du genre Cordyceps, qui sont à la base du jeu vidéo et de la série télévisée « The Last of US », existent vraiment dans la nature. Voici ce que disent les experts sur la probabilité qu’ils puissent réellement infecter les humains et les transformer en zombies.

The Last of US, signé par Naughty Dog, est considéré comme l’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps et a récemment été adapté en série télévisée, qui retrace pas à pas son intrigue. La transposition télévisée connaît également un grand succès et, puisque nous vivons toujours la pandémie de COVID-19, de nombreux téléspectateurs se demandent si ce qui est raconté est également possible dans la réalité. L’intrigue narrative est l’apocalypse zombie classique, avec des personnes transformées en êtres déformés et assoiffés de sang qui transmettent l’infection par des morsures (mais pas seulement). La différence substantielle avec des productions similaires réside dans le fait que la base de la catastrophe, qui conduit à l’effondrement de la civilisation humaine, est un champignon, et non une bactérie ou un virus. Dans le cas précis il s’agit d’un champignon du genre Cordycepsqui n’est pas inventé mais absolument réel.

Le champignon a été une source d’inspiration pour les auteurs du jeu vidéo en raison de son mode opératoire de reproduction et de propagation dans l’environnement. Tout d’abord, il faut souligner que ce genre de champignons (et les espèces apparentées Ophiocordyceps) ne s’attaque qu’aux insectes, avec une prédilection marquée pour les fourmis. Sans entrer dans trop de détails biologiques, après avoir infecté une fourmi – par le biais de spores – le champignon infeste son système nerveux et en prend le contrôle, poussant la fourmi – par la libération de substances psychotropes – à atteindre des endroits plus élevés. Le mycélium et les hyphes se ramifient dans le corps de la victime jusqu’à ce qu’il soit tué et complètement envahi par le champignon, qui commence à faire germer ses fructifications à l’extérieur du corps momifié. L’emplacement élevé permet aux spores de champignons de se disperser et d’infecter plus efficacement d’autres arthropodes dans l’environnement en dessous. Cette vidéo de la BBC racontée par le célèbre Sir David Attenborough montre le comportement fascinant et inquiétant de Cordyceps.

Les auteurs du jeu vidéo ont simplement imaginé que ce champignon, en quelque sorte, a évolué au point de pouvoir infecter les gens et les contrôler, les transformant en monstres impitoyables comme les très mauvais « Clickers ». Dès lors, la question que se posent les téléspectateurs est la suivante : un champignon de ce genre pourrait-il vraiment infecter l’homme et déclencher une pandémie comme celle vue dans le jeu vidéo et dans la série télévisée ? La réponse des experts est généralement non, bien qu’en biologie on ne dise jamais jamais. Ce qui est certain, c’est que les champignons représentent une menace pour la santé publique qu’il ne faut pas sous-estimer, certaines espèces étant ciblées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les infections très graves et mortelles qu’elles peuvent provoquer. Parmi eux le Candida auris qui n’a fait son apparition que ces dernières années et le fameux « champignon noir » responsable de la mucormycose. Mais sans déranger ces champignons agressifs, on estime que ce royaume d’organismes tue plus de 1,5 million de personnes chaque année. Bien sûr, pas à la manière de The Last of US Cordyceps. Mais pourquoi les chercheurs considèrent-ils l’émergence d’un Cordyceps capable de nous attaquer et de provoquer une pandémie peu probable ? Les raisons sont nombreuses.

Premièrement, dans la grande majorité des cas, les infections fongiques sont obtenues par contact avec une surface contaminée, et non par les gouttelettes respiratoires (gouttelettes et aérosols) comme avec le COVID-19 ou la grippe. Cela limite considérablement son potentiel de propagation au niveau pandémique. Le champignon responsable, en fait, devrait être pratiquement omniprésent. Un autre aspect fondamental réside dans la principale raison pour laquelle les cordyceps n’infectent pas les espèces d’insectes plus évoluées : la température corporelle. Celui des humains – et des autres animaux – est trop élevé pour permettre au champignon de survivre, donc de se développer et de se ramifier à l’intérieur de l’organisme comme on le voit dans le jeu vidéo et dans la série télévisée. Bref, il ne pourrait jamais prendre racine, comme l’a précisé à la BBC le Dr Charissa de Bekker, microbiologiste à l’université d’Utrecht qui a étudié en profondeur les infections à Cordyceps chez les fourmis. « Notre température corporelle est tout simplement trop élevée pour que la plupart des champignons se stabilisent et se développent bien, et il en va de même pour ce Cordyceps », a-t-elle déclaré. À cet égard, il est intéressant de mentionner l’ouverture de la série télévisée The Last of US, dans laquelle un scientifique des années 60 suggère comment le réchauffement climatique catalysé par le changement climatique pourrait favoriser le saut des espèces vers l’homme (spillover) et la propagation pandémique de champignons.

Un autre élément qui rend improbable une infection « zombifiante » au Cordyceps chez l’homme réside dans la complexité de notre système nerveux par rapport à celui des fourmis. « Leur système nerveux est plus simple que le nôtre, il serait donc certainement plus facile de contrôler le cerveau d’un insecte que notre propre cerveau, et leur système immunitaire est très différent du nôtre », a expliqué le Dr de Bekker. Cependant, il faut se rappeler que certains champignons sont capables d’altérer notre esprit grâce à des substances psychotropes. La plus célèbre est sans aucun doute la psilocybine présente dans les champignons magiques/hallucinogènes, mais aussi le LSD – une substance psychédélique très forte – dérive d’un composé produit par un champignon, l’ergot (Claviceps purpurea), un ascomycète qui infecte les graminées. Un autre exemple moins intuitif mais certainement suggestif est celui donné par le mycologue David Hughes à Business Insider : « Chaque fois que vous buvez une bière, votre comportement est influencé par le sous-produit d’un champignon, qui est l’éthanol. » Le scientifique a été consultant pour Naughty Dog lors du développement du jeu vidéo The Last of Us, précisément parce qu’il était un spécialiste du Cordyceps.

Les scientifiques expliquent que nous sommes constamment exposés aux champignons, mais que notre système immunitaire les tient généralement à distance. Les personnes les plus sensibles aux infections fongiques sont en fait celles dont le système immunitaire est affaibli ou affaibli, par exemple parce qu’elles suivent une chimiothérapie. Pendant la pandémie de COVID, en raison de l’utilisation intensive de la cortisone, il y a eu des centaines de cas de mucormycose en Inde, causées par un champignon qui peut littéralement faire des ravages sur le corps et vous aveugler. Les experts et l’OMS sont particulièrement préoccupés par le Candida auris susmentionné qui est apparu ces dernières années, car il peut provoquer une candidose potentiellement mortelle. Le principal problème réside dans le fait qu’il s’agit d’un champignon résistant aux médicaments et qu’il n’existe à ce jour aucun vaccin contre les champignons mortels. Le changement climatique est considéré comme responsable de sa propagation spontanée et parallèle sur plusieurs continents ; il n’est pas exclu qu’à l’avenir elle puisse donner lieu à des épidémies étendues. Il n’y aura peut-être jamais de pandémie de champignons capables de nous transformer en zombies, mais il est certain que les maladies fongiques sont une menace réelle que les experts prennent très au sérieux.

