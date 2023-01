Le 30 janvier éclipse de Mars : la Lune va « effacer » la planète du ciel

Une occultation spectaculaire aura lieu fin janvier, avec Mars éclipsé par la Lune et « effacé » du firmament.

Un événement astronomique fascinant aura lieu dans la nuit du 30 janvier : l’occultation de Mars par la Lune, proche de la phase de pleine lune. En astronomie, l’occultation est une véritable éclipse, qui implique pourtant deux objets de tailles apparentes sensiblement différentes, comme le satellite de la Terre et la planète rouge (sur laquelle vient d’être découverte la face d’un ours). Dans les éclipses normales de Lune et de Soleil, les disques des deux objets concernés observés depuis la Terre ont un diamètre apparent très similaire (même si l’étoile est immensément plus grande), donc lorsqu’ils se recouvrent, aucune occultation ne se produit.

Le phénomène céleste, comme indiqué, se produira dans la nuit du 30 janvier, lorsque la petite planète rocheuse sera « dévorée » par le compagnon de la Terre, qui l’effacera littéralement du firmament. Mars disparaîtra derrière le disque lunaire – complet à environ 80 % – pendant quelques heures, avant de réapparaître de l’autre côté. Malheureusement le phénomène céleste ne sera pas visible de France ; seuls les chanceux habitants d’Amérique centrale et du sud des États-Unis pourront admirer l’occultation de la planète rouge. Même l’événement précédent, qui s’est produit le mardi 3 janvier, n’était pas visible de notre pays, mais seulement de l’océan Indien et de l’Afrique centrale, comme l’indique IFLScience.

La plus récente occultation de Mars visible depuis de France s’est produite le 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception. Ce fut un événement spécial non seulement parce que ce jour-là la Lune atteignit sa pleine phase – la Pleine Lune Froide -, mais aussi parce que la Planète Rouge était en opposition avec la Terre, de sorte que son disque rouge rubis apparaissait plus gros et plus brillant au firmament. . Malheureusement l’événement astronomique a eu lieu à 06h00 du matin, empêchant beaucoup de pouvoir l’admirer. Comme précisé, l’occultation du 30 janvier aura lieu dans la nuit du 30 janvier, juste avant minuit, mais dans le fuseau horaire local. En fait, en France, ce sera le soir.

Moment détente, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :