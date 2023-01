Le Viagra réduit de 40 % le risque de décès prématuré par maladie cardiaque, selon une étude

Une étude a révélé que le Viagra et d’autres médicaments liés à la dysfonction érectile ont des effets cardioprotecteurs, réduisant considérablement le risque de décès prématuré par maladie cardiovasculaire.

Les médicaments contre la dysfonction érectile tels que le Viagra peuvent protéger les hommes d’une mort prématurée, en particulier d’événements cardiovasculaires. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude qui a comparé une cohorte d’hommes à qui l’on avait prescrit la fameuse « pilule bleue » (ou médicaments similaires) à un groupe témoin composé de personnes qui n’en prenaient pas. Rappelons que le principe actif, le citrate de sildénafil synthétisé pour la première fois à la fin des années 80 par les scientifiques de Pfizer, a été initialement développé pour traiter les maladies cardiovasculaires telles que l’hypertension et l’angine de poitrine. Ce n’est que plus tard que sa capacité à améliorer la fonction érectile est apparue. Mais maintenant, une nouvelle étude montre que le Viagra et d’autres médicaments basés sur le même mécanisme d’action – techniquement appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE-5i) – peuvent réduire le risque de décès prématuré.

Cela a été déterminé par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la Division de médecine cardiovasculaire de la Kech School of Medicine de Los Angeles et des Huntington Medical Research Institutes de Pasadena, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la société HealthCore Inc. et du Département de psychiatrie et des sciences du comportement à l’Université de Californie. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Robert A. Kloner, professeur au Département de médecine de l’Université de Californie, sont arrivés à leur conclusion après avoir mené une étude de cohorte observationnelle rétrospective sur les données d’une grande base de données d’hommes. Ils avaient tous un diagnostic de dysfonction érectile mais aucune incidence d’événements cardiovasculaires indésirables majeurs depuis au moins un an, tels qu’infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, angine de poitrine instable, revascularisation coronarienne, accident vasculaire cérébral, etc.

Dans l’ensemble, plus de 23 000 hommes à qui on avait prescrit des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE-5i) et 48 000 autres qui n’en avaient jamais pris étaient impliqués. L’âge moyen des participants était de 52 ans. L’étude d’observation, c’est-à-dire sans mettre en évidence les relations de cause à effet, a duré 14 ans, entre janvier 2006 et octobre 2020. Le croisement de toutes les données a montré que ceux qui prenaient du Viagra (et similaires) avaient jusqu’à 39 % de probabilité en moins de mourir. prématurément d’une maladie cardiovasculaire. Plus précisément, ceux qui prenaient des médicaments contre la dysfonction érectile étaient 17 % moins susceptibles de souffrir d’insuffisance cardiaque ; 15 % de moins après une procédure de revascularisation coronarienne ; et 22 % de moins pour développer une angine de poitrine instable. Toutes sont des conditions potentiellement mortelles.

Les résultats de cette étude suggèrent que le Viagra et les autres médicaments PDE-5i pour la dysfonction érectile peuvent avoir des effets cardioprotecteurs significatifs. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il s’agissait d’une « simple » étude observationnelle rétrospective, qui n’a pas évalué les relations de cause à effet et les éventuels facteurs de confusion, même si le nombre élevé de participants montre un profil statistique significatif. Un essai clinique randomisé et contrôlé par placebo impliquant des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires serait nécessaire pour démontrer l’efficacité effective de ces médicaments. Les détails de la recherche « Effet des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 sur les événements cardiovasculaires indésirables majeurs et la mortalité globale dans une grande cohorte nationale d’hommes atteints de dysfonction érectile et de facteurs de risque cardiovasculaires : une étude observationnelle rétrospective basée sur les allégations de soins de santé et les données de l’indice national de mortalité » ont été publié dans la revue scientifique spécialisée Journal of Sexual Medicine.