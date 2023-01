Monstrueux « éclair » de plasma de 500 000 kilomètres de long lancé par le Soleil : que se passe-t-il ?

Le Soleil a lancé un éclair colossal de plasma (particules chargées électriquement) d’un demi-million de kilomètres de diamètre. Il s’est formé entre deux grandes taches solaires, dont l’une fait quatre fois la taille de la Terre.

Plasma « foudre » dans l’atmosphère solaire. Crédit : Observatoire de la dynamique solaire

L’atmosphère du Soleil a été traversée par une décharge de plasma colossale, longue d’environ 500 000 kilomètres. Un phénomène gigantesque à la curieuse forme d’éclair, en zigzag, qui n’a heureusement pas produit d’éruptions de matière ou d’éjections de masse coronale (CME), événements qui peuvent projeter le vent solaire vers la Terre et déclencher une tempête géomagnétique. Pas plus tard qu’hier, jeudi 19 janvier 2023, notre planète était partiellement investie par un fleuve de particules électriquement chargées (le plasma, en fait) résultant d’une éjection de masse coronale, liée à la tache solaire AR3182. Heureusement, il ne s’agissait pas d’un coup « direct » et particulièrement violent, donc seule une tempête de classe G1 s’est déclenchée. Mais une classe G5, le niveau maximum, serait littéralement capable de mettre le monde entier à genoux pendant des semaines ou des mois, détruisant les communications radio, les satellites, les lignes électriques et Internet. C’est pourquoi il est si important de surveiller le Soleil.

Éclair de plasma dans l’atmosphère du Soleil Crédit : spaceweather.com / Solar Dynamics Observatory

Comme l’explique le portail spécialisé spaceweather.com, le gigantesque « éclair plasma » d’un demi-million de kilomètres a relié deux taches solaires, AR3192 et AR3190. La seconde, présente dans la zone équatoriale de l’étoile, est si grande qu’elle peut contenir quatre fois la Terre. Il est théoriquement visible à l’œil nu, mais cela équivaudrait à subir des dommages permanents à la vision ou à la cécité. Le Soleil n’est jamais, et nous répétons jamais, observé directement sans crème solaire ou lunettes spéciales, comme celles utilisées pour les éclipses solaires. Comme l’explique la NASA, les taches solaires sont des zones plus sombres de la photosphère – la surface du Soleil – car elles sont plus froides que leur environnement. Ils sont générés là où il y a des champs magnétiques très forts qui forment une sorte de barrière à la chaleur provenant du cœur de l’étoile, pour cette raison ils sont plus froids et plus sombres, comme de véritables « taupes » à la surface. Dans la vidéo ci-dessous, enregistrée depuis de France, vous pouvez observer la gigantesque tache solaire AR3190 liée à l’énorme éclair de plasma.

Les lignes de champ magnétique solaire près des taches solaires sont très chaotiques et continuent d’interagir les unes avec les autres, s’enchevêtrant et se réarrangeant. Au cours de ces processus de reconnexion, ils peuvent libérer des décharges de plasma telles que la foudre susmentionnée, si grandes qu’elles peuvent s’enrouler autour de l’équateur terrestre une douzaine de fois. Heureusement, comme indiqué, il n’y a eu aucune éruption de matière ou de CME du Soleil liée à « l’éclair » ; si tel était le cas, cela aurait probablement conduit à une tempête géomagnétique sur Terre, étant donné que la tache solaire AR3190 est dirigée directement vers notre planète. Les images spectaculaires de l’éclair de plasma ont été capturées par le télescope spatial Solar Dynamics Observatory de la NASA, lancé le 11 février 2010 pour étudier notre étoile.

Le Soleil Au centre la grande tache solaire AR3090. Crédit : Andrea Centini

Si le Soleil semble plutôt agité en ce moment, entre taches solaires géantes, éruptions, CME et éclairs de plasma colossaux, il n’y a pas de quoi s’étonner. En fait, il se dirige vers le pic maximal d’activité magnétique (attendu pour juillet 2025) de son cycle de 11 ans, une phase plutôt « mouvementée » dans laquelle ces phénomènes sont plus fréquents et intenses que la normale. Il y a quelques jours, le vent solaire a également « cassé » la queue de la comète de Néandertal.

Pour le moment, il n’y a rien à craindre, mais bien sûr, les experts surveillent en permanence le Soleil : le risque d’une tempête géomagnétique de classe G5 à l’ère moderne causerait des problèmes importants pour les infrastructures cruciales et nous projetterait dans un véritable âge sombre technologique. . En 1859, l’événement de Carrington, la plus grande tempête géomagnétique documentée par des experts, a provoqué l’incendie des télégraphes (beaucoup d’entre eux ont reçu de graves décharges électriques) et les aurores boréales étaient visibles à des latitudes bien inférieures à la normale, à tel point qu’elles sont même apparues dans le ciel romain. Dans le monde hyper connecté d’aujourd’hui, les dégâts seraient catastrophiques.