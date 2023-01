Merveilleuse valse céleste entre Vénus et Saturne le dimanche 22 janvier : comment les voir dans le ciel

Au crépuscule du dimanche 22 janvier, juste après le coucher du soleil, Vénus et Saturne effectueront une spectaculaire conjonction astrale dans le ciel occidental. Voici comment les voir et les reconnaître.

Vénus et Saturne. Crédit : NASA

Immédiatement après le coucher du soleil du dimanche 22 janvier, nous pourrons admirer une suggestive conjonction astrale dans le ciel, qui aura pour protagonistes Vénus et Saturne, deux des planètes les plus fascinantes du système solaire. L’étreinte astronomique entre la « Planète de l’amour » et le « Seigneur des Anneaux », le 3 du mois après celle entre la Lune, Mars et les Pléiades le 3 janvier et le duo Lune – Mercure le 20, sera être visible au crépuscule dans le ciel occidental pendant environ une heure, une fenêtre d’observation assez petite qui pourrait également être gâchée par le mauvais temps. L’espoir est que tout le monde puisse profiter de ce spectacle céleste évocateur : voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas le manquer.

Le coucher du soleil le dimanche 22 janvier est prévu à 17h11 (heure de Nice); comme indiqué, ce n’est qu’après le salut de l’étoile qu’il sera possible d’admirer le duo entre Vénus et Saturne, déjà présent dans le ciel pendant la journée mais « obscurci » par la lumière du soleil. La première à apparaître au firmament, quelques minutes avant le coucher du soleil, sera la Planète de l’Amour, le troisième objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune (le quatrième est Jupiter). Cependant, il faudra attendre environ 17h30 pour commencer à voir également Saturne, dont l’apparition déclenchera la conjonction astrale proprement dite.

Les deux planètes seront à quelques degrés l’une de l’autre dans le ciel du sud-ouest, nichée entre les constellations du Verseau (en haut) et du Capricorne (en bas). Il sera très facile de les distinguer, surtout grâce à la présence de Vénus. Comme nous l’avons indiqué, c’est le troisième objet le plus brillant du ciel, grâce à la lumière réfléchie du Soleil par son atmosphère très dense et corrosive, caractérisée par l’effet de serre le plus extrême du système solaire. En effet, la surface de Vénus atteint 464°C, une température suffisante pour faire fondre le plomb et supérieure à celle enregistrée sur Mercure, la planète la plus proche de l’étoile. Cela se produit précisément à cause de l’effet de serre susmentionné.

Crédit : Stellarium

Le résultat de ces phénomènes est une lumière intense, comme celle d’un projecteur « suspendu » dans le ciel : il est pratiquement impossible de confondre Vénus avec d’autres objets, même avec Sirius, l’étoile la plus brillante du firmament. Une fois que vous avez localisé Vénus, il sera très facile de trouver Saturne. La planète aux anneaux apparaîtra en haut à droite, à quelques degrés de la première : les deux corps célestes seront pratiquement appariés à nos yeux. Pour les voir, vous n’aurez pas besoin d’instruments optiques, en fait les conjonctions astrales peuvent être pleinement appréciées même à l’œil nu, mais étant donné la nature spectaculaire des protagonistes, vous pouvez toujours essayer de les observer avec des jumelles ou un petit télescope, avec lequel vous peut également admirer les anneaux de la géante gazeuse.

Malheureusement, la conjonction astrale commencera avec les deux corps célestes assez bas sur l’horizon sud-ouest, il n’y aura donc qu’une courte fenêtre pour les observer. A Nice ils se mettront vers 18h45, nous laissant environ une heure pour suivre la valse céleste. En raison de la proximité de la paire de planètes à l’horizon, il sera essentiel que le ciel soit dégagé de tout obstacle visuel naturel ou artificiel, comme les montagnes, les arbres et les bâtiments. Spiagge e prati montani e collinari sono solitamente i luoghi migliori dove osservare congiunzioni astrali e sciami meteorici, ma con il gelo che sta investendo l’Italia e il meteo avverso la speranza è la possibilità di poter l’incontro tra Saturno e Venere dal caldo di Maison.