Météorite géante de 8 kg découverte en Antarctique : parce que c’est plus facile d’en trouver au pôle Sud

Une récente expédition scientifique en Antarctique a récupéré 5 météorites, dont l’une pèse près de 8 kg. C’est pourquoi le pôle Sud est le meilleur endroit au monde pour les chercher.

Une grosse météorite pesant 7,6 kilogrammes a été découverte en Antarctique, ainsi que quatre autres « pierres spatiales » plus petites. C’est le précieux butin que quatre scientifiques ont ramené à la maison lors d’une récente expédition menée sur le continent gelé, aride et rude, dans les terres désolées duquel seuls les plus courageux et les plus aventureux pénètrent. De plus, l’impact avec le climat extrême de l’Antarctique est capable de surprendre même ceux qui arrivent bien préparés et conscients des difficultés qui les attendent,

Mais pourquoi chercher des météorites en Antarctique ? Pour la simple raison que le pôle Sud est universellement reconnu comme le meilleur endroit sur Terre pour commencer la « chasse au trésor », même si la probabilité de tomber est la même pour toutes les régions de la terre. Les raisons de cette préférence sont nombreuses : la première, et aussi la plus évidente, est que les roches noires qui tombent de l’espace sont clairement évidentes et contrastées avec les étendues glacées blanches et infinies. De plus, les processus hydrogéologiques font que même les météorites coulées sous la glace sont ramenées à la surface, redevenant ainsi clairement visibles sous la lumière du soleil.Si cela ne suffisait pas, le climat sec et d’autres conditions climatiques extrêmes sont capables de préserver parfaitement l’espace roches, en évitant les processus de contamination et de dégradation qui se produiraient sur terre (ou pire encore sous l’eau de mer).

À la lumière de ces propriétés, il n’est pas étonnant que l’Antarctique soit l’endroit où le plus de météorites ait jamais été récupéré. Qu’il suffise de dire qu’au cours du seul siècle dernier, il y en avait 45 000 ici, dont une centaine seulement ont des dimensions comparables à la grande roche spatiale récupérée lors de la récente expédition. Dirigé par Vinciane Debaille et Ryoga Maeda de l’Université Libre de Bruxelles ; Maria Valdes de l’Université de Chicago ; et Maria Schönbächler de l’ETH Zurich. Cependant, les chercheurs soulignent que la taille d’une roche spatiale a une valeur relative, car même de minuscules fragments de météoroïdes peuvent être extrêmement importants. « La taille n’a pas nécessairement d’importance lorsqu’il s’agit de météorites, et même de minuscules micrométéorites peuvent être incroyablement précieuses sur le plan scientifique. Mais de toute évidence, trouver une grosse météorite comme celle-ci est rare et très excitant », a déclaré le professeur Valdes dans un communiqué de presse.

Même si les météorites se trouvent plus facilement en Antarctique qu’ailleurs, c’est un territoire vaste et potentiellement mortel, très exigeant tant physiquement que mentalement. Par conséquent, le groupe de recherche n’est pas devenu complètement aveugle, mais s’est appuyé sur une précieuse carte satellite développée par des scientifiques de l’Université de technologie de Delft (Pays-Bas), qui, grâce à l’intelligence artificielle, indique les endroits les plus probables où des météorites peuvent être trouvées. La carte, basée sur des images satellites, serait précise à 80 %. Il n’est donc pas étonnant que les quatre chercheurs aient pu ramener chez eux de précieuses trouvailles, dont le « géant » pesant près de 8 kilogrammes. Mais bien sûr, il y avait quelques difficultés. « Se lancer dans une aventure à la découverte de territoires inconnus, c’est passionnant, mais il fallait aussi composer avec le fait que la réalité du terrain est bien plus complexe que la beauté des images satellites », commente le professeur Debaille.

Les cinq pierres de l’espace seront toutes transférées à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, où elles seront minutieusement analysées afin de déterminer leurs caractéristiques et leurs compositions. Les scientifiques expliquent que l’étude de ces pierres de l’espace est essentielle pour en savoir plus sur le système solaire et sur nous-mêmes, étant donné que les « éléments constitutifs de la vie » – les acides aminés – seraient arrivés sur Terre grâce à eux et aux comètes.