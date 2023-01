Nouveau record de déforestation en Amazonie : plus de 3 500 terrains de foot perdus par jour en 2022

La forêt défrichée au cours de la dernière année de l’administration Bolsonaro a dépassé 10 500 km2, marquant la pire perte pour la cinquième année consécutive.

Une destruction sans précédent, qui a établi en 2022 de nouveaux records pour la cinquième année consécutive. C’est selon les données de surveillance par satellite de l’Amazonie brésilienne, publiées cette semaine par l’institut de recherche à but non lucratif Imazon. Avec 10 573 kilomètres carrés de déforestation, la dernière année de l’administration Bolsonaro a vu la pire perte de forêt en 15 ans, ce qui équivaut à une moyenne de 3 511 terrains de football par jour. Durant le mandat de l’ancien président, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, la superficie déboisée a atteint 35 193 kilomètres carrés, soit une augmentation de près de 150 % par rapport aux quatre années précédentes.

En 2022 la pire déforestation de l’Amazonie

80% des zones déboisées en 2022 appartenaient au gouvernement fédéral : dans ces territoires, la dévastation a augmenté de 2% par rapport à 2021. Seulement 11% de la déforestation a eu lieu sur des terres appartenant à l’État, mais même ici, il y a eu une augmentation de la dévastation par rapport à l’année précédente, égal à 11%. « Espérons que ce soit le dernier record de déforestation signalé par le système de surveillance par satellite, car le nouveau gouvernement a promis de donner la priorité à la protection de l’AmazonieLa chercheuse d’Imazon, Bianca Santos, a déclaré dans un communiqué publié par l’institut.

Déforestation annuelle de l’Amazonie brésilienne en kilomètres carrés / Imazon

Bien qu’avec une marge de différence, les données d’Imazon confirment celles de l’Institut national de recherche spatiale (Inpe) lié au gouvernement fédéral, et publiées début janvier. Les deux rapports ont révélé une ruée vers la déforestation en décembre 2022. Selon Imazon, les défrichements ont augmenté de 105 % au cours du même mois en 2021, battant le record de la série chronologique de l’Institut, qu’il a commencé en 2008. Cette augmentation s’inscrirait dans la série de réactions à la début du gouvernement Lula, qui a promis d’éliminer la déforestation d’ici 2030.

À Parà, Amazonas et Mato Grosso les pires déforestations

Dans l’analyse des neuf États qui composent l’Amazonie légale brésilienne, les niveaux de déforestation les plus élevés ont été enregistrés à Pará (3 874 km²), Amazonas (2 575 km²) et Mato Grosso (1 604), avec respectivement 37 %, 24 % et 15 % de toute la déforestation dans la région en 2022. L’Amazonas et le Mato Grosso, en particulier, ont connu une augmentation des destructions par rapport à 2021, tant dans les zones fédérales que dans les États.

En Amazonas, la déforestation s’est poursuivie principalement à la frontière avec Acre et Rondônia, dans la région d’expansion agricole appelée « Amacro ». Et c’est dans cette zone que se situe la commune qui porte le maillot noir de la déforestation amazonienne, Apuí, avec 586 km² de forêt perdue en 2022. »Nous alertons sur la croissance de la déforestation en Amacro depuis au moins 2019, mais des politiques publiques efficaces n’ont pas été adoptées ces dernières années pour lutter contre la déforestation dans la région, ainsi que dans toute l’Amazonie.» a souligné Carlos Souza Jr., coordinateur du programme de surveillance – . La ruée effrénée vers la déforestation au cours du dernier mois de l’année, au milieu de la spéculation foncière, de l’extraction illégale et de la déforestation sur les terres indigènes et les aires protégées, démontre le défi du nouveau gouvernement”.