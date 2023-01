La percée climatique dont nous avons besoin s’articule autour de trois « super points de basculement »

Ils peuvent accélérer la réalisation du zéro net, avec des effets considérables dans des secteurs couvrant 70 % des émissions de gaz à effet de serre.

Trois « super points de basculement » dans l’action climatique peuvent accélérer la réalisation du zéro net, avec des effets considérables dans les secteurs couvrant 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Illustrés dans un nouveau rapport présenté lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, ils incluent de petites interventions sur les voitures électriques, des alternatives végétales à la viande et des engrais verts, qui peuvent déterminer le soi-disant « effet de percée ». il permet non seulement de réduire les émissions dans des secteurs clés, mais aussi d’accompagner des changements plus rapides dans d’autres secteurs.

« Ils pourraient déclencher une cascade de points de basculement, conduisant à des batteries moins chères pour alimenter l’essor du solaire et de l’éolien dans le secteur électrique, à de l’hydrogène moins cher qui entraîne la décarbonation pour les industries sidérurgiques et maritimes et à une pression réduite pour la déforestation.» indique l’équipe qui a rédigé le rapport, élaboré par Systemiq, une entreprise active dans la conception de solutions répondant aux défis climatiques, en collaboration avec l’Université d’Exeter (Royaume-Uni).

Selon les experts, ces changements offriraient une alternative zéro carbone qui progresserait pour surpasser les solutions existantes à fortes émissions et souligner l’émergence de « boucles de rétroaction » auto-renforçant qui favorisent une croissance exponentielle dans l’adoption de la nouvelle option et le déclin rapide de l’ancienne ». « Les secteurs à forte émission de carbone de l’économie n’existent pas isolément – ils sont profondément interconnectés et les solutions neutres en carbone peuvent influencer les transitions dans plusieurs secteurs simultanément – a déclaré Simon Sharpe, l’un des principaux auteurs du rapport -. Un point de bascule a déjà été franchi dans le secteur de l’électricité, le solaire et l’éolien représentant plus de 75 % de la nouvelle capacité mondiale construite en 2022”.

Dans l’agenda lancé à la COP26 en 2021, 45 pays, qui représentent ensemble 70% du PIB mondial, se sont engagés à travailler ensemble pour faire des technologies propres et des solutions durables l’option la plus abordable, la plus accessible et la plus attractive dans chacun des secteurs émissions avant la fin de cette décennie. Dans ce contexte, le nouveau rapport est censé aider à montrer où se situent ces points d’inflexion. « Le temps presse, vous devez vous concentrer sur vos objectifs – a ajouté Mark Meldrum, associé chez Systemiq et auteur principal du rapport -. Notre travail met en évidence des opportunités clés pour mettre en œuvre des changements qui peuvent produire d’énormes rendements en termes de décarbonation. Identifier les points de basculement positifs dans les secteurs les plus émetteurs de l’économie mondiale e

”.