Grâce à une analyse de base, il a été déterminé qu’au Groenland, la décennie 2001-2011 a été la plus chaude depuis 1000 ans. L’impact humain est évident. La calotte glaciaire a atteint un « point de basculement » et va provoquer une élévation significative du niveau de la mer.

La fonte des glaces du Groenland. Crédit : Alfred–Wegener–Institut / S. Kipfstuhl

La décennie entre 2001 et 2011 a été la plus chaude jamais enregistrée pour le Groenland en 1 000 ans. L’impact du changement climatique est également évident dans les zones les plus centrales de l’île, où l’on croyait que le réchauffement climatique anthropique n’était pas encore arrivé. Les scientifiques ont calculé que, par rapport au XXe siècle, au cœur de la plus grande île de la planète – une partie du Royaume du Danemark – la température était supérieure de 1,5°C. Curieusement, c’est précisément le seuil critique qu’il ne faut pas dépasser (au niveau mondial et par rapport à l’ère préindustrielle) pour éviter les conséquences les plus dramatiques et irréversibles du changement climatique ; pour le moment nous sommes sur 1,2°C de réchauffement, mais comme précisé à Netcost-security.fr par le météorologue Luca Mercalli il sera très difficile d’éviter le front.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung à Bremerhaven (Allemagne), qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague (Danemark) et du centre MARUM de l’Université de Brême. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Maria Hörhold, glaciologue à l’Institut Alfred Wegener du centre de recherche allemand, sont parvenus à leurs conclusions après avoir effectué une analyse approfondie des carottes au Groenland. Les parties internes et les plus hautes de la calotte glaciaire ont également été concernées, là où l’épaisseur de la glace atteint jusqu’à 3 000 mètres. Les experts disent qu’il est bien connu que les régions côtières de l’île se réchauffent, comme le détectent les stations météorologiques locales, mais on ne sait pas ce qui arrive à la calotte glaciaire centrale, principalement en raison d’un manque d’observations à long terme.

Pour cette raison, ils ont planifié une série d’expéditions sur place pour collecter des carottes de haute qualité et vérifier les changements de température sur 1000 ans. Pour ce faire, ils ont observé les concentrations d’isotopes de l’oxygène, qui fluctuent au fur et à mesure que les températures changent. Comme indiqué, la décennie entre 2001 et 2011 a été la plus chaude du dernier millénaire au Groenland, avec une température moyenne supérieure de 1,5°C à celle des années 1900. Les scientifiques précisent que la main de l’homme se manifeste dans cette accélération brutale des températures, par rapport aux variations naturelles qui se produisent sur des temps beaucoup plus longs. « La série temporelle que nous avons récupérée à partir des carottes de glace s’étend désormais en continu sur plus de 1 000 ans, de l’an 1000 à 2011. Ces données montrent que le réchauffement en 2001-2011 diffère clairement des variations naturelles au cours des 1 000 dernières années. Alors que nous nous attendions à de mauvaises données à la lumière du réchauffement climatique, nous avons été surpris de voir à quel point cette différence était frappante », a expliqué le Dr Hörhold dans un communiqué de presse.

Parmi les conséquences qui inquiètent les experts figure l’élévation du niveau de la mer, due à la fonte incessante de la calotte glaciaire du Groenland ; à ce rythme, d’ici 2100, le niveau moyen des océans augmentera jusqu’à 50 centimètres, catalysant le risque d’inondations, d’ondes de tempête et d’autres événements catastrophiques, entraînant également l’immersion de toutes les zones déjà au-dessus du niveau de la mer (comme de nombreux atolls de l’océan Pacifique). L’île danoise joue également un rôle clé dans le système climatique mondial « en raison de sa taille, de ses effets radiatifs et de son stockage d’eau douce », expliquent les experts. En 2020, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de l’Ohio a déterminé que le Groenland avait atteint « le point de non-retour » et que la calotte glaciaire était vouée à fondre, quelle que soit la manière dont nous luttions contre le changement climatique, réduisant les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. . Les détails de la recherche « Les températures modernes dans le centre-nord du Groenland les plus chaudes du dernier millénaire » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.