Ce que nous savons de la nouvelle variante d’Orthrus à croissance rapide : au Royaume-Uni, elle combat Kraken pour la domination

Une nouvelle sous-variante d’Omicron, Orthrus, pourrait devenir la dominante de la pandémie de Covid au Royaume-Uni. Il est actuellement en concurrence avec Kraken, avec lequel il partage un taux de croissance élevé.

Particules du coronavirus sur les cellules humaines. Crédit : NIAID

Deux sous-variantes d’Omicron, XBB 1.5 « Kraken » et CH.1.1 « Orthrus », pourraient se disputer la domination au milieu de la pandémie de COVID-19, a déclaré l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) dans un communiqué de presse dans un avenir proche. Au moins dans les territoires britanniques. En fait, les deux ont un avantage de croissance significatif par rapport aux autres souches du coronavirus SARS-CoV-2, ils sont donc en bonne voie pour évincer BQ.1 de son « trône » en tant que variante dominante actuelle. Surtout, l’exploit de la sous-variante CH.1.1 Orthrus est surprenant ; après tout, les experts nous avertissent depuis des semaines des risques potentiels du Kraken, caractérisé par une immunoévasion marquée, ou la capacité d’échapper aux anticorps neutralisants (à la fois ceux induits par des infections naturelles antérieures et par le vaccin anti-Covid).

Les données de l’agence de santé britannique parlent très clairement, signalant qu’Orthrus pourrait être l’une des sous-variantes à traiter dans les mois à venir. Comme indiqué par l’UKHSA, parmi tous les écouvillons séquencés au Royaume-Uni entre le 26 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, la variante BQ.1 avait une prévalence de 51,3 % ; à droite suivi de CH.1.1 « Orthrus » à 19,5 % ; BA.5 à 7,2 % ; BA.2.75 à 4,9 % ; de XBB 1,5 Kraken à 4,5 % ; de XBB « Gryphon » à 3,6% et tous les autres. La différence de cas en faveur de BQ.1 est actuellement très importante, notamment sur Kraken, mais le taux de croissance des deux sous-variantes d’Omicron est nettement plus élevé, à tel point que l’agence gouvernementale a précisé que ce sont celles avec » la plus grande probabilité de supplanter BQ.1 en tant que prochaine variante dominante au Royaume-Uni ».

Orthrus a été identifié pour la première fois en novembre 2022 et s’est propagé rapidement dans plusieurs comtés, devenant dominant dans le Northumberland, Oxford et le nord-ouest du Leicestershire. À Blackburn, une ville de 120 000 habitants dans le Lancashire, au nord-ouest de l’Angleterre, la sous-variante Omicron aurait touché 100% des cas de Covid. Dans l’ensemble, CH.1.1 a un avantage de croissance relatif par rapport à BQ,1 de 21,56 %, tandis que XBB.1.5 Kraken a un avantage de croissance de 38,87 %, malgré une très faible prévalence. Précisément en raison de la faible prévalence, l’UKHSA souligne que les estimations pour Kraken « sont très incertaines et vont probablement changer ». Bref, un face à face semble être en cours et on ne sait pas pour le moment laquelle des deux sous-variantes d’Omicron l’emportera sur BQ.1.

Cependant, nous savons que Kraken est un recombinant des sous-variants d’Omicron BA.2.10.1 et BA.2.75, avec quelques mutations spécifiques sur la protéine S ou Spike – le crochet biologique qui lui permet de se lier aux cellules humaines et de les infecter – ce qui améliore la affinité avec le récepteur ACE-2 auquel il se lie, ainsi que d’autres qui favorisent l’immunoévasion susmentionnée. En ce qui concerne Orthrus, comme le précise l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans la rubrique « Tracking SARS-CoV-2 variants », il s’agit d’une fille de BA.2.75, avec en plus deux mutations significatives sur la protéine S, c’est-à-dire L452R et F486S, également associés à la capacité d’échapper aux anticorps neutralisants et à une transmissibilité accrue. On ne sait actuellement pas si Orthrus peut provoquer différents symptômes, conduire à un COVID-19 plus grave ou avoir une plus grande capacité à échapper aux vaccins Covid – qui restent encore très protecteurs contre les maladies graves et la mort -, mais il est possible qu’il n’y ait pas différences significatives avec les autres sous-variantes d’Omicron.

Depuis que la dernière variante préoccupante est apparue en Afrique du Sud, fin 2021, plusieurs sous-variantes se sont succédées, mais le principe de base est toujours resté le même : qu’Omicron affecte davantage les voies respiratoires supérieures et est généralement moins agressif que les variantes qui l’ont précédé, mais cela est également dû au taux de vaccination élevé et à l’immunité acquise par la population. Net de ce discours, il ne doit absolument pas être sous-estimé et chacun doit subir les doses de vaccin recommandées par les médecins pour sa tranche d’âge et sa condition.