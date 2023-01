Pourquoi la toux dure si longtemps et qu’est-ce qui se cache derrière les infections persistantes

Selon les experts, cela pourrait dépendre de la « dette immunitaire » attribuable aux mesures prises pour faire face à l’urgence Covid, qui ont réduit l’exposition aux stimuli immunitaires au cours des deux dernières années.

Les taux élevés de grippe et d’autres infections respiratoires cet hiver pourraient être dus à la «dette immunitaire» attribuable aux mesures de confinement et d’atténuation de Covid, telles que les verrouillages et les masques, qui ont réduit l’exposition à la grippe au cours des deux dernières années. recevoir à cette période de l’année. C’est l’hypothèse formulée par les experts du Royaume-Uni, où les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) documentent une incidence beaucoup plus élevée que la moyenne saisonnière des cas de grippe et de type grippal, comme cela s’est également produit en France, avec le levée des restrictions Covid.

« On ne sait pas pourquoi certaines des infections respiratoires actuelles qui circulent semblent durer plus longtemps que d’habitude – cela a été noté par les médecins et les patients, mais nous ne savons pas exactement pourquoi cela se produit. – Le professeur Kamila Hawthorne, présidente du Royal College of General Practitioners, l’organisme professionnel des spécialistes en médecine générale au Royaume-Uni, a déclaré à Sky News -. La plupart de la population a été isolée socialement au cours des deux derniers hivers et cela semble avoir réduit leur résistance à l’infection, ce qui semble les rendre plus susceptibles de contracter des infections que les années précédentes.”.

Qu’est-ce que la « dette immunitaire » et pourquoi elle réduit la résistance aux infections

Le phénomène dont nous parlons, et qui pourrait expliquer des valeurs bien supérieures aux seuils épidémiques saisonniers pour les infections des voies respiratoires basses et hautes, a été récemment décrit par plusieurs épidémiologistes qui, avec la levée des mesures anti-Covid, avaient alerté sur la risque découlant de ces mêmes mesures. « Ces interventions – expliquent les savants dans un article publié sur Vaccins d’test d’experts – ils ont réduit le nombre de personnes qui tombaient malades avant que les vaccins et les traitements contre le Covid-19 ne soient disponibles, mais ils ont également eu d’autres conséquences sur la santé publique”.

Ces effets se retrouvent dans le ralentissement voire l’arrêt de la propagation de diverses maladies infectieuses par rapport à la période pré-pandémique. « Cette période relativement longue de 2 ans pendant laquelle les gens, en particulier les enfants, ont été exposés à moins d’infections pourrait signifier que leur système immunitaire est moins préparé à combattre ces maladies. De plus, la vaccination contre des maladies autres que la COVID-19 a diminué au cours des premiers mois de la pandémie, ce qui indique que le nombre d’enfants et d’adultes non protégés contre les maladies évitables par la vaccination a potentiellement augmenté. – précisent les chercheurs – . LL’assouplissement des restrictions a également provoqué le retour de certaines maladies contre lesquelles aucun vaccin n’est disponible, avec parfois plus de cas que les années pré-pandémiques”.

Ainsi, dans certains cas, il peut arriver que vous contractiez une infection après l’autre, car vous pouvez être sensible à des virus que vous n’avez jamais rencontrés auparavant, comme dans le cas des enfants, ou, plus généralement, parce que vous avez été exposé à un mineur nombre d’infections, ce qui pourrait signifier que notre système immunitaire est endetté, c’est-à-dire moins préparé à combattre ces maladies.

Pour prévenir ces épidémies, soulignent les universitaires, les vaccinations de routine et préventives au-delà du Covid doivent être encouragées et promues, ainsi que «encourager les bonnes pratiques d’hygiène, comme se laver les mains régulièrement et jeter les mouchoirs une fois qu’ils ont été utilisés», a ajouté Hawthorne, qui a également recommandé de prendre du paracétamol en cas de fièvre, de mal de gorge ou d’oreille, de rester au chaud, de se reposer suffisamment et de boire beaucoup de liquide. « Nous encourageons les patients à comprendre que l’administration d’antibiotiques pour les infections virales n’aidera pas, car ils n’aident que pour les infections bactériennes – a souligné l’expert – . La plupart des infections des voies respiratoires supérieures sont dues à des virus. Par conséquent, si une toux est particulièrement persistante, ou provoque l’apparition de mucosités décolorées, ou est gravement aggravée par un essoufflement, ou si un patient ressent des douleurs thoraciques ou perd du poids inutilement, il doit consulter un médecin.”.