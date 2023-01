La Nouvelle Lune du samedi 21 janvier sera la plus proche de la Terre depuis 1 000 ans

Time and Date a calculé que le samedi 21 janvier 2023 sera la Nouvelle Lune la plus proche de la Terre depuis environ 1 000 ans, depuis le Moyen Âge.

Crédit : Wikipédia

La Nouvelle Lune du samedi 21 janvier 2023 sera absolument spéciale, car elle sera la plus proche de la Terre depuis près de 1 000 ans. En d’autres termes, il n’y a pas eu de nouvelle lune aussi proche depuis le Moyen Âge. C’est un événement astronomique qui s’accompagne de la visite ces dernières semaines de la comète C/2022 E3 (ZTF), rebaptisée « Néandertaliens » car elle n’a pas été vue depuis 50 mille ans, c’est-à-dire depuis que nos cousins ​​​​ancêtres étaient encore présent sur Terre.

Le site Time and Date, également spécialisé dans les calculs relatifs aux événements astronomiques (comme les éclipses solaires), a déterminé que la Nouvelle Lune du samedi 21 janvier sera celle qui sera la plus proche de la Terre pendant 992 ans. Il en faudra 345 autres pour en avoir une encore plus proche, à savoir celle prévue pour le 20 janvier 2368. Cela indique que la nouvelle lune de cette semaine restera la plus proche de la Terre pendant une durée de 1337 ans.

La raison de ces fluctuations de la distance entre la Lune et la Terre réside dans le fait que l’orbite du satellite naturel n’est pas parfaitement circulaire, mais elliptique, avec des points de proximité maximale de la planète (périgée) et de distance maximale (apogée ). Lorsque la Lune est au périgée, la distance minimale est d’environ 356 000 km ; si le phénomène se produit près de la Pleine Lune, nous avons ce qu’on appelle une « Super Lune ». La distance maximale à l’apogée est plutôt de plus de 405 000 kilomètres ; si la pleine lune est proche de son apogée, une « Micromoon » est déterminée. Superlune et Microluna ne sont pas des termes purement scientifiques, mais ils sont de plus en plus utilisés par les astronomes pour expliquer et diffuser les phénomènes célestes.

Simulation du ciel du 21 janvier. Crédit : Stellarium

Évidemment, le périgée et l’apogée peuvent également être atteints pendant les autres phases lunaires, c’est-à-dire le premier quartier, le dernier quartier et la nouvelle lune (ou nouvelle lune). La Nouvelle Lune du 21 janvier, qui se produira exactement à 21h53 heure française, comme l’a précisé l’Union des astronomes italiens (UAI), sera très proche du périgée : elle sera en fait à une distance de seulement 356 568 kilomètres de la Terre. Time and Date a calculé que le 3 décembre 1030, la Nouvelle Lune était à une distance encore plus courte, égale à 356 562 kilomètres, tandis que le 20 janvier 2368 elle sera à une distance encore plus courte, un bon 356 559 kilomètres.

Malheureusement, le Novilunio n’est pas un phénomène visible à l’œil nu, puisque cette phase lunaire se produit lorsque le satellite est en conjonction avec le Soleil (il se situe entre la Terre et l’étoile) et nous montre donc le côté non éclairé. De plus, étant apparemment proche du Soleil, dans la même portion de ciel sur la voûte céleste, sa faible silhouette est « gommée » par la lumière émise par l’astre, se cachant ainsi à nos yeux. Mais dans certains cas, la Nouvelle Lune peut se manifester : en effet, lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés, des éclipses solaires se produisent, le disque lunaire recouvrant celui de l’étoile. De notre point de vue à la surface de la Terre, ils ont un diamètre apparent très similaire, même si la Lune est infiniment plus petite que le Soleil.