Un dinosaure momifié impressionne par son état de conservation

En 1999, des traces d’un dinosaure ont été trouvées dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. Le fossile est l’espèce Edmontosaurus, un herbivore à bec de canard qui parcourait la Terre il y a environ 67 millions d’années au Crétacé. Ce qui attire l’attention, c’est qu’il est extrêmement préservé, préservant même les tissus mous, comme la peau.

Edmontosaurus vivait en troupeaux pouvant compter jusqu’à 10 000 individus. Ces dinosaures mesuraient environ 13 mètres de long et pesaient 4 tonnes. Le plus grand ennemi et prédateur de ces animaux était le Tyrannosaurus.

Le niveau de conservation du fossile trouvé est impressionnant, la peau pétrifiée du dinosaure permet aux scientifiques de comprendre à quoi ressemblaient les aspects extérieurs de ces animaux. Il est pratiquement momifié.

Nouvelles études sur le dinosaure momifié

Près de 20 ans après sa découverte, les chercheurs ont relancé les études sur l’espèce en 2018. Dans la nouvelle analyse, les paléontologues ont découvert que le dinosaure avait été mordu par au moins deux carnivores, ce qui indique qu’après sa mort, il a été attaqué par des charognards. La découverte a ébranlé les scientifiques car elle a rejeté l’idée que pour la fossilisation, l’animal devait être enterré peu de temps après avoir été tué.

Les tissus mous tels que la fourrure ont été préservés dans le fossile d’Edmontosaurus. (Crédit : Stephanie K. Drumheller, Clint A. Boyd, Becky MS Barnes & Mindy L. Householder (CC BY 4.0), via Wikimedia Commons)

Cependant, c’est précisément l’exposition aux intempéries et aux charognards qui a permis de préserver le dinosaure. Selon les scientifiques, les blessures causées par les morsures ont permis aux gaz, aux fluides et aux microbes internes de sortir de l’Edmontosaurus avant que le processus de décomposition ne soit terminé. Cela a permis à la peau du dinosaure d’être desséchée avant la fossilisation, permettant une incroyable préservation des fossiles.

La fossilisation des tissus internes des dinosaures tels que les muscles et les tendons de la patte arrière a également permis aux chercheurs de faire de nouvelles découvertes sur le dinosaure. Il pouvait courir à 45 kilomètres à l’heure, bien plus vite que ses prédateurs, les Tyrannosaures, qui ne dépassaient pas 27 kilomètres à l’heure.

Pour l’étude de 2018, les paléontologues ont utilisé des équipements fournis par la NASA et Boeing. Un tomodensitomètre à grande échelle a permis aux chercheurs d’analyser le fossile en haute définition.

