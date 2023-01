Des scientifiques reconstituent le visage du pharaon Ramsès II

Ramsès II le Grand était gouverneur de l’Égypte sous la 19e dynastie. Il était le troisième pharaon le plus puissant de la XIXe dynastie et l’un des plus longs règnes de l’Égypte ancienne, régnant de 1279 avant notre ère à 1213 avant notre ère, date à laquelle il mourut à l’âge de 90 ans. Maintenant, les chercheurs ont reconstruit son visage et ont réussi à montrer à quel point il était plus jeune, environ 45 ans.

Le roi Ramsès II était un grand guerrier qui a gouverné l’Égypte pendant 66 ans. Donner vie au visage de Ramsès dans sa vieillesse et en tant que jeune homme rappelle au monde son statut légendaire.

Sahar Saleem, professeur de radiologie à l’Université du Caire, en Égypte, et chef de projet, en réponse à la revue AuntMinnieEurope.com.

Momie de Ramsès II

La momie de Ramsès II a été retrouvée en 1881 près de la ville de Louxor dans le sud de l’Égypte. Il se trouve actuellement au Musée national de la civilisation égyptienne au Caire. À un moment donné après sa découverte, la momie a été partiellement déballée afin que ses caractéristiques puissent être vues.

Pour la reconstruction, Sallem et son équipe ont effectué une tomodensitométrie sur le crâne momifié afin de créer un modèle tridimensionnel. À partir de là, des chercheurs du Face Lab de l’Université John Moores de Liverpool au Royaume-Uni ont utilisé un logiciel d’enquête criminelle pour effectuer la reconstruction.

Reconstitution du visage du pharaon Ramsès II âgé de 90 ans à sa mort. (Crédit d’image: Liverpool John Moores University Face Lab)

Dans les images générées par le logiciel, la peau, les cheveux et les yeux ont été ajoutés à la reconstruction. Ces ajouts ont été faits sur la base des caractéristiques des Égyptiens qui vivaient en même temps que le pharaon, le résultat fut Ramsès II à l’âge de 90 ans. Après cette première étape, un logiciel de rajeunissement a été appliqué qui a montré le dirigeant égyptien à son apogée.

La renommée du pharaon

On pense que Ramsès II était le pharaon d’Égypte au moment où les Hébreux ont fui le pays, comme décrit dans le livre de l’Exode dans la Bible. Cependant, cette théorie est très contestée, en plus de n’avoir aucune mention du gouverneur dans le livre, les historiens n’ont jamais pu le prouver.

Megan Bishop Moore et Brad Kelle dans « Histoire biblique et passé d’Israël : l’étude changeante de la Bible et de l’histoire » soulignent qu’il n’y a même aucune preuve que les Hébreux aient été réduits en esclavage par les Égyptiens.

De plus, le pharaon est également célèbre pour ses exploits militaires. Il était responsable de l’expansion de l’empire égyptien dans des territoires qui appartiennent actuellement à la Syrie. De plus, il a réalisé de nombreux travaux dans le pays, comme l’agrandissement du temple de Karnak.

