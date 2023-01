La NASA détaille Artemis 3 : le premier alunissage de l’humanité depuis plus de 50 ans

Le 7 décembre 1972, trois astronautes ont été lancés à bord de la fusée Saturn V pour ce qui est devenu la dernière fois que l’humanité a posé le pied sur la Lune.

L’équipage était composé d’Eugene (Gene) A. Cernan, en tant que commandant, Harrison H. Schmitt, en tant que pilote du module lunaire Challenger, et Ronald E. Evans, en tant que pilote du module de commande America.

Harrison H. Schmitt, Ronald E. Evans et Eugene (Gene) A. Cernan sur un simulateur de Lunar Roaming Vehicle (LRV) le jour du lancement de la mission Apollo 17 – la dernière fois que l’humanité a posé le pied sur la Lune. Image : NASA

Le 11, alors qu’Evans restait en orbite, Cernan et Schmitt sont entrés dans l’histoire comme les derniers des 12 hommes à marcher sur la surface lunaire.

Exactement 50 ans plus tard, la mission Artemis 1 – la première du nouveau programme d’exploration lunaire de la NASA – s’est achevée avec succès le 11 décembre 2022.

L’objectif principal de ce vol sans pilote était de faire le tour de notre satellite naturel pour tester des technologies essentielles pour toutes les autres missions du programme Artemis, comme le méga-complexe véhiculaire formé par la fusée Système de lancement spatial (SLS) et la capsule Orion, en plus des systèmes de communication et de survie.

Arrivée de la capsule Orion au port de San Diego en Californie le 11 décembre 2022. Crédits : NASA

Après cela, le prochain vol est prévu pour 2024, avec un équipage à bord de la mission Artemis 2, qui a été conçue pour répéter le même circuit, également sans atterrir sur le sol lunaire.

Cela, en fait, ne devrait se produire qu’entre 2025 et 2026, avec Artemis 3, qui emmènera enfin l’humanité pour remettre le pied sur la Lune. Vendredi dernier (13), la NASA a publié une mise à jour avec plus de détails sur la mission.

Lancement de la mission Artemis 3

Quatre astronautes décolleront de la rampe de lancement 39B du Kennedy Space Center en Floride au sommet du SLS, la seule fusée capable d’envoyer la capsule Orion, l’équipage et les fournitures sur la Lune en un seul vol.

L’équipage sera sélectionné parmi les corps d’astronautes les plus diversifiés de l’histoire, chacun doté de compétences uniques et intensément entraîné.

Tout d’abord, l’équipage se lancera en orbite terrestre, où il effectuera des vérifications et des ajustements des systèmes sur le panneau solaire d’Orion. Ensuite, une puissante poussée de l’étage de propulsion cryogénique provisoire du SLS aidera la capsule à effectuer une manœuvre d’injection translunaire, fixant sa trajectoire vers la Lune.

Le chemin

Pendant plusieurs jours, l’équipage se dirigera vers la Lune et effectuera des brûlures moteur correctives pour intercepter le champ gravitationnel de notre satellite naturel. Au bon moment et au bon endroit, Orion effectuera une série de deux brûlures de moteur pour se placer dans une orbite de halo quasi rectiligne (NRHO).

Parmi des centaines d’orbites potentielles, la NASA a sélectionné le NRHO pour atteindre les objectifs à long terme du programme Artemis. Le NRHO fournira des communications quasi constantes avec la Terre et un accès à des emplacements sur la Lune.

Parce qu’elle est gravitationnellement équilibrée entre la Terre et la Lune, cette orbite augmentera l’efficacité énergétique. Lors de futures missions, la NASA et ses partenaires installeront la station spatiale lunaire Gateway à ce NRHO pour servir de plaque tournante pour les missions Artemis.

Carte de la mission Artemis 3. Crédits : NASA

Système d’atterrissage fourni par SpaceX

La NASA a sélectionné SpaceX pour fournir le système d’atterrissage humain qui transportera les astronautes d’Artemis 3 de l’intérieur d’Orion en orbite lunaire jusqu’à la surface de la Lune et retour.

Selon l’agence spatiale américaine, SpaceX prévoit d’utiliser un concept d’opérations unique pour augmenter l’efficacité globale de son atterrisseur.

Après une série de tests, la société d’Elon Musk effectuera au moins une mission de démonstration sans pilote qui fera atterrir le Starship sur la surface lunaire. Lorsque Starship répondra à toutes les exigences de la NASA et aux normes de sécurité élevées de l’équipage, il sera prêt pour sa première mission Artemis.

Représentation artistique de l’atterrisseur Starship de SpaceX atterrissant sur la lune. Image : Space X

Premier atterrissage sur la surface lunaire au 21ème siècle

En préparation d’Artemis 3, avant le lancement de l’équipage, SpaceX déploiera un dépôt de stockage en orbite terrestre. Une série de camions-citernes réutilisables transportera le propulseur vers le dépôt de stockage pour alimenter le système d’atterrissage humain.

Le système d’atterrissage humain sans pilote de Starship se lancera ensuite en orbite terrestre et rencontrera le dépôt de stockage pour remplir ses réservoirs avant d’exécuter une combustion du moteur à injection translunaire et de voyager environ six jours jusqu’au NRHO, où il attendra l’équipage d’Artemis 3.

Lorsque les deux engins spatiaux arriveront à NRHO, Orion s’amarrera au système d’atterrissage humain de SpaceX en vue de la première expédition sur la surface lunaire du 21e siècle.

Deux astronautes monteront à bord de l’atterrisseur et deux resteront sur Orion, qui se désarrimera et quittera Starship pour rester dans NRHO pendant environ une orbite autour de la Lune, d’une durée d’environ 6,5 jours.

Cela correspondra à la durée de l’expédition de surface, de sorte qu’Orion termine son orbite, l’équipage de surface de deux personnes terminera son travail à temps pour se lancer à la recherche du vaisseau spatial.

lieux d’atterrissage

Pour l’ère Artémis de l’exploration lunaire humaine, la NASA envisage des emplacements autour du pôle Sud.

Les conditions extrêmes et contrastées font de cette région un endroit difficile pour les Terriens pour atterrir, vivre et travailler, mais les caractéristiques uniques de la région sont prometteuses pour des découvertes scientifiques sans précédent dans l’espace lointain.

Utilisant une technologie de pointe, y compris des systèmes autonomes, l’équipage à l’intérieur de Starship atterrira à un endroit soigneusement sélectionné dans un rayon de 100 mètres.

Après l’atterrissage, la première tâche de l’équipage de surface sera de s’assurer que tous les systèmes sont prêts pour leur séjour sur la Lune. Ensuite, ils se reposeront, mangeront et se rechargeront pour la première journée complète de l’expédition.

Portant des combinaisons fournies par Axiom Space, les astronautes mèneront des expériences à l’intérieur de l’atterrisseur et marcheront également sur la surface lunaire pour prendre des photos, des vidéos, des recherches en géologie, collecter des échantillons et d’autres fonctions.

Les équipes de contrôle de mission au sol seront en contact avec l’équipage pendant qu’ils transmettent ce qu’ils voient, entendent et ressentent. Grâce à la couverture de la mission et à la possibilité d’envoyer des images et des vidéos de haute qualité au sol grâce à une technologie de communication avancée, ils partageront une nouvelle expérience humaine unique avec le monde.

Rentrer à la maison

Une fois leur expédition terminée, les deux astronautes décolleront de la surface de la Lune et retourneront à NRHO sur le Starship pour retrouver leurs coéquipiers dans la capsule Orion.

Après l’amarrage, l’équipage passera jusqu’à cinq jours en orbite, transférant des échantillons entre les véhicules et se préparant pour le voyage de retour sur Terre.

Lorsqu’ils arriveront au point de départ idéal du NRHO, ils désengageront et allumeront les moteurs d’Orion, lançant le vaisseau spatial à travers la Lune et lui permettant de partir vers la Terre.

L’équipage parcourra environ 40 000 km/h lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre. Équipé de 11 parachutes, l’engin plongera dans l’océan Pacifique, où il sera récupéré, ainsi que l’équipage, avec le soutien des garde-côtes américains et de l’US Navy.

