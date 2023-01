La « torpille apocalyptique » russe a terminé les ogives nucléaires

Tass, l’agence d’État russe, a rapporté officieusement que la Russie avait terminé la production des ogives nucléaires qui seront utilisées sur le Poséidon, ou comme on l’a surnommée, la « torpille apocalyptique ». Le modèle avait déjà été annoncé par Vladimir Poutine en 2018 comme une « arme invincible ».

L’annonce faite lundi (16) intervient alors que la guerre d’Ukraine se trouve à un moment critique et montre la puissance de guerre de la Russie. Ce n’est pas la seule démo russe récente. Le 31 décembre, Poutine a souligné ses désaccords avec l’Occident en le décrivant comme son véritable ennemi et en envoyant une frégate avec des missiles hypersoniques dans l’océan Atlantique.

D’autres parties de la torpille ont également été achevées, selon Tass. Poséidon mesure 24 mètres de long et sera envoyé pour équiper le sous-marin K-329 Belgorodo. Il peut atteindre une vitesse de 130 kilomètres par heure et détruire des cibles à plus de 10 000 kilomètres, grâce à un réacteur nucléaire qui lui servira de source d’énergie.

Selon le Folha de S. Paulo, l’idée de construire la torpille remonte à la période où Joseph Staline était à la tête de l’Union soviétique. Pendant la guerre froide, l’idée était de construire une torpille capable de dévaster les villes côtières des États-Unis.

Le Poséidon a été construit de manière à combiner les caractéristiques d’un drone et d’une torpille et peut être équipé d’ogives nucléaires pouvant atteindre 2 mégatonnes, selon Tass, qui peuvent provoquer des tsunamis radioactifs localisés s’il explose près des zones côtières.

réaction occidentale

En 2018, Poutine a annoncé que les torpilles « sont très silencieuses, ont une grande maniabilité et sont pratiquement indestructibles pour l’ennemi. « Il n’y a aucune arme qui puisse les combattre dans le monde aujourd’hui. »

Jusque-là, les torpilles n’étaient pas vues avec crainte par l’Occident, cependant, aujourd’hui, elles sont déjà l’une des préoccupations des États-Unis. Dans l’examen de la posture nucléaire de 2022, les États-Unis ont souligné que la Chine et la Russie continuaient d’étendre leur armement nucléaire pour inclure des technologies dévastatrices.

La Russie poursuit plusieurs nouveaux systèmes à capacité nucléaire conçus pour maintenir la patrie des États-Unis ou ses alliés et partenaires en danger. Rapport des États-Unis sur l’examen de la posture nucléaire.

L’US Naval Institute craint également le potentiel d’autonomie des armes. Par ailleurs, ils soulignent que l’arme n’est « pas couverte par les traités actuels sur les armes nucléaires ».

