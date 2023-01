La Chine annonce la plus grande éolienne du monde

Les sources d’énergie renouvelables sont celles qui restent disponibles pendant une longue période, s’appuyant sur des ressources qui se régénèrent ou restent actives en permanence – les ressources dites inépuisables, comme le vent. Vendredi (13), la Chine a annoncé ce qui pourrait s’avérer être la plus grande éolienne du monde.

Nommée MySE 18.X-28X, la machine colossale, issue de la fabrication de Mingyang Smart Energy, a un diamètre de rotor de plus de 280 mètres, et ses pales de 140 mètres balayent une superficie de 66 000 mètres carrés, allant « au-delà de la limite de 18 MW ».

Les éoliennes deviennent de plus en plus grandes – et la nouvelle machine conçue par la Chine devrait sortir de l’océan plus haut qu’un immeuble de 70 étages. Image : Énergie intelligente MingYang

Dans un communiqué, MingYang indique que la structure supportera « les conditions océaniques les plus extrêmes », y compris les typhons de niveau 17 avec des vitesses de vent supérieures à 56,1 m/s. Avec une vitesse moyenne du vent de 8,5 m/s, l’entreprise prévoit de produire 80 GWh d’énergie par an, « assez pour alimenter 96 000 habitants, en réduisant les émissions de CO2 de 66 000 tonnes ».

Selon MingYang, « La conception modulaire et légère, ainsi que l’utilisation de capteurs holographiques MPC et de la technologie de jumeau numérique DTC, sous-tendent les opérations intelligentes, efficaces et fiables du MySE18.X-28X dans les conditions océaniques les plus extrêmes. » .

L’un des coûts les plus importants d’une installation offshore est lié aux travaux nécessaires sous la mer pour enraciner ces énormes turbines. Les nouvelles mégaturbines massives promettent d’aider à réduire le coût en capital de l’installation du parc éolien et, éventuellement, de l’énergie qu’elles produisent.

« Par rapport à l’installation des modèles précédents, l’augmentation de la production du MySE18.X-28X permettrait d’économiser 18 unités nécessaires pour un parc éolien de 1 GW, réduisant ainsi les coûts de construction jusqu’à 150 000 dollars », a révélé le fabricant dans le communiqué. Cela représenterait une économie de 150 millions de dollars américains sur un projet à l’échelle du gigawatt.

La société a déjà fait des percées sur le marché européen avec des turbines installées en Italie et un plan de déploiement de machines sur un projet flottant pionnier au Royaume-Uni.

