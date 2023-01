Pas de couverts ni d’assiettes en plastique ! L’Angleterre interdit les polluants jetables

L’Angleterre a annoncé qu’une gamme de plastiques polluants à usage unique seront interdits dans le pays à partir d’octobre de cette année. Parmi les articles figurent :

Plats en plastique à usage unique

Plateaux

boules

Coutellerie

bâtons de ballon

Certains types de gobelets en polystyrène

contenants alimentaires

Nous connaissons tous les effets absolument dévastateurs que le plastique peut avoir sur notre environnement et notre faune. Nous avons écouté le public et ces nouvelles interdictions des plastiques à usage unique continueront notre travail vital pour protéger l’environnement pour les générations futures. Thérèse Coffey, secrétaire britannique à l’environnement

Les estimations suggèrent que le pays utilise 2,7 milliards de vaisselle jetable – dont la plupart sont en plastique – et 721 millions d’assiettes jetables par an, mais seulement 10 % sont recyclés. Si 2,7 milliards de couverts étaient alignés, ils feraient huit fois et demi le tour du monde (sur la base d’un couvert de 15 cm).

« Le plastique est un fléau qui détruit nos rues et nos belles campagnes et je suis déterminé à nous éloigner d’une culture à usage unique » Rebecca Pow, ministre de l’Environnement

Le gouvernement anglais a expliqué que plus de 95% de ceux qui ont répondu à la consultation publique menée dans le pays étaient favorables aux interdictions. « Je suis fière de nos efforts dans ce domaine : nous avons interdit les microbilles, restreint l’usage des pailles, des agitateurs et des cotons-tiges et notre tarification des sacs a fait chuter les ventes de plus de 97 % dans les grandes surfaces », a ajouté Thérèse Coffey.

Pour vous donner une idée, les couverts en plastique figuraient parmi les 15 articles les plus jetés en Angleterre en 2020. « En introduisant une interdiction plus tard cette année, nous renforçons notre engagement à éliminer tous les déchets plastiques évitables. Nous poursuivrons également nos plans ambitieux pour un système de consigne pour les contenants de boissons et des collectes de recyclage cohérentes à travers l’Angleterre.

